Gândul vă prezintă calendarul zilei de vineri, 9 octombrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

John Lennon a fost un cântăreț, compozitor și activist britanic, cunoscut mai ales ca membru al legendarei formații The Beatles. Născut pe 9 octombrie 1940, în Liverpool, Anglia, el a contribuit la scrierea unora dintre cele mai cunoscute melodii ale trupei, alături de Paul McCartney: Help!, Strawberry Fields Forever și Come Together. După destrămarea formației The Beatles, Lennon a început o carieră solo de succes. Printre cele mai renumite cântece ale sale se numără Imagine, o piesă devenită simbol al păcii și al speranței pentru o lume mai bună. John Lennon a fost, de asemenea, un susținător al păcii și s-a implicat în numeroase acțiuni împotriva războiului. Viața lui s-a încheiat tragic la vârsta de 40 de ani. Pe 8 decembrie 1980, a fost împușcat în New York de Mark David Chapman. Prin muzica și mesajele sale, John Lennon a rămas una dintre cele mai importante și influente personalități ale culturii secolului XX.

Guillermo del Toro este un regizor, scenarist și producător mexican, cunoscut pentru filmele sale fantastice, misterioase și uneori întunecate. Născut pe 9 octombrie 1964, în Guadalajara, Mexic, el și-a descoperit pasiunea pentru cinematografie încă din copilărie. De-a lungul carierei, a creat filme apreciate în întreaga lume, printre care Pan’s Labyrinth, The Shape of Water, Hellboy și Pacific Rim. Producţiile sale combină adesea elemente fantastice cu teme precum curajul, iubirea, războiul și diferențele dintre oameni. Unul dintre cele mai mari succese ale sale este The Shape of Water (2017), care a câștigat premiul Oscar pentru Cel mai bun film, iar Guillermo del Toro a primit Oscarul pentru Cel mai bun regizor. Prin filmele sale, el reușește să transforme poveștile fantastice în experiențe emoționante și să transmită mesaje despre umanitate și acceptarea celor diferiți.

În România, Ziua Națională de Comemorare a Holocaustului este marcată în fiecare an pe 9 octombrie. Această zi are rolul de a păstra vie memoria victimelor Holocaustului și de a atrage atenția asupra consecințelor discriminării, rasismului și antisemitismului. Data a fost aleasă deoarece, în octombrie 1941, a început deportarea evreilor din Bucovina în Transnistria, în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. În perioada Holocaustului, sute de mii de evrei și romi din România au fost victime ale persecuției, deportării și exterminării. Cu această ocazie, sunt organizate ceremonii de comemorare, expoziții, conferințe și activități educative. Acestea îi ajută pe oameni, în special pe tineri, să înțeleagă trecutul și importanța respectării drepturilor și demnității fiecărei persoane. Comemorarea Holocaustului reprezintă un moment de reculegere pentru victime și un apel la păstrarea memoriei, la toleranță și la combaterea discriminării.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1859: Alfred Dreyfus 🇫🇷✬ ofițer francez de origine evreiască, condamnat pe nedrept în 1894 pentru trădare de țară, la deportare pe viață, din pricina unor documente care s-au dovedit false, și care erau menite să-l acopere pe adevăratul vinovat, maiorul Ferdinand Walsin Esterhazy. În epocă, cazul a fost un scandal major, denumit afacerea Dreyfus

🎂1883: Maria Filotti 🇷🇴🎭 Jocul său a îmbinat forța temperamentală cu aprofundarea psihologică a rolului

🎂1909: Lila Kedrova 🇫🇷🎬 a câștigat Premiul Oscar pentru cea mai bună actriță într-un rol secundar pentru interpretarea doamnei Hortense (Bubulina) în filmul Zorba Grecul (1964)

🎂1938: Olga Szabó-Orbán 🇷🇴🤺 laureată cu argint la Jocurile Olimpice din 1956 de la Melbourne și dublu laureată cu bronz la Mexico 1968 și la München 1972. A fost și dublă campioană mondială

🎂1940: John Lennon 🇬🇧🎤

🎂1944: John Entwistle 🇬🇧🎸 cel mai bine cunoscut ca basist al trupei The Who. Stilul său agresiv a influențat basiști precum Steve Harris, Geddy Lee, Phil Lesh, Cliff Burton, Billy Sheehan, Lemmy Kilmister și Chris Squire

🎂1947: France Gall 🇫🇷🎤 Ella, elle l’a (1987)

🎂1950: Vasile Iordache 🇷🇴⚽️ A fost supranumit Eroul de pe Wembley, datorită evoluției sale memorabile în meciul disputat sub culorile naționalei României contra Angliei, 1982 (0-0). Este considerat unul dintre cei mai talentați portari de fotbal din România din toate timpurile

🎂1954: Scott Bakula 🇺🇸🎬 cunoscut mai ales pentru personajul Sam Beckett, din serialul Capcana timpului (Quantum Leap)

🎂1954: Adrian Pintea 🇷🇴🎬🎭 a adus o contribuție deosebită scenei și cinematografiei românești

🎂1959: Boris Nemțov 🇷🇺🗣️ critic al intervenției Rusiei în Ucraina și al anexării Crimeii, a fost asasinat la mică distanță de Kremlin, în timp ce făcea pregătiri pentru un marș anti-guvernamental

🎂1962: Mariana Târcă 🇷🇴🤾🏻‍♀️

🎂1964: Guillermo del Toro 🇲🇽🎥 Pan’s Labyrinth, The Shape of Water, Pacific Rim, The Devil’s Backbone, The Orphanage, Julia’s Eyes, Hellboy, Frankenstein

🎂1966: David Cameron 🇬🇧🗣️ fost prim-ministru al Marii Britanii

🎂1996: Bella Hadid 🇺🇸💃🏻

Decese 🕯

🕯️1959: Iacob Iacobovici 🇷🇴🩺 medic chirurg, fondatorul școlii chirurgicale din Cluj

🕯️1967: Che Guevara 🇦🇷✮ revoluționar argentinian executat la 39 de ani, în Bolivia

🕯️2010: Zecharia Sitchin 🇷🇺🇺🇸✒️ a afirmat că ar fi tradus o parte din tăblițele sumeriene care promovează o explicație a originii omului ce implică venirea unor călători din spațiu numiți Annunaki. Aceștia ar fi colonizat pământul și ar fi creat omul, explicând ceea ce știința numea „veriga lipsă”

🕯️2016: Andrzej Wajda 🇵🇱🎥 regizor, co-fondator al școlii poloneze de film. Laureat al Premiului Oscar de Onoare (1999) pentru întreaga sa carieră, cavaler al Ordinului Vulturul Alb al Poloniei (2011) și comandor al Legiunii de Onoare franceze (2001)

Evenimente📋

📋📮 Ziua mondială a poștei – La 9 octombrie 1874 a fost înființată Uniunea Generală a Poștelor, devenită, în 1878, Uniunea Poștală Universală

📋🕎 Ziua Națională de Comemorare a Holocaustului – în această zi, în 1941, a început deportarea evreilor din Bucovina în Transnistria

📋🇺🇸 SUA : Ziua Leif Erikson, pentru a evoca debarcarea primilor europeni (vikingii) pe țărmurile Lumii Noi în jurul anului 1003

Calendar 🗒️

🗒️1003: Exploratorul viking Leif Erikson sosește în L’Anse aux Meadows, Canada, și devine primul european cunoscut care ajunge în America de Nord

🗒️1604: Supernova lui Kepler este observată demonstrabil pentru prima dată. De asemenea, este cea mai recentă supernovă observată în Calea Lactee

🗒️1760: În Războiul de Șapte Ani, trupele rusești invadează Berlinul

🗒️1806: Prusia începe Războiul celei de-a Patra Coaliții împotriva Franței

🗒️1888: Monumentul Washington, la acea vreme cea mai înaltă structură din lume, a fost deschis oficial publicului la Washington, D.C.

🗒️1915: Primul Război Mondial: Cucerirea Belgradului de către trupele germane și austriece

🗒️1934: Regele Iugoslaviei Alexandru I a fost asasinat la Marsilia de un militant extremist bulgar

🗒️1944: Germania: Orașul Hanovra este atacat de avioanele diviziei 156 britanice și este distrus 80-90%

🗒️1970: A fost inaugurată „Uzina de cinescoape”, în zona industrială Pipera, din București

🗒️1989: În Leipzig are loc cea mai mare „Demonstrație de luni” cu aproape 70.000 de participanți. La demonstrație nu se ajunge la temutele acțiuni armate împotriva demonstranților, astfel începe schimbarea regimului politic al RDG-ului

🗒️2004: Pentru prima dată au loc alegeri democratice în Afganistan

🗒️2006: Coreea de Nord a anunțat că a efectuat o explozie nucleară subterană de încercare

🗒️2006: Google anunță că preia compania YouTube