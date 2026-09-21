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Afișul care a scandalizat Câmpia Turzii. Ce interdicție au pus proprietarii într-un magazin

Afișul care a scandalizat Câmpia Turzii. Ce interdicție au pus proprietarii într-un magazin
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Un afiș pus la intrarea unui magazin din centrul municipiului Câmpia Turzii a stârnit numeroase reacții în mediul online, după ce mesajul de pe acesta a fost considerat de unii utilizatori drept discriminatoriu. Pe afiș apare mesajul „Interzis accesul cu rochii largi”, alături de imaginea unei rochii peste care este trasă o linie roșie, conform Turda News.

Mesajul afișat la intrarea magazinului a stârnit reacții și întrebări privind caracterul discriminatoriu al regulii.

O femeie a fotografiat afișul de pe ușa magazinului și l-a postat pe Facebook unde a strâns diverse reacții. Femeia s-a întrebat dacă este vorba despre o regulă vestimentară sau despre o posibilă discriminare rasială. Ea a pus sub semnul întrebării cât de îngust este spațiul dintre rafturile magazinului și cine ar urma să îi măsoare circumferința rochiei pentru a stabili dacă aceasta este prea largă.

Totodată, autoarea postării s-a întrebat dacă regula se aplică și pantalonilor largi sau evazați și a ironizat situația, spunând că, dacă își dorește să cumpere ceva din magazin, ar trebui să se gândească din timp să poarte pantaloni sau o rochie ori o fustă mulată.

„E o chestiune rasista sau vestimentara?
Ma intreb, cat de ingust este spatiul dintre rafturi si cine imi masoara circumferinta rochiei??? Cat de larga sa nu fie rochia? Rochia sa nu fie larga nici sus? Ca daca era sa nu fie larga numai jos, ma gandeam ca scriau „fusta”.
Oare pantaloni largi sau evazati, am voie???
Daca vreau ceva de acolo, trebuie sa ma gandesc din timp, sa-mi iau pantaloni sau o rochie/fusta mulate”, a scris femeia pe pagina ei de Facebook.

Internauții sunt împărțiți în două tabere

Postarea a stârnit mai multe comentarii și a împărțit internetul în două. Mesajul afișat la intrarea magazinului a generat opinii diferite în rândul celor care au comentat situația. Unele persoane au considerat că formularea poate fi asociată, indirect, cu o anumită comunitate și au pus sub semnul întrebării caracterul discriminatoriu al regulii.

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De cealaltă parte, au fost și utilizatori care au încercat să explice motivul pentru care magazinul ar fi introdus această restricție. Aceștia au sugerat că hainele largi ar putea facilita ascunderea produselor și că măsura ar putea avea legătură cu prevenirea furturilor.

Afișul a devenit și subiect de glume în mediul online. Unii internauți s-au întrebat dacă rochiile vor fi controlate înainte de intrarea în magazin, în timp ce alții au făcut comentarii ironice despre posibilitatea instalării unor ventilatoare la ușă.

În scurt timp, discuția s-a extins de la simplul mesaj de pe afiș la o dezbatere mai largă privind regulile pe care comercianții le pot impune clienților și modul în care astfel de restricții pot fi interpretate de public.

Proprietarul magazinului a dat și el un răspuns în comentarii

Proprietarul magazinului a venit, la rândul său, cu o reacție ironică după controversele apărute în mediul online. Acesta a precizat că afișul îi aparține și a oferit câteva explicații cu privire la mesajul care a stârnit discuțiile.

El a subliniat, în glumă, că „Săptămâna mexicană” se desfășoară la Lidl și că nu și-ar fi dorit să existe confuzii. Totodată, proprietarul a explicat că rochia din imagine este una de flamenco și nu are legătură cu vreo etnie.

În același ton ironic, acesta a adăugat că este burlac și, prin urmare, „probabil chiar evită miresele”.

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