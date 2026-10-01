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Miruță a semnat un ordin prin care utilizatorii TollRo nu pot fi sancționați dacă aplicația nu funcţionează

Olga Borșcevschi
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Ministrul demis al Transporturilor, Radu Miruţă, a anunţat, joi seară, că a semnat un ordin prin care utilizatorii Sistemului de Tarifare Electronică Rutieră (TollRo), pus în funcțiune la 1 octombrie, să nu poată fi sancționați dacă nu-și duc la îndeplinire obligațiile legale, în cazul unor disfuncționalități ale aplicației.

Radu Miruţă a declarat, într-o conferinţă de presă, că cea mai spinoasă dintre problemele semnalate cu privire la platformaTollRo a fost cea cu aplicarea amenzilor, în cazul în care oamenii nu sunt vinovaţi.

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„Am lucrat în această după amiază împreună cu reprezentanții transportatorilor și distribuitorilor, luând la rând toate problemele care au fost observate în aplicația TollRo. Cea mai spinoasă dintre aceste probleme a fost cea cu aplicarea amenzilor în cazul în care oamenii nu sunt vinovați și am rezolvat-o. Nu voi accepta vreodată ca oamenii nevinovați să fie sancționați pentru o activitate pe care Compania Națională de Drumuri ar fi trebuit să o finalizeze de un an și jumătate de când este contractată această aplicație”, a declarat Radu Miruță.

El a adăugat că s-a găsit o soluție în cadrul legal existent, chiar dacă Guvernul este interimar, întrucât trecerea la această formă de taxare pe kilometru este reglementată printr-o lege adoptată în 2023.

„Această lege, făcută în 2023, când se observă că are probleme, nu poate fi schimbată decât printr-o lege, ceea ce un guvern interimar nu poate să dea și mă refer la problemele aplicației în sine, raportate la realitate. Ca ministru interimar am găsit însă o formă printr-un ordin de ministru care reglementează normele de aplicare a acelei legi care a fost făcută în 2023, iar în ordinul pe care l-am semnat și care a fost publicat în Monitorul Oficial, am introdus un articol care prevede extraordinar de clar că în cazul unor disfuncționalități ale aplicației, utilizatorii, adică oamenii care folosesc această metodă de plată, nu pot fi sancționați că nu-și duc la îndeplinire obligațiile legale. Sunt oameni de bună credință care vor să plătească și care pot întâmpina probleme în această aplicație”, a mai spus ministrul demis al Transporturilor.

Sistemul de tarifare TollRo s-a stricat din prima zi de funcționare

Sistemul de Tarifare Electronică Rutieră a fost pus în funcțiune la 1 octombrie 2026, însă, imediat după lansare, platforma TollRo s-a confruntat cu un volum foarte mare de utilizatori și tranzacții.

Potrivit CNAIR, numărul ridicat de utilizatori înregistrați și de tranzacții efectuate într-un interval scurt a determinat platforma să transmită un volum foarte mare de e-mailuri tranzacționale, precum confirmări, documente justificative și notificări de cont.

Furnizorii internaționali de e-mail Google, prin Gmail, și Yahoo folosesc mecanisme automate anti-spam bazate pe reputația expeditorului. În cazul unui domeniu sau al unei adrese IP care transmite instant un volum mare de mesaje, fără un istoric de trimitere, acestea pot fi tratate automat ca surse de risc.

Astfel, mesajele transmise de domeniul etoll.ro au fost limitate temporar, iar unele notificări au fost întârziate sau nu au ajuns la destinatari. (Mai multe detalii AICI)

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