S-au încins spiritele în platoul emisiunii „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, după reținerea lui Călin Georgescu. Deputatul PSD Claudiu Manta și senatorul USR Sorin Șipoș s-au contrat pe tema justiției. Discuția despre cazul lui Georgescu a ajuns la situațiile lui Dominic Fritz și Clotilde Armand, iar Manta i-a reproșat lui Șipoș că USR aplică o „dublă măsură” când vine vorba despre politicienii cu probleme în justiție. În replică, senatorul USR a susținut că discuția ar trebui să rămână concentrată pe cazul lui Călin Georgescu și pe modul în care funcționează actul de justiție. Urmărește întreaga emisiune aici.

Senatorul USR spune că legea ANI a fost creată special pentru Dominic Fritz

Sorin Șipoș a declarat că, în ceea ce privește justiția, este importantă încrederea cetățenilor în stat și în actul de justiție. Senatorul USR a susținut că oamenii ar trebui să aibă încredere în justiție. Moderatorul Răzvan Dumitrescu a intervenit și i-a amintit lui Șipoș de cazul lui Dominic Fritz, sugerând că USR nu a manifestat aceeași încredere în actul de justiție.

În replică, Sorin Șipoș a explicat că, în cazul lui Fritz, discuția nu a fost despre actul de justiție, ci despre o lege despre care reprezentanții USR au considerat că a fost făcută împotriva unei persoane. El a precizat că situația respectivă a fost legată de Parlament și a adăugat că, în cazul unei decizii a Curții Constituționale, există argumente atât din partea judecătorilor care au votat pentru, cât și a celor care au votat împotrivă.

Sorin Șipoș, senator USR de Timiș, liderul grupului USR din Senat: Cu siguranță că trebuie să fim foarte atenți la aspectul care privește încrederea cetățeanului în stat și în actul de justiție. Eu cred că ar trebui să avem încredere în actul de justiție.

Răzvan Dumitrescu: Că în cazul domnului Fritz, președintele partidului, nu ați prea avut încredere în actul de justiție.

Sorin Șipoș, senator USR de Timiș, liderul grupului USR din Senat: Acolo noi nu am vorbit despre actul de justiție. Noi am vorbit, în acel caz, despre o lege care s-a făcut împotriva unui om. Acolo a fost o speță legată de Parlament. Până la urmă, ce spuneți dumneavoastră este absolut valid. Curtea Constituțională, dacă vă uitați ce au spus judecătorii care au votat „pentru” și ce au spus cei care au votat împotrivă, sunt niște argumente care sunt într-o balanță.

Sorin Șipoș, despre cazul Călin Georgescu: „Justiția ar trebui să fie făcută mult mai repede și mai clar”

Răzvan Dumitrescu l-a întrebat pe Sorin Șipoș cum ar trebui privită o eventuală decizie în cazul lui Călin Georgescu, în situația în care judecătorii nu ar ajunge la o hotărâre unanimă, ci ar exista opinii diferite privind condamnarea sau achitarea acestuia.

Senatorul USR Sorin Șipoș a precizat că pe numele lui Călin Georgescu există mai multe dosare și a subliniat că, în opinia sa, situația ar fi trebuit clarificată mai rapid. Senatorul USR a susținut că, dacă dosarul ar fi fost analizat mai devreme, ar fi fost posibil ca o eventuală achitare să fi fost pronunțată până la sfârșitul anului 2024. Acesta a adăugat că justiția ar trebui să se desfășoare mai rapid și mai clar, astfel încât să nu fie puse sub semnul întrebării nici metodele folosite, nici imaginea actului de justiție.

Răzvan Dumitrescu: Dar vă spun că și într-o eventualitate a unei decizii în cazul domnului Călin Georgescu, pe care judecătorii dintr-un complet mai mare decât primul complet i-ați crede: pe cei care îl condamnă sau pe cei care îl achită, dacă nu se va face în unanimitate?

Sorin Șipoș, senator USR de Timiș, liderul grupului USR din Senat: Ce vreau să spun aici, scurt, este că, până la urmă, sunt mai multe dosare pe numele lui Georgescu. Asta vreau să spun și despre actul de justiție. Uitați-vă că poate că subiectul acesta putea să fie tranșat mult mai repede. Dacă în ianuarie 2024 cineva se apleca mult mai repede asupra acestui dosar, poate că ajungeam la sfârșitul lui 2024 să avem această achitare și poate istoria se schimba. Justiția ar trebui să fie făcută mult mai repede, mult mai clar, să nu mai ajungem să punem sub semnul întrebării atât metodele justiției, cât și imaginea acesteia.

Claudiu Manta: „Nu există, domnule Șipoș, penalii buni și penalii răi”

În continuarea discuției, a intervenit deputatul PSD Claudiu Manta, care a spus că speră ca presupusele coincidențe dintre actul de justiție și ceea ce se întâmplă pe scena politică să fie doar simple coincidențe. El a susținut că nu ar trebui să existe o legătură între justiție și politică și a făcut referire la cazurile lui Clotilde Armand și Dominic Fritz. Claudiu Manta i-a reproșat lui Sorin Șipoș că USR ar aplica o dublă măsură în cazul politicienilor cu probleme în justiție, susținând că nu există „penali buni și penali răi”, indiferent de partidul din care provin.

Sorin Șipoș a reacționat la intervenția lui Manta și s-a întrebat cum s-a ajuns de la discuția despre cazul lui Călin Georgescu la situațiile lui Clotilde Armand și Dominic Fritz.

Claudiu Manta, deputat PSD de Gorj: Și, iarăși, sunt câteva coincidențe care sper să fie simple coincidențe, pentru că n-ar trebui să existe o legătură între actul de justiție și ceea ce se întâmplă pe scena politică. Și prefer să cred, ca om de drept și ca jurist, că da, sunt simple coincidențe. Aș face însă o mențiune apropo de „penalii”, cu ghilimelele de rigoare. Nu există, domnule Șipoș, penalii buni și penalii răi, așa cum vreți dumneavoastră să acreditați ideea la USR. În ceea ce o privește pe doamna Clotilde Armand, există o condamnare definitivă. În ceea ce-l privește pe domnul Fritz, două instanțe au spus că dânsul se face vinovat de conflict de interese. Deci, vedeți dumneavoastră, „penalii”, cu ghilimelele de rigoare, domnul Șipoș și stimații useriști, sunt răi indiferent că vin de la PSD, de la PNL sau de la AUR.

Sorin Șipoș, senator USR de Timiș, liderul grupului USR din Senat: Nu știu cum am ajuns de la Georgescu la asta.

Claudiu Manta susține că USR aplică o „dublă măsură” când vorbește despre politicieni care au probleme cu justiția

Claudiu Manta a continuat schimbul de replici și l-a criticat dur pe Sorin Șipoș, susținând că USR aplică o „dublă măsură” atunci când vorbește despre politicienii care au probleme cu justiția. Deputatul PSD a afirmat că, după ce instanțele se pronunță, persoanele vizate ar trebui lăsate în afara dezbaterii politice, indiferent dacă decizia le convine sau nu.

Moderatorul Răzvan Dumitrescu a intervenit și a precizat că, în cazul lui Călin Georgescu, nu există deocamdată o condamnare, menționând că două dintre dosarele acestuia au fost trimise în instanță, iar un alt caz se află la început.

Claudiu Manta, deputat PSD de Gorj: Odată ce justiția și-a spus cuvântul, haideți cumva să-i lăsăm în afara lumii politice, chiar dacă ne convine sau nu chestiunea asta. Asta vreau să spun. Mi se pare ușor o dublă măsură pe care dumneavoastră o folosiți.

Răzvan Dumitrescu: În cazul domnului Georgescu, indiferent de ce imagini vedem, nu există nicio condamnare deocamdată. Două dosare sunt trimise în instanță. O să vedem ce se întâmplă acolo. Acesta e de-abia la început. Nici vorbă să fie trimis în instanță. Mâine va fi prezentat în fața judecătorilor, pentru că au cerut și arestare preventivă. O să vedem ce zic judecătorii.

Sorin Șipoș: „Nu înțeleg de ce am început cu Georgescu și insistați cu Fritz și Armand”

Sorin Șipoș a revenit în discuție și a susținut că situațiile trebuie clarificate, făcând referire și la cazul lui Anton. Claudiu Manta l-a contrazis și a subliniat că nimeni nu l-a apărat pe acesta și că situația nu are legătură cu discuția despre Fritz și Armand. În replică, Sorin Șipoș a criticat direcția în care a mers discuția și s-a întrebat de ce, de la cazul lui Călin Georgescu, dezbaterea a ajuns din nou la politicienii din USR.

Sorin Șipoș, senator USR de Timiș, liderul grupului USR din Senat: Asta și spuneam, lucrurile trebuie să fie clarificate. Adică, de exemplu, cutiile de pantofi ale domnului Anton trebuie clarificate.

Claudiu Manta, deputat PSD de Gorj: Domnul Șipoș, nu l-a apărat nimeni pe domnul Anton și nu are nicio legătură. Și acolo nu există o hotărâre judecătorească. Vă repet, pe când la domnul Fritz și la doamna Armand sunt membri de vază ai USR-ului.

Sorin Șipoș, senator USR de Timiș, liderul grupului USR din Senat: Nu înțeleg de ce am început cu Georgescu și dumneavoastră insistați atât de mult pe acest subiect.

Călin Georgescu a fost reținut astăzi de DIICOT

Călin Georgescu a fost reținut luni, 21 septembrie, de procurorii DIICOT pentru 24 de ore, după perchezițiile desfășurate la locuința sa din Mogoșoaia. El este cercetat într-un nou dosar, pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Potrivit DIICOT, prejudiciul din dosar depășește 1,1 milioane de euro. Procurorii urmează să ceară arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Dominic Fritz își va pierde mandatul de primar al Timișoarei la finalul lunii septembrie

Dominic Fritz, primarul Timișoarei și președintele USR, a pierdut definitiv procesul cu Agenția Națională de Integritate (ANI), după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a menținut constatarea privind existența unui conflict de interese administrativ. ANI susținuse că, în 2020, Fritz a aprobat un document care viza un proiect în beneficiul unei persoane care îl împrumutase anterior cu 25.000 de lei pentru campania electorală.

Cazul lui Fritz a devenit mai important după modificarea legislației privind integritatea. Noua lege ANI prevede că persoanele pentru care s-a constatat definitiv o stare de incompatibilitate sau un conflict de interese și pentru care nu a expirat perioada de trei ani prevăzută de lege își pot pierde funcția, mandatul sau demnitatea publică la 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii. Curtea Constituțională a declarat constituțională această prevedere.

Clotilde Armand, în centrul unui dosar privind folosirea funcției

Clotilde Armand, fostul primar al Sectorului 1, a fost găsită vinovată de Judecătoria Sectorului 1 într-un dosar în care este acuzată că s-a desemnat manager într-un proiect finanțat din fonduri europene. Instanța a stabilit o pedeapsă de un an de închisoare, dar a dispus amânarea aplicării acesteia pentru doi ani. Hotărârea nu este definitivă și poate fi atacată în apel.