Gândul vă prezintă calendarul zilei de marți, 6 octombrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Cleopatra Stratan este o cântăreață cunoscută pentru succesul său extraordinar încă din copilărie. S-a născut pe 6 octombrie 2002 la Chișinău, în Republica Moldova, și este fiica artistului Pavel Stratan. Cleopatra a devenit celebră în anul 2006, la doar trei ani, odată cu lansarea piesei Ghiță și a albumului “La vârsta de 3 ani”. Melodia a devenit foarte populară, iar albumul s-a bucurat de vânzări importante. Datorită talentului său și succesului obținut la o vârstă atât de fragedă, ea a stabilit şase recorduri mondiale și a devenit una dintre cele mai cunoscute artiste-copil din România și Republica Moldova. Pe măsură ce a crescut, Cleopatra a trecut de la imaginea de copil-minune la cea de artistă matură. După o perioadă în care s-a concentrat și asupra educației, a revenit în muzică și a lansat melodii precum Te las cu inima, Pupă-mă, Eu m-am pierdut și La ușa mea. A colaborat, de asemenea, cu Edward Sanda la mai multe piese. Povestea ei demonstrează cât de important este talentul, dar și faptul că succesul poate fi transformat într-o carieră de durată prin muncă și perseverență.

La 6 octombrie 2010, a fost lansată aplicația Instagram, creată de antreprenorii americani Kevin Systrom și Mike Krieger. La început, aplicația a fost concepută ca o platformă simplă prin care utilizatorii puteau realiza, edita și distribui fotografii de pe telefon. Instagram s-a remarcat rapid prin filtrele foto și prin modul ușor de a publica imagini. În scurt timp, aplicația a devenit foarte populară, iar numărul utilizatorilor a crescut constant. În 2012, Instagram a fost cumpărată de compania Facebook, cunoscută astăzi sub numele de Meta. De-a lungul anilor, Instagram s-a dezvoltat și a introdus numeroase funcții, precum videoclipuri, Stories, transmisiuni live și Reels. În prezent, este una dintre cele mai cunoscute rețele sociale din lume și are un rol important în comunicare, divertisment, promovare și comerț online. Lansarea Instagram la 6 octombrie 2010 a reprezentat un moment important în evoluția rețelelor sociale și a schimbat modul în care oamenii distribuie și descoperă conținut vizual.

Eddie Van Halen a fost unul dintre cei mai influenți chitariști din istoria muzicii rock. S-a născut pe 26 ianuarie 1955, în Amsterdam, Țările de Jos, și a devenit celebru ca fondator și chitarist principal al trupei “Van Halen”, pe care a înființat-o împreună cu fratele său, Alex Van Halen. Eddie era cunoscut pentru stilul său spectaculos de a cânta la chitară și pentru tehnica numită “tapping” prin care folosea ambele mâini pe griful chitarei. Această tehnică a influențat numeroși chitariști și a contribuit la dezvoltarea stilului de hard rock și heavy metal. Printre cele mai cunoscute melodii ale trupei Van Halen se numără Jump, Panama și Runnin’ with the Devil. Eddie a devenit, de asemenea, celebru pentru solo-ul de chitară din piesa Beat It a lui Michael Jackson. Eddie Van Halen a murit pe 6 octombrie 2020, la vârsta de 65 de ani. Moștenirea sa muzicală rămâne importantă, iar el este considerat unul dintre cei mai mari și inovatori chitariști ai tuturor timpurilor.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1902: Petre Țuțea 🇷🇴✒️ economist, eseist, filosof, jurist, politician și publicist, militant naționalist, membru al Mișcării Legionare, și apoi victimă a regimului comunist

🎂1908: Carole Lombard 🇺🇸🎬 A murit la 33 de ani într-un accident aviatic

🎂1927: Ioan Pop de Popa 🇷🇴🩺 A efectuat prima operație pe cord deschis din România la 5 aprilie 1973, la Târgu-Mureș

🎂1945: Emerich Dembrovschi 🇷🇴⚽️ a jucat în echipa națională de fotbal a României la Campionatul Mondial din Mexic, 1970

🎂1947: Ionela Prodan 🇷🇴🎤 solistă din Oltenia, mama Anamariei Prodan. A interpretat cântece și în duet cu Ion Dolănescu

🎂1949: Bobby Farrell (Boney M) 🇳🇱🎤 A murit în camera de hotel, la 61 de ani, în Sankt Petersburg, de insuficiență cardiacă

🎂1963: Elisabeth Shue 🇺🇸🎬 Leaving Las Vegas (1995), The Saint (1997), Hollow Man (2000), House at the End of the Street (2012)

🎂1967: Kennet Andersson 🇸🇪⚽️

🎂1973: Silviu Biriș 🇷🇴🎭🎤

🎂1981: Mikael Dorsin 🇸🇪⚽️ A jucat în Liga I la CFR Cluj

🎂1982: Daniel Niculae 🇷🇴⚽️

🎂2002: Cleopatra Stratan 🇲🇩🇷🇴🎤 fiica lui Pavel Stratan. Primul ei album se intitulează „La vârsta de trei ani”. Deține 6 recorduri mondiale

Decese 🕯

🕯️1989: Bette Davis 🇺🇸🎬 laureată de două ori a Premiului Oscar. Cunoscută pentru dorința sa de a interpreta caractere deloc simpatice

🕯️2018: Montserrat Caballé 🇪🇸🎼 cântăreață de operă spaniolă de origine catalană, renumită pentru tehnica ei bel canto. A fost aclamată și pentru interpretarea așa-zisei U-Music, apărând alături de legendarul Freddie Mercury, cu care a înregistrat un album în 1988

🕯️2020: Eddie Van Halen 🇳🇱🇺🇸🎸 A fost conducătorul și cofondatorul, împreună cu fratele său, Alex Van Halen, al grupului hard rock Van Halen

Calendar 🗒️

🗒️1408: Prima atestare documentară a orașelor Iași și Bacău

🗒️1437: Conventul de la Cluj-Mănăștur adeverește o înțelegere între răsculați și nobili, în cursul Răscoalei de la Bobâlna

🗒️1711: În Moldova începe instaurarea domniilor fanariote; primul domn fanariot din Moldova este Nicolae Mavrocordat

🗒️1849: 13 generali maghiari lideri ai revoluției maghiare din 1848 au fost executați de autoritățile austriece la Arad

🗒️1889: În zona Montmartre din Paris, în arondismentul 18, se deschide clubul de divertisment Moulin Rouge, care va deveni cel mai faimos teatru varieté din lume

🗒️1908: Austria anexează Bosnia și Herțegovina

🗒️1948: Cutremur cu magnitudinea 7,3 în Ashgabat, Turkmenistan, care face între 10.000-110.000 victime

🗒️1962 Dr. No, primul film din seria James Bond, are premiera în Marea Britanie. În distribuție Sean Connery și „Bond-Girl“ Ursula Andress

🗒️1973: Egiptul, condus de președintele Anwar El Sadat, în cooperare cu Siria, a atacat Israelul, declanșând Războiul de Yom Kippur

🗒️1981: Anwar al-Sadat, președinte al Egiptului și laureat al Premiului Nobel pentru pace, este asasinat la Cairo de un grup de fanatici

🗒️1987: Fiji devine republică

🗒️1991: Elizabeth Taylor se căsătorește cu muncitorul în construcții Larry Fortensky pe care l-a cunoscut într-un centru de reabilitare pentru consumul de alcool. Acesta a fost cel de-al șaptelea soț al actriței de care se va despărți cinci ani mai târziu

🗒️1995: Într-un articol din revista Nature, s-a prezentat descoperirea primei exoplanete, aflată pe orbita unei stele din secvența principală, 51 Pegasi

🗒️2000: Președintele iugoslav Slobodan Milošević demisionează

🗒️2010: Se înființează Instagram, de către Kevin Systrom și Mike Krieger