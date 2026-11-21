Prin vizita recentă a Ursulei von der Leyen la București, Comisia Europeană și-a anunțat sprijinul pentru un Hub de securitate maritimă de la Marea Neagră. Șefa Comisiei a subliniat importanța cooperării dintre România și Bulgaria, în cadrul viitorului hub, pentru consolidarea securității europene. Însă cele două țări implicate sunt în concurență de fapt, și nu aliate pentru un scop comun, a declarat politologul Radu Carp pentru Gândul. Un alt aspect neclar al viitorului proiect este rolul serviciilor secrete din România, ținând cont că hubul nu se va axa pe latura militară, ci pe misiunile de intelligence, rolul acestora fiind vitale pentru reușita proiectului, mai spune specialistul.

Sondaj Gândul Crezi că a procedat corect Ilie Bolojan când și-a trimis mașina SPP pentru a prelua de la aeroport invitații la nunta fiicei sale? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ...

Comisia Europeană alocă 50 milioane de euro pentru accelerarea Hub-ului

La București, președinta Comisiei Europene a anunțat, în cadrul vizitei sale din 9 noiembrie, alocarea a 50 de milioane de euro pentru accelerarea Hub-ului de securitate de la Marea Neagră.

„Reiterăm apelul la un armistițiu în Marea Neagră. Îmi exprim sprijinul pentru discuțiile de pace de la Abu Dhabi. Aș dori să mă refer la consolidarea supravegherii în Marea Neagră, care include imagini satelitare. De asemenea, ne vom consolida securitatea în spațiul informațional. Incidentele cu drone sunt de cele mai multe ori dublate de manipularea informației și interferențe.

Știm cum se întâmplă lucrurile. Am văzut potențialul devastator. Ați deschis calea către a răspunde și vă mulțumesc pentru acest lucru. Este o provocare europeană colectivă, care impune un răspuns european colectiv. De aceea, am lansat centrul european pentru reziliență democratică, care reunește cea mai bună expertiză disponibilă în Europa și sprijină statele membre”, a declarat von der Leyen la București.

Acord între România și Bulgaria

Încă din luna octombrie, înainte de vizita Ursulei von de Leyen, Nicușor Dan și Iliana Iotova (foto), omologul său bulgar, cele două țări au convenit să strângă colaborarea militară și de securitate, în cadrul unei convorbiri oficiale.

Astfel, cele două state partenere vor dezvolta măsuri comune pentru neutralizarea amenințărilor provocate de drone în zonele teritoriale de la Marea Neagră.

Alegerile prezidențiale din Bulgaria, câștigate de Iliana Iotova, au avut loc pe fondul unei serii de atacuri cu drone asupra navelor comerciale în largul coastelor bulgărești și românești de la Marea Neagră în ultima lună, care au stârnit condamnări internaționale și îngrijorări cu privire la extinderea conflictului din Ucraina, nota Reuters.

Expert: Atât România, cât și Bulgaria nu știu ce vor

Totuși, dincolo de discursurile oficiale ale liderilor, cele două țări nu au obiective bine definite, avertizează analistul politic Radu Carp. Deși proiectul strategic pentru apărarea Europei este susținut și finanțat direct de UE, România și Bulgaria concurează de fapt, nefiind partenere cu drepturi egale în acest hub. Deschiderea atât la Constanța, cât și Varna a celor două centre înseamnă viitoare ineficiență, susține Carp.

„Hubul de la Marea Neagră este finanțat de Uniunea Europeană. Este rodul strategiei la Marea Neagră care a fost adoptată anul trecut, în 2o25. Marea problemă este că atât România, cât și Bulgaria nu știu ce vor și sunt în competiție. Și atunci Comisia Europeană, văzând că aceste țări sunt în competiție directă și nu au un mecanism ferm de cooperare, a decis ca, de fapt, acest hub să fie în ambele locuri, și la Constanța și la Varna. Ceea ce face ca să fie ineficient”.

Miza nu e partea militară, ci structura civilă

Miza viitorului hub nu este una de tip militar, ci structura civilă, ecuație în care un rol major este legat de serviciile de informații, continuă Radu Carp. Acestea ar trebui să colecteze informații cruciale despre zona Mării Negre, dar și să contracareze atacurile cibernetice.

„Însă chiar și în aceste condiții, nu știm exact ce ar putea să facă acest hub de securitate. Evident că el nu poate să fie pe partea militară, ci el trebuie să fie pe alte dimensiuni ale securității la Mare Neagră: prevenirea atacurilor cibernetice, de exemplu. Cele două țări vecine ar trebui, în primul rând, să opereze în direcția prevenirii atacurilor de la Marea Neagră”.

De ce nu e discutat public rolul misiunilor de intelligence?

În mod paradoxal, deși obiectivul principal al Hub-ului va fi strângerea de informații, în spațiul public nu este comentat și clarifiat deloc rolul viitoarelor misiuni de intelligence, vitale pentru reușita proiectului, mai explică politologul.

„Deocamdată nu există pus la punct un mecanism foarte clar de cooperare între cele două țări pentru a preveni atacurile și pentru a desfășura misiuni de intelligence, că văd că nimeni nu vorbește despre acest aspect. Dar el face parte din natura acestui hub, de a strânge orice informații cruciale privind ce se întâmplă la Marea Neagră. Nu am văzut această discuție în spațiul public și cred că ea ar trebui să existe. Repet, hubul respectiv de securitate nu este o formă de cooperare militară, ci este o structură civilă care, după părerea mea, are aceste două misiuni – de a respinge atacurile cibernetice și respectiv de a aduna informații despre acțiuni ostile în regiunea Mării Negre”.

Incidentele din România sunt parte a unui război cinetic

În egală măsură, expertul a făcut distincția între cele două tipuri de războaie care implică cele două partenere. Distincție care impune și măsuri diferite de acțiune, conchide Radu Carp. În această interpretare, România este în mod evident mai expusă decât țara vecină, ceea ce ar trebui să decidă și metodele sale de acțiune în ceea ce expertul nnmește război cinetic.