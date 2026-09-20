Traian Băsescu spune că el l-a „inventat” pe Siegfried Mureșan ca om politic. Ce spune despre banii primiți de europarlamentar de la „Pinalty”

Fostul președinte Traian Băsescu a vorbit, duminică, la România TV, despre rolul său în ascensiunea lui Siegfried Mureșan și a precizat că el a fost cel care i-a oferit șansa de a intra în politica românească. De asemenea, fostul lider de la Cotroceni a comentat și controversa banilor pe care Mureșan i-ar fi primit de la „Pinalty” pentru finanțarea campaniei de la europarlamentare.

Întrebat dacă îl cunoaște pe Siegfried Mureșan și ce legătură are cu acesta, Traian Băsescu a răspuns:

„Nu am o legătură cu el. Eu l-am inventat! L-am inventat ca om politic. Vreau să spun că mi-l asum. Îmi asum faptul că eu l-am luat dintr-o poziție de consilier și l-am pus, i-am dat șansa să facă politică”, a declarat Traian Băsescu.

Fostul președinte a explicat că l-a întâlnit pe Mureșan în cadrul Partidului Popular European și că a decis să îl includă pe lista PMP (Partidul Mișcarea Populară) pentru alegerile europarlamentare din 2014.

„Da, am fost primul șef de partid care l-a pus pe o listă cu care a candidat la Parlamentul European. L-am cunoscut la PPE (Partidul Popular European), era în delegația cu care venea doamna Merkel și în delegație era șeful Comisiei de Politică Europeană din Bundenstag. M-am bucurat că era un român acolo și când am avut ocazia, l-am pus pe lista pentru Parlamentul European, în speranța că vom reuși să trimitem la Bruxelles și un parlamentar care vorbește o limbă străină. La 2 ani de la alegerea ca europarlamentar în PMP (Partidul Mișcarea Populară), a ajuns purtător de cuvânt al PPE-ului”, a spus Băsescu despre evoluția lui Siegfried Mureșan în politica românească.

Decizia lui Siegfried Mureșan, a de a se muta de la Partidul Mișcarea Populară la Partidul Național Liberal, nu a fost pe placul lui Traian Băsescu, după cum chiar acesta a precizat.

„Concluzie eu l-am adus pe Siegfried Mureșan pe lista PMP-ului. Pe urmă a plecat la PNL, partid mai mare, cu perspective mai bune. Mă rog, pentru asta nu-l simpatizez, că a plecat la PNL, lăsând PMP-ul fără sprijin în campanie”, a mai adăugat Băsescu.

În ceea ce privește cei 100.000 de euro, pe care fostul primar de la Piatra Neamț, Gheorghe Ștefan, zis „Pinalty”, i-ar fi dat lui Siegfried Mureșan pentru campania electorală, Băsescu a declarat că se detașează complet de acest gest. Amintim că suma respectivă ar fi fost din dosarul de corupție Microsoft.