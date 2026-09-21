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Călin Georgescu a fost ridicat din trafic de DIICOT. Percheziții acasă la fostul candidat la președinție, într-un dosar de înșelăciune

Elena Popescu
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Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale din 2024, a fost ridicat luni dimineață de procurorii DIICOT, direct din trafic, în timp ce se ducea la înot. El este vizat într-un dosar privind constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Procurorii și polițiștii au făcut cinci percheziții în București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea. Prejudiciul investigat depășește 1,1 milioane de euro. Acțiunea a fost declanșată luni, 21 septembrie, de procurorii DIICOT – Structura Centrală, împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.

Dosarul vizează infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Potrivit informațiilor transmise de DIICOT, ancheta vizează trei persoane doi cetățeni români, de 64 și 47 de ani, și un cetățean italian, de 56 de ani, care ar fi constituit, în septembrie 2021, un grup infracțional organizat.

Anchetatorii susțin că gruparea ar fi acționat în România și Marea Britanie și că membrii acesteia s-ar fi prezentat drept oameni de afaceri prosperi, administratori ai unor societăți străine care ar fi putut facilita obținerea unor finanțări importante de la instituții bancare din străinătate.

”Liderul le-a atribuit celorlalţi doi membri rolurile clare în cadrul mecanismului infracţional pus la cale, prezentându-i drept prosperi oameni de afaceri, administratori ai unor societăţi străine care ar fi dispus de sume mari de bani pe care să le împrumute persoanelor vătămate ce intenţionau să îşi dezvolte afacerile din România, sub condiţia depunerii unor garanţii băneşti. Astfel, potrivit rolurilor asumate, făptuitorii au acţionat prin inducerea şi menţinerea în eroare a unor oameni de afaceri români cu privire la posibilitatea accesării unor finanţări de la instituţii financiare bancare din străinătate, membrii grupării de criminalitate organizată având ca obiectiv obţinerea garanţiilor băneşti depuse de persoanele vătămate pentru accesarea creditelor respective”, informează DIICOT.

Călin Georgescu, dus la audieri

Numele lui Călin Georgescu nu apare în comunicatul public al DIICOT privind operațiunea de luni. Surse judiciare citate însă de Mediafax afirmă că fostul candidat la Președinția României a fost ridicat pentru audieri în legătură cu această anchetă.

După ce a fost oprit în trafic, Călin Georgescu a fost dus la locuința sa din Mogoșoaia, unde procurorii efectuează percheziții.

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