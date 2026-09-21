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Deputata traseistă de la S.O.S, înregimentată la PNL, a tras în liberali din toate poziţiile cu interpelară şi acuzaţii

Luiza Dobrescu
Deputata traseistă de la S.O.S, înregimentată la PNL, a tras în liberali din toate poziţiile cu interpelară şi acuzaţii
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Convertită din „extremistă” în pro-europeană peste noapte, deputata plecată cu mare scandal din partidul Dianei Şoşoacă, Andreea Petronela Cîmpianu, a ajuns în partidul condus de Ilie Bolojan.

Lucru care a fost şi anunţat pe facebook de aceasta cu mare bucurie, a reuşit să ajungă colegă de partid chiar cu acela pentru care a votat moţiunea de cenzură care l-a demis din funcţia de premier, împreună cu tot guvernul lui.

Cele 17 interpelări ale Andreei Cîmpianu pentru PNL şi USR

Însă, asta nu este tot. Până la acel moment, Cîmpianu a avut şi o serie de întrebări în interpelări, nu toate scrise corect gramatical,  cu privire la diverse subiecte de actualitate.

Cîmpianu acuza MAE, condus de un om suținut de de liberali, de „aroganţă, nepotism şi lipsă de profesionalism”

În martie, Cîmpianu semnala liberalilor că „aroganța, lipsa de profesionalism, nepotismul este la el acasa în randul detașaților și
angajaților ambasadelor românești”.

În interpelarea cu numărul 190B/25.03.2025, adresată fostului ministru al Afacerilor Externe, susţinut de PNL, Emil Hurezeanu, Câmpianu

Luna următoare, acelaşi ministru liberal, altă interpelare legată de copiii luaţi abuziv din familii

În 23 apilie 2025, aceeaşi Cîmpianu îl interpela din nou pe ministrul liberal al MAE, Emil Hurezeanu, despre copiii luaţi abuziv din familii şi duşi în centrele sociale din străinătate.

” Din păcate, din ce în ce mai multe familii românești din Diaspora, sesizează autorităților și demnitarilor români, abuzurile care se întamplă și cazurile în care, copii românilor sunt preluați de către autorități, fară nici o bază reală. Nu se fac cercetări, nu se constată dacă există temei legal pentru a fi confiscați copii din familiile lor, nu se caută soluții pentru a nu produce traume complexe copiilor luați din familie. Sunt celebre cazurile din Norvegia, Finlanda, Danemarca, Austria, Marea Britanie, când nici macăr nu s-a încercat asigurarea integrării minorilor în familia extinsă, ci s-au preluat copii în centre de plasament, apoi au fost dați în familii adoptive.
Ceea ce este însă de neînteles, este lipsa de răspuns a autoritaților străine la toate demersurile statului și organismelor românești (de exemplu Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului), ceea ce denotă o lipsă de respectare a Tratatelor și Convențiilor la care și România este parte.
Dar asta nu este tot. De exemplu, în Italia, centrele sociale pentru mamă și copil, sunt adevărate lagăre. Deși acestea au fost constituite ca centre de protecție, geamurile au gratii, iar mamele ies afară cu program de câteva ore pe zi, fiind obligate în restul timpul să stea închise în aceste centre, unde sunt monitorizate permanent”, transmitea Cîmpianu guvernului de la Bucureşti.

Pe 3 iunie 2025, doi miniştri liberali, Mircea Fechet de la Mediu şi Cătălin Predoiu de la Interne, erau chestionaţi de Andreea Cîmpianu despre măsurile luate de autorităţile române ca să preîntâmpine inundaţiilor care au avut loc în acea perioadă.

Dar nici cei de la USR, aflaţi în fruntea ministerelor, nu au fost iertaţi de către deputat, pe vremea când activa în cadrul S.O.S.

Fosta sa şefă de partid, Diana Şoşoacă, într-o intervenţie în emisiunea lui Dan Diaconescu, a caracterizat-o în termeni foarte duri pe fosta sa membră de partid, după ce l-a acuzat pe Ilie Bolojan că „încearcă să distrugă partidul”.

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