Gândul vă prezintă calendarul zilei de joi, 8 octombrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Sigourney Weaver este una dintre cele mai cunoscute actrițe americane, apreciată mai ales pentru rolurile sale din filme science-fiction și de acțiune. Născută pe 8 octombrie 1949, la New York, ea a studiat la Stanford University și la Yale School of Drama. Cariera sa cinematografică a început cu un rol mic în filmul Annie Hall (1977), însă celebritatea a venit odată cu interpretarea lui Ellen Ripley în Alien (1979), regizat de Ridley Scott. Weaver a reluat acest rol în mai multe filme ale seriei, iar prestația din Aliens (1986) i-a adus o nominalizare la Oscar pentru cea mai bună actriță. De-a lungul carierei, a demonstrat o mare versatilitate, jucând în filme precum Ghostbusters, Working Girl și Gorillas in the Mist. De asemenea, a devenit cunoscută unei noi generații de spectatori prin rolul Dr. Grace Augustine din seria Avatar. Prin talentul și longevitatea sa, Sigourney Weaver a devenit un simbol al cinematografiei moderne. În 2024, ea a primit Leul de Aur pentru întreaga carieră la Festivalul de Film de la Veneția.

Ursula von der Leyen, născută pe 8 octombrie 1958, la Bruxelles, Belgia, este o politiciană germană și președinta Comisiei Europene din 2019. Ea este prima femeie care a ocupat această funcție și a fost realeasă de Parlamentul European în iulie 2024 pentru un al doilea mandat, care se va încheia în 2029. Înainte de a ajunge la conducerea Comisiei Europene, a ocupat mai multe funcții în guvernul Germaniei. Între 2013 și 2019 a fost ministru al apărării, iar anterior a fost ministru al muncii și ministru pentru familie, seniori, femei și tineret. În timpul mandatelor sale la conducerea Comisiei Europene, printre principalele teme abordate s-au numărat schimbările climatice, competitivitatea economică, securitatea europeană, digitalizarea și sprijinul acordat Ucrainei. În discursul despre Starea Uniunii din 2026, ea a pus accent pe consolidarea independenței și securității Europei, precum și pe competitivitate și locuri de muncă. Prin poziția sa, Ursula von der Leyen joacă un rol important în stabilirea direcțiilor politice și strategice ale Uniunii Europene și în reprezentarea Comisiei în relațiile internaționale.

Adela Popescu este o actriță, cântăreață și prezentatoare de televiziune din România. S-a născut pe 8 octombrie 1986, în județul Vâlcea, și a studiat arta teatrală la Liceul “Dinu Lipatti” din București. A devenit cunoscută publicului prin telenovela Numai iubirea, în care a avut unul dintre rolurile principale. Au urmat producții precum Lacrimi de iubire, Iubire ca în filme, Îngerașii, Aniela și Pariu cu viața. Pe lângă actorie, Adela Popescu a avut și o carieră muzicală, lansând albumul Lacrimi de iubire și colaborând, pentru o perioadă, cu trupa DJ Project. De asemenea, s-a remarcat și ca prezentatoare de televiziune, inclusiv prin emisiunea “Vorbește lumea”. În ultimii ani, ea a continuat să îmbine viața profesională cu cea de familie. Este căsătorită cu actorul și prezentatorul Radu Vâlcan, iar împreună au trei băieți. În interviuri recente, Adela Popescu a vorbit despre importanța familiei și despre încercarea de a găsi un echilibru între carieră și viața personală.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1895: Juan Perón 🇦🇷🗣️ Primul său mandat ca președinte al Argentinei s-a încheiat dezastruos, fiind exilat în urma unei lovituri de stat. Se reîntoarce în 1973, fiind reales ca președinte, însă mandatul său a durat mai puțin de 9 luni, murind în 1974

🎂1923: Ion Voicu 🇷🇴🎻 violonist de etnie romă, fost elev al lui George Enescu. Fiind admis la Academia Regală de Muzică din București, a reușit să absolve cursurile, care durau șapte ani, în doar trei ani, în 1940

🎂1939: Paul Hogan 🇦🇺🎬 Crocodile Dundee (1986, 1988, 2001)

🎂1943: Chevy Chase 🇺🇸🎬 comedian

🎂1948: Johnny Ramone 🇺🇸🎸 membru fondator al trupei punk Ramones

🎂1949: Sigourney Weaver 🇺🇸🎬 Rolul care a consacrat-o este Ellen Ripley în franciza Alien

🎂1957: Adrienne Sachs 🇺🇸🎬 RoboCop (1987), In the Cold of the Night (1989), Best of the Best (1989)

🎂1958: Ursula von der Leyen 🇩🇪🗣️ prima femeie care a deținut funcția de președinte al Comisiei Europene

🎂1965: Peter Greene 🇺🇸🎬 Clean, Shaven (1993), The Mask (1994), Pulp Fiction (1994), The Rich Man’s Wife (1996)

🎂1970: Matt Damon 🇺🇸🎬 a devenit cunoscut pentru rolul din filmul Good Will Hunting (1997), al cărui scenariu l-a scris împreună cu prietenul său Ben Affleck. Cei doi au câștigat Oscarul pentru Cel mai bun scenariu original

🎂1979: Kristanna Loken 🇺🇸🎬 Terminator 3: Rise of the Machines (2003)

🎂1985: Bruno Mars 🇺🇸🎤 abordează o diversitate de stiluri și influențe, muzica sa conține elemente din diferite genuri. A devenit cel mai bine vândut artist digital din 2011

🎂1986: Adela Popescu 🇷🇴📺🎤 A ajuns în atenția publicului larg prin intermediul telenovelei Numai Iubirea

🎂1993: Garbiñe Muguruza 🇻🇪🇪🇸🥎 Fost lider mondial WTA, a câștigat zece titluri la simplu, inclusiv două majore, la French Open 2016 și la Wimbledon 2017

🎂1993: Angus T. Jones 🇺🇸🎬 Jake Harper din Two and a Half Men

🎂1997: Bella Thorne 🇺🇸🎬🎤

Decese 🕯

🕯️1793: John Hancock 🇺🇸🗣️ unul dintre cei mai proeminenți patrioți ai Revoluției americane, a servit în calitate de om de stat în funcțiile de primul președinte al celui de-al doilea Congres Continental, respectiv ca întâiul guvernator al statului Massachusetts, a cărui denumire oficială este Commonwealth of Massachusetts

🕯️1914: Dimitrie A. Sturdza-Miclăușanu 🇷🇴🗣️ de 4 ori cel de-al 18-lea prim-ministru al României între 1895 – 1909. A fost, de asemenea, președintele Academiei Române

🕯️2023: Burt Young 🇺🇸🎬 celebru prin rolul său Paulie Pennino, cumnatul și cel mai bun prieten al lui Rocky Balboa

Evenimente📋

📋🇭🇷 Ziua Independenței Croației

Calendar 🗒️

🗒️1434: Cea mai veche atestare scrisă a Curții domnești din Iași, datând din vremea lui Alexandru cel Bun

🗒️1856: Autoritățile Chinei dinastiei Qing au arestat și au încarcerat 12 persoane de pe nava Arrow sub pavilionul Hong Kongului sub acuzația de piraterie, contrabandă și comerț cu opiu, eveniment ce a declanșat al Doilea Război al Opiului

🗒️1871: A izbucnit Marele Incendiu din Chicago care a distrus 17.500 de clădiri în două zile

🗒️1878: Armata română victorioasă în Războiul de Independență, își face intrarea triumfală în București pe Podul Mogoșoaiei, care de atunci poartă numele de Calea Victoriei

🗒️1939: Germania anexează vestul Poloniei

🗒️1952: Una dintre cele mai grave dezastre feroviare din istoria UK are loc la gara Harrow & Wealdstone, la nord-vest de Londra. 112 persoane mor și 340 sunt rănite când un tren expres de noapte din Perth a lovit spatele unui tren de navetiști care stătea la un peron din gară. Resturile au blocat liniile adiacente și au fost lovite în câteva secunde de un tren expres care circula cu 100 km/h

🗒️1966: Se publică modificări privitoare la divorțul în România. O căsătorie se poate desface doar în cazuri excepționale iar taxa de timbru este de 3.000 – 6.000 de lei

🗒️1967: Liderul Che Guevara și oamenii lui au fost capturați în Bolivia

🗒️2001: Pe aeroportul Linate din Milano, un avion de linie McDonnell Douglas MD-87 care transporta 110 persoane cu destinația Copenhaga, s-a ciocnit la decolare cu un Cessna Citation CJ2, un avion de afaceri care transporta patru persoane cu destinația Paris. Toate cele 114 persoane din ambele aeronave au fost ucise, precum și 4 la sol

🗒️2009: Herta Müller, scriitoare și traducătoare germană originară din România, primește Premiul Nobel pentru Literatură