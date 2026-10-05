Gândul vă prezintă calendarul zilei de luni, 5 octombrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Guy Pearce este un actor britanico-australian cunoscut pentru rolurile sale în filme și seriale de succes. S-a născut pe 5 octombrie 1967, în Ely, Cambridgeshire, Anglia, dar familia sa s-a mutat în Australia când era copil. A început să joace în producții de televiziune australiene, devenind cunoscut în special datorită serialului Neighbours. Cariera sa cinematografică internațională s-a remarcat prin roluri foarte diverse. Unul dintre cele mai apreciate filme ale sale este Memento (2000), regizat de Christopher Nolan, în care interpretează personajul Leonard Shelby, un bărbat care suferă de pierderi de memorie pe termen scurt. Filmul i-a adus recunoaștere internațională și a devenit una dintre producțiile importante ale cinematografiei moderne. Guy Pearce a jucat și în filme precum L.A. Confidential (1997), The Count of Monte Cristo (2002), The King’s Speech (2010), Prometheus (2012), Iron Man 3 (2013) și The Brutalist (2024). Actorul este apreciat pentru capacitatea de a interpreta personaje complexe și foarte diferite, de la eroi și oameni obișnuiți până la personaje autoritare sau misterioase.

Cătălin Hîldan a fost un fotbalist român, cunoscut în special pentru perioada petrecută la Dinamo București. S-a născut pe 3 februarie 1976, în Brănești, județul Ilfov, și a început să joace fotbal de la o vârstă fragedă. A evoluat în principal ca mijlocaș și s-a remarcat prin dăruire, energie și atașamentul față de echipa Dinamo. A debutat la formația din Ștefan cel Mare în anii ‘90 și a devenit treptat unul dintre jucătorii importanți ai echipei. Pentru suporteri, a reprezentat un simbol al devotamentului față de club. La 5 octombrie 2000, în timpul unui meci amical disputat de Dinamo la Oltenița, Cătălin Hîldan s-a prăbușit pe teren și a decedat la doar 24 de ani. Dispariția sa a provocat o profundă emoție în lumea fotbalului românesc. În memoria lui, suporterii lui Dinamo l-au numit “Unicul Căpitan”. Numele și imaginea sa au rămas strâns legate de istoria clubului.

Steve Jobs a fost un antreprenor și inovator american, cunoscut în special ca unul dintre fondatorii companiei Apple. S-a născut pe 24 februarie 1955, în San Francisco, California, și a fost adoptat la scurt timp după naștere de Paul și Clara Jobs. În 1976, Steve Jobs a fondat Apple împreună cu Steve Wozniak și Ronald Wayne. Compania a început prin dezvoltarea și comercializarea computerelor personale, iar produsele sale au contribuit la transformarea industriei tehnologice. Jobs a fost implicat în lansarea unor produse precum Macintosh, iPod, iPhone și iPad. În 1985, el a părăsit Apple, iar ulterior a fondat compania NeXT și a devenit unul dintre principalii acționari ai companiei de animație Pixar. În 1997, Jobs s-a întors la Apple, contribuind la reorganizarea companiei și la dezvoltarea unei noi generații de produse. Sub conducerea sa, Apple a lansat produse care au schimbat modul în care oamenii ascultă muzică, comunică și folosesc tehnologia. Steve Jobs a murit pe 5 octombrie 2011, la vârsta de 56 de ani, din cauza unui cancer pancreatic. A rămas una dintre cele mai cunoscute personalități din istoria tehnologiei, fiind asociat cu inovația, designul și dezvoltarea produselor electronice pentru consumatori.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1864: Louis Lumière 🇫🇷🎞️ Frații Lumière (Auguste și Louis) sunt considerați inventatorii primului aparat de filmat și a primului aparat de proiecție cinematografică

🎂1882: Robert H. Goddard 🇺🇸🚀 unul dintre pionierii rachetelor moderne. La 16 ani, după ce a citit romanul lui Wells „Războiul lumilor”, a devenit interesat de cercetarea spațială

🎂1936: Václav Havel 🇨🇿🗣️ A fost ultimul președinte al Cehoslovaciei (1990-1992) și primul președinte al Republicii Cehe (1993-2003)

🎂1947: Brian Johnson 🇬🇧🎤 În 1980, a devenit cel de-al doilea solist AC/DC, după moartea lui Bon Scott

🎂1955: Aurora Dan 🇷🇴🤺 vicecampioană pe echipe la Jocurile Olimpice de vară din 1984 de la Los Angeles

🎂1958: Neil deGrasse Tyson 🇺🇸🌌 astrofizician și specialist în comunicare științifică

🎂1960: Careca (Antônio de Oliveira Filho) 🇧🇷⚽️

🎂1967: Guy Pearce 🇦🇺🎬

🎂1975: Kate Winslet 🇬🇧🎬 A câștigat un Oscar pentru cea mai bună actriță, în 2009, pentru rolul Hanna Shmitz din The Reader, și a fost nominalizată de alte cinci ori

🎂1983: Jesse Eisenberg 🇺🇸🎬

🎂2003: Eden Golan 🇮🇱🎤 a reprezentat Israelul la Eurovision 2024

Decese 🕯

🕯️1830: Dinicu Golescu 🇷🇴✒️ boier și cărturar

🕯️2000: Cătălin Hîldan 🇷🇴⚽️ atac de cord, la 24 de ani, în timpul unui amical pe stadionul din Oltenița

🕯️2011: Steve Jobs 🇺🇸📱 cofondator și CEO Apple Computer. Cancer pancreatic, 56 de ani

Evenimente📋

📋✍🏻 Ziua profesorului (UNESCO)

Calendar 🗒️

🗒️1143: Regele Alfonso al VII-lea al Leónului recunoaște Portugalia ca regat

🗒️1455: Petru Aron, domn al Moldovei, primește un ultimatum de la sultanul Mehmed al II-lea, prin care i se cere să plătească un tribut de 2.000 de galbeni în termen de trei luni

🗒️1795: Insurecție regalistă la Paris: generalii Napoleon Bonaparte și Joachim Murat deschid focul asupra insurgenților. Napoleon devine general de divizie

🗒️1864: Calcutta este distrus aproape în întregime de un ciclon; 60 000 de morți

🗒️1895: Lângă Londra are loc prima cursă ciclistă contra cronometru pe șosea, pe un traseu de 50 de km

🗒️1905: Wilbur Wright realizează cu avionul Wright Flyer III un zbor de peste 38,6 km în 39,5 minute, până atunci cel mai lung zbor cu un avion alimentat

🗒️1957: În urma unei lovituri de stat, Portugalia s-a proclamat republică

🗒️1969: BBC One emite primul episod din Monty Python’s Flying Circus al trupei de comedie Monty Python

🗒️1991: Un Lockheed C-130 al forțelor aeriene indoneziene se prăbușește la Jakarta, Indonezia, din cauza incendiului unui motor. Doar unul dintre cei 135 de pasageri aflați la bord a supraviețuit

🗒️2000: Regimul autoritar al lui Slobodan Milošević în Republica Federală Iugoslavia a luat sfârșit prin demisia acestuia în urma demonstrațiilor de pe străzile Belgradului

🗒️2021: Moțiunea de cenzură intitulată „Stop sărăciei, scumpirilor și penalilor! Jos Guvernul Cîțu!” inițiată de PSD și susținută de USR și AUR a fost adoptată cu 281 de voturi „pentru”. Guvernul Florin Cîțu a fost demis, după mai puțin de 11 luni de la învestire, și la o lună de la retragerea USR-PLUS de la guvernare. Este cel mai mare număr de voturi înregistrat la o moțiune de cenzură în România post-decembristă