Secretarul general al Partidului Social Democrat, Claudiu Manda, a spus, într-o intervenție la Antena 3, că PSD nu își schimbă poziția în privința formării viitorului Executiv și că va vota în partid împotriva formării unui Guvern condus de Siegfried Mureșan.

Claudiu Manda a explicat că PSD și-ar fi dorit ca nominalizarea făcută de președintele Nicușor Dan să fie reprezentată fie de un candidat din partea PSD, fie de o persoană neutră, tehnică, în jurul cărieia social-democrații să poată construi un Guvern.

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„Nu cred că vom decide să revenim asupra acelei rezoluții, dar cred că este normal să ne vedem să dezbatem intern. Până la urmă, noi am sperat că nominalizarea pe care o să o facă Președintele României ar fi însemnat un prim-ministru, o propunere de prim-ministru de la PSD sau un candidat neutru, tehnic, dar să construim un Guvern în jurul PSD. Nu s-a întâmplat lucrul acesta și aici ar trebui să discutăm între noi cum vedem lucrurile”, a declarat Claudiu Manda la Antena 3.

Secretarul general al social-democraților a precizat că, în cazul în care Siegfried Mureșan dorește o întâlnire cu reprezentanții partidului sau cu grupurile parlamentare, ar trebui ca acesta să formuleze mai întâi o solicitare în acest sens.

„Iar, mai departe de atât, dacă va trebui să răspundem sau nu unei dorințe a dlui Mureșan de a se vedea cu noi sau cu grupurile parlamentare, sigur că, înainte de a ne pronunța, ar trebui să existe din partea domniei sale o solicitare pentru un astfel de dialog. Deci, nu ne schimbăm”, a mai spus Manda.

Claudiu Manda: „Eu o să votez ca PSD să nu se alăture acestui demers”

Despre poziția pe care o va susține în interiorul PSD cu privire la formarea noului Executiv, Claudiu Manda a spus că va vota împotriva susținerii unui Guvern Siegfried Mureșan.

„Dacă mă întrebați pe mine cum se prefigurează un astfel de răspuns la cântecele de sirenă pe care le auzim acum din partea hașhtagiștilor, eu am și acolo un vot, în Biroul Permanent. Eu o să votez ca PSD să nu se alăture acestui demers și să voteze un Guvern Siegfried Mureșan și nu pentru că e o chestiune de ambiții, ci mai degrabă există o serie de explicații”.

Acesta și-a explicat poziția prin faptul că, în opinia sa, un Guvern condus de Siegfried Mureșan ar continua politicile promovate de Ilie Bolojan.