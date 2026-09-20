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Traian Băsescu spune că el l-a „inventat” pe Siegfried Mureșan ca om politic. Ce spune despre banii primiți de europarlamentar de la „Pinalty”

Ruxandra Radulescu
Traian Băsescu
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Fostul președinte Traian Băsescu a vorbit, duminică, la România TV, despre rolul său în ascensiunea lui Siegfried Mureșan și a precizat că el a fost cel care i-a oferit șansa de a intra în politica românească. De asemenea, fostul lider de la Cotroceni a comentat și controversa banilor pe care Mureșan i-ar fi primit de la „Pinalty” pentru finanțarea campaniei de la europarlamentare.

Întrebat dacă îl cunoaște pe Siegfried Mureșan și ce legătură are cu acesta, Traian Băsescu a răspuns:

„Nu am o legătură cu el. Eu l-am inventat! L-am inventat ca om politic. Vreau să spun că mi-l asum. Îmi asum faptul că eu l-am luat dintr-o poziție de consilier și l-am pus, i-am dat șansa să facă politică”, a declarat Traian Băsescu.

Fostul președinte a explicat că l-a întâlnit pe Mureșan în cadrul Partidului Popular European și că a decis să îl includă pe lista PMP (Partidul Mișcarea Populară) pentru alegerile europarlamentare din 2014.

„Da, am fost primul șef de partid care l-a pus pe o listă cu care a candidat la Parlamentul European. L-am cunoscut la PPE (Partidul Popular European), era în delegația cu care venea doamna Merkel și în delegație era șeful Comisiei de Politică Europeană din Bundenstag.

M-am bucurat că era un român acolo și când am avut ocazia, l-am pus pe lista pentru Parlamentul European, în speranța că vom reuși să trimitem la Bruxelles și un parlamentar care vorbește o limbă străină.

La 2 ani de la alegerea ca europarlamentar în PMP (Partidul Mișcarea Populară), a ajuns purtător de cuvânt al PPE-ului”, a spus Băsescu despre evoluția lui Siegfried Mureșan în politica românească.

Decizia lui Siegfried Mureșan, a de a se muta de la Partidul Mișcarea Populară la Partidul Național Liberal, nu a fost pe placul lui Traian Băsescu, după cum chiar acesta a precizat.

„Concluzie eu l-am adus pe Siegfried Mureșan pe lista PMP-ului. Pe urmă a plecat la PNL, partid mai mare, cu perspective mai bune. Mă rog, pentru asta nu-l simpatizez, că a plecat la PNL, lăsând PMP-ul fără sprijin în campanie”, a mai adăugat Băsescu.

În ceea ce privește cei 100.000 de euro, pe care fostul primar de la Piatra Neamț, Gheorghe Ștefan, zis „Pinalty”,  i-ar fi dat lui Siegfried Mureșan pentru campania electorală, Băsescu a declarat că se detașează complet de acest gest. Amintim că suma respectivă ar fi fost din dosarul de corupție Microsoft.

„Vă dau scris că nu au fost bani dați lui Siegfried Mureșan, au fost bani de campanie.

Eu nu mă ocupam cu finanțarea partidelor, nu mă ocupam niciodată.

Eram președintele României, nu mă ocupam cu finanțarea partidelor, nu m-am ocupat niciodată. Eu nu i-am niciodată lui Pinalty bani”, a mai declarat Traian Băsescu.

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