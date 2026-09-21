Gândul vă prezintă calendarul zilei de luni, 21 septembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Stephen King este unul dintre cei mai cunoscuți scriitori americani contemporani, fiind renumit în special pentru romanele sale de groază, thriller și suspans. S-a născut pe 21 septembrie 1947, în Portland, statul Maine, SUA. A început să scrie încă din tinerețe, iar primul său roman publicat, Carrie, a apărut în anul 1974 și a avut un succes important. De-a lungul carierei, Stephen King a scris numeroase romane și povestiri, multe dintre acestea fiind transformate în filme și seriale. Printre cele mai cunoscute opere ale sale se numără The Shining, It, Misery, Pet Sematary, The Green Mile și The Shawshank Redemption. Cărțile sale sunt apreciate pentru poveștile captivante, personajele complexe și modul în care combină elementele supranaturale cu problemele vieții de zi cu zi. Stephen King a primit numeroase premii literare și a devenit unul dintre cei mai influenți autori ai genului horror. Operele sale au fost traduse în numeroase limbi și continuă să fie citite de milioane de oameni din întreaga lume.

Pe 21 septembrie 1983, Motorola DynaTAC 8000X a primit aprobarea oficială de la Comisia Federală de Comunicații din SUA, devenind ulterior primul telefon mobil comercial disponibil publicului. Telefonul a fost dezvoltat de compania americană Motorola, iar unul dintre inginerii importanți ai proiectului a fost Martin Cooper, considerat unul dintre pionierii telefoniei mobile. Aparatul era foarte diferit de telefoanele moderne: avea aproximativ 800 de grame, era voluminos, fiind poreclit “Cărămida”, și putea fi folosit pentru aproximativ 30 de minute de convorbire după o încărcare de 10 ore. El costa în jur de 3.995 de dolari, o sumă foarte mare pentru acea perioadă. Cu toate acestea, lansarea sa a reprezentat un moment important în dezvoltarea comunicațiilor mobile. Telefonul mobil a evoluat rapid în următoarele decenii, devenind din ce în ce mai mic, mai accesibil și mai performant. Astăzi, telefoanele inteligente permit nu doar efectuarea apelurilor, ci și accesul la internet, fotografierea, navigarea GPS și utilizarea a numeroase aplicații.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1864: Elena Văcărescu 🇷🇴🇫🇷✒️ scriitoare română stabilită în Franța, membră de onoare a Academiei Române, laureată în două rânduri cu premiul Academiei Franceze. A avut o bogată activitate politică și literară la Paris. A avut o idilă cu viitorul rege Ferdinand, relație dezaprobată de Regele Carol I și de guvern

🎂1866: H.G. Wells 🇬🇧✒️ celebru pentru cărțile sale de ficțiune precum Mașina timpului, Războiul lumilor, Omul invizibil, Primii oameni în Lună și Insula Doctorului Moreau. Atât Wells cât și Jules Verne sunt recunoscuți ca „părinții genului științifico-fantastic”

🎂1912: Chuck Jones 🇺🇸🎞️ grafician, creator de desene animate, scenarist, producător și regizor. Este personajul din spatele multor filme clasice având în rol principal personaje Bugs Bunny, Daffy Duck, Wile E. Coyote și Road Runner, Pepé Le Pew

🎂1924: Gail Russell 🇺🇸🎬 The Uninvited (1944), The Unseen (1945), Angel and the Badman (1947), Wake of the Red Witch (1948), Night Has a Thousand Eyes (1948), Moonrise (1948). A decedat la doar 36 de ani, din cauza consumului cronic de alcool

🎂1925: Iosif Sîrbu 🇷🇴🥇🎯 trăgător de tir, primul campion olimpic român în cadrul Jocurilor Olimpice de vară din 1952 de la Helsinki la proba de tir, armă liberă, calibru redus, 40 focuri, poziția culcat

🎂1929: Sándor Kocsis 🇭🇺⚽️ În anii 1950, alături de Ferenc Puskás, Zoltán Czibor, József Bozsik și Nándor Hidegkuti, a fost membru al celebrei echipe Maghiarii Magici. După Revoluția ungară din 1956 s-a mutat în Spania, unde a jucat la FC Barcelona

🎂1931: Larry Hagman 🇺🇸🎬 cel mai cunoscut pentru rolul său J. R. Ewing în Dallas

🎂1931: Dem Rădulescu 🇷🇴🎭🎬 s-a stins din viață la București în urma unui infarct. Este înmormântat la cimitirul Bellu. De Ziua Mondială a Teatrului din 2016, a primit postum o stea pe Aleea Celebrităților din Piața Timpului (Cocor) și Placheta Orașului București, în semn de recunoaștere și prețuire pentru întreaga sa activitate în domeniul teatrului și filmului

🎂1934: Leonard Cohen 🇨🇦✒️🎤 a trăit intermitent în Anglia, pe insula grecească Hydra, în California și la New York. Este autorul unui număr impresionant de volume de versuri bine primite de critică, dar și al unei discografii care a făcut din el idolul mai multor generații. Primul său disc a fost remasterizat și vocea lui groasă, guturală a fost modificată pentru a semăna cu cea a lui Bob Dylan, pe atunci în mare vogă. A început să imprime la studiourile din Nashville, cele care l-au lansat pe Elvis Presley și vocea sa a revenit la tonalitatea sa normală.

🎂1947: Stephen King 🇺🇸✒️ celebru prin romanele sale horror, acestea fiind ecranizate aproape în totalitate pe micul sau marele ecran. A scris câteva titluri și în afara genului horror, inclusiv nuvelele „The Body” și „Rita Hayworth and the Shawshank Redemption” (adaptate pe marele ecran sub titlurile „Stand By Me” și „The Shawshank Redemption”), precum și romanele „The Green Mile” (de asemenea ecranizat, cu Tom Hanks în rolul principal), „The Eyes of the Dragon”, și „Hearts in Atlantis” (Suflete Pierdute în Atlantida, cu Anthony Hopkins)

🎂1950: Bill Murray 🇺🇸🎬 A jucat în numeroase filme de comedie, inclusiv Caddyshack (1980), Ghostbusters (1984) și Groundhog Day (1993). A câștigat în 2004 Premiul BAFTA, Globul de aur și a fost nominalizat la Premiul Oscar pentru cel mai bun actor, cu rolul Bob Harris din Lost in Translation (2003), regizat de Sofia Coppola

🎂1952: Valeriu Sterian 🇷🇴🎤 Iubitor de protest și cu un spirit acid, a reprezentat un segment artistic practic neîntâlnit în întreg peisajul muzicii românești. A criticat constant în cântecele sale lipsa de orientare a omului societății contemporane, nedreptatea, subproducțiile muzicale și de critică ale vremii sau ororile determinate de Războiul Rece. A murit la 47 de ani, de cancer

🎂1954: Shinzō Abe 🇯🇵🗣️ prim-ministru al Japoniei. În 2022 a fost împușcat în spate de două ori, în timpul unei campanii electorale, în timp ce ținea un discurs în orașul Nara

🎂1955: Ducu Bertzi 🇷🇴🎤 A susținut aproximativ 4.500 de concerte atât în țară, cât și în străinătate în mijlocul comunităților românești (21 de țări)

🎂1957: Ethan Coen 🇺🇸🎥 Joel David Coen (n. 29 noiembrie 1954) și Ethan Jesse Coen, cunoscuți profesional ca frații Coen, sunt doi renumiți regizori, scenariști și producători de film, câștigători a 4 premii Oscar. Cei doi își produc și regizează filmele împreună, având viziuni aproape identice asupra diferitelor momente din filme

🎂1959: Crin Antonescu 🇷🇴🗣️

🎂1967: Faith Hill 🇺🇸🎤 interpretă de muzică country

🎂1972: Liam Gallagher 🇬🇧🎤(Oasis)

🎂1983: Maggie Grace 🇺🇸🎬 cunoscută mai ales pentru rolul lui Kim din filmele Taken (2008), Taken 2 (2012) și Taken 3 (2015). În 2004, a jucat în serialul tv Lost

🎂1986: Roxana Cogianu 🇷🇴🚣🏻‍♀️ medaliată cu bronz la Jocurile Olimpice din 2016 în proba de 8+1

Decese 🕯

🕯️1939: Armand Călinescu 🇷🇴🗣️ al 39-lea prim-ministru al României. Asasinat de un comando legionar condus de avocatul Miti Dumitrescu. Aceștia s-au predat, fiind împușcați pe loc, fără judecată, cadavrele lor fiind lăsate în stradă timp de 3 zile. La locul respectiv a fost pusă o pancartă pe care scria „Aceasta va fi de aici înainte soarta asasinilor trădători de țară”

🕯️1860: Arthur Schopenhauer 🇩🇪✒️ cel mai bine cunoscut pentru lucrarea sa din 1818 Lumea ca voință și reprezentare, unde caracterizează lumea fenomenelor ca un produs al unei voințe metafizice oarbe și insațiabile. Opera sa a fost descrisă ca o manifestare exemplară a pesimismului filosofic

🕯️1992: Ion Băieșu 🇷🇴✒️ scriitor, dramaturg și autor de scenarii pentru tv și film. A lansat celebrul cuplu comic Tanța și Costel, în interpretarea a doi mari actori români, Coca Andronescu și Octavian Cotescu

🕯️1961: Claudia Millian 🇷🇴✒️ poetă, soția poetului Ion Minulescu

🕯️1974: Walter Brennan 🇺🇸🎬 a câștigat trei Premii Oscar

🕯️1992: Ion Băieșu 🇷🇴✒️📺 scriitor, dramaturg și autor de scenarii pentru televiziune și film. A lansat celebrul cuplu comic Tanța și Costel, în interpretarea a doi mari actori, Coca Andronescu și Octavian Cotescu

🕯️2010: Valentin Popa 🇷🇴🎨 renumit artist plastic, pictor, grafician și gravor, recunoscut la nivel internațional ca fiind unul dintre cei mai proeminenți gravori ai lumii. A lucrat pe lângă mari maeștri ai artei plastice precum Joan Miró și Salvador Dali, pe care l-a cunoscut cu ocazia unei expoziții la Viena. A fost un obișnuit al cercurilor artistice din Paris, acolo unde i-a cunoscut pe Emil Cioran și Mircea Eliade

Evenimente📋

📋🕊️ Ziua Internațională a Păcii

📋🆘 Ziua Internațională de Luptă împotriva Maladiei Alzheimer

📋🇦🇲 Ziua independenței Armeniei (1991)

📋🇲🇹 Ziua naţională a Republicii Malta; aniversarea proclamării independenţei (1964)

Calendar 🗒️

🗒️1538: În Moldova își începe domnia Ștefan Lăcustă, nepotul lui Ștefan cel Mare, și va domni 2 ani.

🗒️1792: Convenția Națională Franceză, constituită în Franța cu o zi înainte, votează pentru abolirea monarhiei. Instaurarea primei Republici Franceze

🗒️1847: Are loc inaugurarea primei lucrări moderne de alimentare cu apă a Bucureștiului – „Stabilimentul fântânilor de la Mihai Vodă”

🗒️1881: Primul Congres Internațional de Electricitate adoptă ohmul ca unitate de măsură pentru rezistența electrică. Îl onorează pe fizicianul german Georg Simon Ohm și munca sa

🗒️1937: A apărut pentru prima oară romanul Hobbitul, de J. R. R. Tolkien

🗒️1939: Prim-ministrul Armand Călinescu este asasinat, la București, de un comando legionar condus de avocatul Miti Dumitrescu

🗒️1942: Boeing B-29 Superfortress își face zborul inaugural. Se va dovedi a fi cel mai mare și mai puternic bombardier din cel de-Al Doilea Război Mondial

🗒️1964: Malta devine stat independent față de Marea Britanie

🗒️1983: Telefonul mobil Motorola DynaTAC 8000X, în greutate de 800 de grame, a primit aprobare de la Comisia Federală de Comunicații din SUA și va deveni primul telefon mobil din lume (poreclit Cărămida). O incărcare completă a bateriei dura 10 ore și oferea 30 minute de convorbire

🗒️1990: Tribunalul Militar Teritorial București l-a condamnat pe Nicu Ceaușescu la 20 de ani de închisoare, 10 ani de interdicție a unor drepturi și degradare militară. În noiembrie 1992 a rămas în picioare doar acuzația de port ilegal de armă, pentru care a primit 5 ani de detenție și a fost pus în libertate condiționată pe motive medicale

🗒️2003: Sonda spațială Galileo a NASA își termină misiunea de studiere a planetei Jupiter și a sateliților săi și este trimisă controlat în atmosfera planetei Jupiter