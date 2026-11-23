Tunelul Momaia, din zona Curtea de Argeș, este primul tunel forat de autostradă din România. După finalizarea construcției, CNAIR a publicat videoclipuri care explică regulile de circulație prin tunel, realizat prin Noua Metodă Austriacă (NATM).

Tunelul Momaia are 1.350 de metri și două galerii separate, câte una pentru fiecare sens, fiecare cu două benzi. Peste 2.500 de senzori și echipamente monitorizează traficul, fumul, ventilația și iluminatul, iar viteza maximă admisă este de 80 km/h.

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„Informații privind circulația prin primul tunel de autostradă din România! Tunelul Momaia (Curtea de Argeș).

Premieră națională. Este primul tunel forat de autostradă din România, construit prin Noua Metodă Austriacă (NATM) pe sub dealul Momaia.

Tunelul are o lungime de 1.350 de metri și este format din două galerii unidirecționale separate (câte una pe sens, cu două benzi de circulație fiecare).

Obiectivul este echipat cu peste 2.500 de puncte de monitorizare (senzori de fum/incendiu, ventilație, iluminat și camere video inteligente care pot identifica obiectele de pe carosabil și pot comanda închiderea uneia dintre benzi sau a galeriei în totalitate). Viteza maximă admisă în interior va fi limitată la 80 km/h”, scrie CNAIR pe Facebook.

Cum trebuie să circule șoferii în tunel

Cele două galerii sunt conectate prin punți, două pasaje pietonale pentru evacuarea persoanelor și un tunel rutier destinat accesului vehiculelor de intervenție în cazul unui accident. În cazul unui accident, șoferii pot traversa către galeria sensului opus, unde se pot refugia. CNAIR recomandă respectarea semafoarelor, a mesajelor afișate, a limitei de viteză și păstrarea distanței față de vehiculul din față. De asemenea, oprirea și depășirea sunt interzise în tunel.

„Fiți atenți la semafoare, la panourile cu mesaje variabile și la anunțurile din tunel. Respectați limita de viteză și păstrați o distanță mărită față de vehiculul din față. Nu opriți în tunel și nu depășiți acolo unde este interzis”, se mai arată în videoclipul educativ publicat de CNAIR.

În cazul blocării traficului, șoferii trebuie să aprindă avariile și să păstreze cel puțin 5 metri față de mașina din față. Dacă au o pană sau sunt implicați într-un accident, trebuie să oprească în siguranță, să poarte vesta reflectorizantă și să solicite ajutor din cea mai apropiată nișă SOS sau la 112.

„Dacă aveți o pană sau un accident, aprindeți luminile de avarie. Dacă puteți, ieșiți din tunel. Dacă nu, opriți cât mai pe dreapta. Opriți motorul și lăsați cheia în contact. Îmbrăcați vesta reflectorizantă și coborâți pe partea dinspre trotuar. Mergeți la cea mai apropiată nișă SOS și cereți ajutor de la telefonul de urgență sau puteați suna la 112”, se mai arată în videoclipurile explicative relizate de CNAIR.

Ce trebuie să facă șoferii dacă o mașină ia foc în tunel

Dacă o mașină ia foc, șoferul trebuie să încerce să iasă cu aceasta din tunel. Dacă nu este posibil, trebuie să oprească pe dreapta, să evacueze toți pasagerii și să anunțe incendiul de la o nișă SOS. În cazul în care focul nu poate fi stins în siguranță, ocupanții trebuie să se îndrepte către cea mai apropiată galerie pietonală.

„Dacă nu este posibil, opriți pe dreapta, opriți motorul și lăsați cheia în contact. Coborâți imediat împreună cu toate persoanele din mașină. Anunțați incendiul de la nișa SOS. Stingeți focul doar dacă este mic și o puteți face fără risc. Dacă focul nu poate fi stins, îndepărtați-vă imediat și mergeți la cea mai apropiată galerie pietonală”, se mai arată în videoclip.

Dacă este observată o mașină în flăcări, șoferii nu trebuie să întoarcă sau să meargă cu spatele. Ei sunt sfătuiți să oprească, să abandoneze bagajele și să evacueze tunelul pe jos, prin cea mai apropiată ieșire de urgență. După traversarea în galeria vecină, trebuie să aștepte indicațiile echipelor de intervenție.

„Opriți, aprindeți luminile de avarie, opriți motorul și lăsați cheia în contact. Luați telefonul, lăsați bagajele și coborâți din mașină. Mergeți imediat pe jos în direcția opusă fumului spre cea mai apropiată ieșire de urgență, urmând indicatoarele verzi. Treceți prin galeria pietonală în galeria vecină.

Când intrați în a doua galerie, îndreptați-vă spre ieșirea din tunel și adunați-vă în zona mediană, între cele două portaluri. Acolo sunteți în siguranță. Așteptați instrucțiunile echipelor de intervenție, care sosesc prin galeria carosabilă”, se mai arată în videoclipuri.

Sursă video: Facebook/CNAIR