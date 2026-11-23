Grupul „Patrioții pentru Europa” vrea să câștige alegerile naționale din mai multe state europene înainte de a-și extinde influența la Bruxelles. Kinga Gál, copreședinta formațiunii, a vorbit despre o posibilă alianță a dreptei.

Partidele de extremă dreaptă din Europa pregătesc o strategie politică prin care urmăresc să își consolideze influența asupra instituțiilor Uniunii Europene până la alegerile europarlamentare din 2029. Primul obiectiv este câștigarea alegerilor naționale și intrarea la guvernare în cât mai multe state membre, relatează Politico.

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Planul a fost prezentat de Kinga Gál, europarlamentară maghiară din partidul Fidesz al premierului Viktor Orbán și copreședintă a grupului „Patrioții pentru Europa”, într-un interviu acordat publicației americane.

„Cel mai important lucru acum pentru grupul «Patrioții»… este să ajutăm partidele noastre din țările de origine să câștige alegerile și să guverneze, deoarece abia atunci vor putea aduce schimbarea… la nivelul Consiliului European”, a declarat Kinga Gál.

Strategia vizează în special alegerile programate în Franța, Italia și Polonia în 2027, dar și scrutinul parlamentar din Spania, care urmează să aibă loc pe 29 noiembrie 2026.

Potrivit eurodeputatei, rezultatele acestor alegeri ar putea modifica raportul de forțe din Consiliul European, instituția în care sunt reprezentate guvernele statelor membre.

După consolidarea pozițiilor la nivel național, „Patrioții pentru Europa” intenționează să exploreze posibilitatea unei cooperări mai strânse între cele trei mari grupuri parlamentare ale dreptei radicale europene.

Din grupul„Patrioții pentru Europa”, fac parte Adunarea Națională a lui Marine Le Pen, Conservatorii și Reformiștii Europeni (ECR), care include partidul Frații Italiei al premierului Giorgia Meloni, și Europa Națiunilor Suverane, grupul din care face parte Alternativa pentru Germania (AfD).

„Trebuie să vedem” cum pot fi consolidate legăturile dintre aceste formațiuni, a explicat Gál, care consideră că scenariul ideal ar fi „să devenim un grup uriaș”.

Europarlamentara a precizat însă că „cooperarea poate lua diferite forme”, iar orice apropiere trebuie realizată „pas cu pas”, în funcție de rezultatele obținute în alegerile naționale.

Alegerile din Franța, Spania și Polonia ar putea schimba echilibrul politic din UE

Kinga Gál consideră că ascensiunea partidelor naționaliste și de extremă dreaptă obligă Partidul Popular European (PPE), cea mai mare familie politică din Parlamentul European, să își reevalueze relația cu aceste formațiuni.

Deși PPE a colaborat punctual cu grupurile de dreapta radicală pentru adoptarea unor acte legislative, conducerea sa a evitat până acum încheierea unor acorduri politice permanente la Bruxelles.

În același timp, partidele de centru-dreapta din unele state membre au acceptat deja participarea formațiunilor de extremă dreaptă la coaliții guvernamentale.

Gál estimează că această delimitare politică, cunoscută drept „cordon sanitar”, va dispărea treptat și la nivelul instituțiilor europene.

„Nu se poate ca milioane de alegători să fie tratați ca alegători de mâna a doua”, a declarat copreședinta grupului „Patrioții pentru Europa”.

Eurodeputata și-a exprimat speranța că partidul spaniol Vox, membru al grupului său, va intra la guvernare după alegerile din 29 noiembrie. Partidul Popular, formațiune de centru-dreapta afiliată PPE, este favorit în sondaje, însă ar putea avea nevoie de sprijinul Vox pentru formarea unei majorități parlamentare.

În Franța, Gál speră ca Marine Le Pen să câștige alegerile prezidențiale din mai 2027, în timp ce în Polonia își dorește revenirea la putere a partidului Lege și Justiție în toamna anului viitor.

Formațiunea poloneză a analizat posibilitatea aderării la „Patrioții pentru Europa”, dar continuă să facă parte din grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni.

Kinga Gál conduce grupul „Patrioții pentru Europa” alături de Jordan Bardella, liderul Adunării Naționale din Franța, din 20 octombrie 2026. Anterior, europarlamentara maghiară ocupase funcția de prim-vicepreședintă, începând din 2024.

Bardella are un rol public important în reprezentarea grupului, iar Gál coordonează o parte semnificativă a activității politice desfășurate la Bruxelles.

Planul „Patrioților”: mai puțină putere pentru Comisia Europeană și schimbarea instituțiilor UE

Dincolo de rezultatele electorale, grupul urmărește promovarea unor priorități comune în Parlamentul European și în guvernele naționale. Printre acestea se numără înăsprirea politicilor privind migrația și controlul frontierelor, stimularea economiei și reducerea costurilor energiei.

Un obiectiv central îl reprezintă limitarea competențelor Comisiei Europene și transferarea unei părți a puterii de decizie către statele membre.

Kinga Gál nu a exclus nici discutarea unei propuneri formulate de Alice Weidel, lidera AfD, privind eliminarea alegerilor directe pentru Parlamentul European.

Propunerea presupune înlocuirea eurodeputaților aleși prin vot direct cu reprezentanți desemnați de parlamentele naționale.

„Toate aceste idei au propria lor validitate. Este important să vedem cum concepem viitorul Europei”, a afirmat Gál, precizând că trebuie analizate în cadrul dezbaterilor privind organizarea viitoare a Uniunii Europene.

Pentru coordonarea pozițiilor politice, Gál organizează întâlniri regulate cu liderii partidelor din grup înaintea reuniunilor Consiliului European. La aceste discuții participă, printre alții, Marine Le Pen, premierul ceh Andrej Babiš, Santiago Abascal din Spania, Matteo Salvini din Italia și Tom Van Grieken din Belgia.

Potrivit eurodeputatei, Babiš, prezentat drept singurul reprezentant al grupului în Consiliul European, le oferă celorlalți lideri informații despre agenda reuniunilor și principalele dispute dintre statele membre.

Acest mecanism permite coordonarea pozițiilor înaintea negocierilor și pregătirea partidelor care ar putea ajunge la guvernare în perioada următoare.

Gál a explicat că sprijinul politic oferit premierului ceh îl ajută „să-și consolideze poziția” și să demonstreze „că îl susținem în multe dintre chestiunile importante”.

În privința viitorului buget multianual al Uniunii Europene, partidele din grup susțin menținerea finanțării pentru agricultură și dezvoltare regională, dar au divergențe privind introducerea unor noi taxe europene și alocarea de fonduri suplimentare pentru Ucraina.

Copreședinta „Patrioților” a fost întrebată și dacă formațiunea ar putea încerca înlăturarea Ursulei von der Leyen de la conducerea Comisiei Europene, în eventualitatea consolidării influenței sale în Consiliu.

„Da. Am încercat să facem acest lucru aici, în Parlament”, a răspuns Kinga Gál, făcând referire la cele două moțiuni de cenzură împotriva Comisiei Europene care nu au întrunit voturile necesare în ultimii doi ani.

Europarlamentara a precizat însă că deciziile privind acțiunile liderilor naționali în cadrul Consiliului European le aparțin acestora.