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Ora de iarnă 2026. Data la care dăm ceasurile înapoi. Noaptea devine mai lungă

Elena Popescu
Ora de iarnă 2026. Data la care dăm ceasurile înapoi. Noaptea devine mai lungă
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România va trece la ora de iarnă la finalul lunii octombrie. Schimbarea se va face în ultimul weekend din octombrie, când ceasurile vor fi date înapoi cu o oră. Astfel, se va întuneca mai devreme, iar duminică, 25 octombrie, va deveni cea mai lungă zi a anului, având 25 de ore.

Trecerea la ora de iarnă va avea loc în noaptea de sâmbătă, 24 octombrie, spre duminică, 25 octombrie 2026. Mai exact, la ora 04:00, ceasurile vor fi date înapoi cu 60 de minute, iar ora 04:00 va deveni ora 03:00.

25 octombrie va avea 25 de ore

Schimbarea orei produce și o particularitate calendaristică. Pentru că intervalul dintre orele 03:00 și 04:00 este parcurs de două ori, ziua de duminică, 25 octombrie, va avea 25 de ore. Este exact situația inversă celei din primăvară, când trecerea la ora de vară scurtează ziua în care se produce schimbarea.

Odată cu revenirea la ora standard, răsăritul și apusul vor fi indicate de ceas cu aproximativ o oră mai devreme decât în ziua precedentă.

Telefoanele mobile, calculatoarele, tabletele și majoritatea dispozitivelor conectate la internet își actualizează, de regulă, automat ora. Ceasurile clasice, unele aparate electrocasnice și alte dispozitive care nu au această funcție trebuie reglate manual.

Se mai renunță la schimbarea orei?

Discuțiile privind eliminarea schimbării sezoniere a orei în Uniunea Europeană durează de mai mulți ani, însă sistemul nu a fost eliminat. Prin urmare, România continuă și în 2026 să treacă de la ora de vară la ora standard. Calendarul european pentru 2026 prevede încheierea perioadei orei de vară pe 25 octombrie.

În 2026, trecerea la ora de vară a avut loc pe 29 martie, când ora 03:00 a devenit ora 04:00. Procesul va fi inversat pe 25 octombrie.

Cum ne poate afecta schimbarea orei

Deși mutarea ceasurilor cu o singură oră pare o modificare minoră, unele persoane pot resimți temporar schimbarea programului de somn. Organismul funcționează după un ritm circadian influențat de alternanța dintre lumină și întuneric, iar modificarea bruscă a programului poate necesita o scurtă perioadă de adaptare.

Pentru cei mai mulți oameni, trecerea la ora de iarnă este considerată mai ușor de gestionat decât cea din primăvară, deoarece noaptea în care se face schimbarea este mai lungă.

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