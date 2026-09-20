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Cazarma 90, monumentul baroc demolat în comunism. Emil Hurezeanu: „Un contraexemplu care n-ar mai trebui urmat niciodată”

Cazarma 90, monumentul baroc demolat în comunism. Emil Hurezeanu: „Un contraexemplu care n-ar mai trebui urmat niciodată”
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În inima Sibiului, o clădire monumentală de la începutul secolului al XIX-lea a dispărut în ultimii ani ai comunismului, lăsând în urmă un spațiu ocupat astăzi de o parcare. Emil Hurezeanu, fstul ministru al Afacerilor Externe, a readus în discuție cazul Cazărmii 90, pe care îl consideră un exemplu de intervenție urbanistică ale cărei greșeli nu ar trebui repetate, conform Turnul Sfatului. Cazarma 90 domina una dintre zonele centrale ale Sibiului, pe locul actualei Piețe a Unirii. Ridicată între sfârșitul secolului al XVIII-lea și anul 1807, clădirea era considerată una dintre construcțiile baroce de referință ale orașului.

Emil Hurezeanu a criticat faptul că autoritățile comuniste au decis să demoleze Cazarma 90 și să fie în locul ei o parcare

Emil Hurezeanu a criticat modul în care autoritățile comuniste au ales să demoleze Cazarma 90 și să transforme terenul într-o simplă parcare. El a comparat situația de la Sibiu cu exemple din Austria, unde foste cazărmi au fost restaurate și transformate în spații culturale și comunitare, care găzduiesc muzee, școli, restaurante sau grădinițe. Fostul ministru al Afacerilor Externe a descris dispariția clădirii drept un contraexemplu de dezvoltare urbană care nu ar mai trebui repetat.

Emil Huruzeanu, fostul ministru al Afacerilor Externe

Emil Huruzeanu, fostul ministru al Afacerilor Externe

„Nu cunosc un exemplu, într-una din marile țări europene, în care un monument de 200 de ani, fie și o cazarmă părăsită în care funcționa Cooperativ Tehnica Nouă, plină de șobolani – cum se întâmpla pe vremea aceea, să fie transformată într-o parcare și atât. Aici avem un contraexemplu care n-ar mai trebui urmat niciodată. În Austria, mai mult decât în Germania – că germanii n-au mai fost în situația să restaureze mult pentru că cele mai frumoase orașe ale lor au fost bombardate crunt – austriecii din cazărmi, din Cazarma 90 au făcut un muzeu splendid pe Mariahilfer Strasse, unde este și Klimt. Este un fel de poveste complexă, în care găsești și școală, și mici restaurante, și grădinițe, și toate funcționează cu artă de prim rang la etajele superioare”, a spus Emil Hurezeanu.

Cazarma 90 a fost distrusă în jurul anului 1980

După aproape 200 de ani de existență, Cazarma 90 a fost pusă la pământ în anii ’80, în perioada comunistă. În locul clădirii a rămas un teren transformat ulterior în parcare. Emil Hurezeanu a readus cazul în discuție la Sibiu, în timpul unei conferințe despre viitorul ansamblului de clădiri de la Ursuline.

Cazarma 90

Cazarma 90

Potrivit Repertoriului Arheologic Național, Cazarma 90 era o construcție de mari dimensiuni, cu formă rectangulară și trei etaje deasupra solului. Clădirea avea și mai multe niveluri subterane, realizate în funcție de panta terenului. Fațada respecta o compoziție simetrică, iar în zona centrală se ridica un turn cu ceas, încheiat cu un acoperiș în stil baroc.

Ridicată între 1792 și 1807 pe amplasamentul unei porțiuni din fostele fortificații ale Sibiului, clădirea a servit mai întâi administrației habsburgice, apoi celei austro-ungare, fiind folosită pentru cazarea trupelor. Documentația oficială a sitului arată că, în perioada comunistă, imobilul ajunsese într-o stare avansată de degradare, iar lipsa unei utilizări alternative pentru spațiile sale vaste a dus, în cele din urmă, la decizia demolării.

De la cazarmă monumentală la parcare în centrul Sibiului

Pe terenul unde s-a aflat odinioară Cazarma 90 funcționează astăzi o parcare, chiar în zona centrală a Sibiului. Urmele trecutului nu au dispărut însă complet. Fosta cazarmă este încă menționată în Repertoriul Arheologic Național, iar în perimetru se păstrează elemente legate atât de edificiul militar, cât și de vechile fortificații medievale ale orașului.

De mai bine de 15 ani, administrația locală analizează posibilitatea construirii aici a unui centru destinat conferințelor și spectacolelor. Proiectul apare în documentele de dezvoltare urbană încă din 2009 și ar urma să creeze un spațiu pentru manifestări culturale, artistice, economice și științifice, integrat în zona Teatrului Național „Radu Stanca” și a centrului istoric.

Pentru 2025, bugetul local a inclus bani destinați studiilor și documentațiilor tehnice necesare proiectului, însă investiția nu a trecut încă de etapa de pregătire. În același timp, Primăria Sibiu are în vedere și lucrări de punere în valoare a zidurilor fostei Cazarme 90 și a Bastionului Haller.

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