Președintele american Donald Trump a declarat joi, la Casa Albă, că Statele Unite nu poartă în prezent negocieri cu Iranul și că Washingtonul se concentrează pe presiunea economică asupra regimului de la Teheran.

Trump nu vrea să mai poarte negocieri cu Iranul

Președintele american a transmis joi un mesaj dur Iranului, anunțând că Statele Unite nu poartă negocieri cu Teheranul și că, în această etapă, Washingtonul își concentrează eforturile asupra presiunii economice.

Întrebat de jurnaliști la Casa Albă dacă Statele Unite discută cu Iranul, Trump a răspuns categoric.

„Nu vrem să vorbim cu ei. Nu vrem să ne întâlnim sau ceva de genul. Strâmtoarea este deschisă. Primim o mulțime de ambarcațiuni. Milioane și milioane de barili de petrol ies din strâmtoare în fiecare zi”, a declarat Trump în cadrul conferinței de la Casa Albă.

Administrația Trump: Presiunea economică este prioritatea

Casa Albă susține că, în locul negocierilor directe, Statele Unite pun acum accentul pe ceea ce administrația Trump descrie drept o campanie de presiune economică împotriva Iranului.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat joi că această campanie va continua până când Iranul va fi dispus să negocieze în mod „semnificativ”.

„Acum avem Operațiunea «Economic Outcast» pentru a le distruge economia. În acest moment nu au loc negocieri, iar această situație va continua până când președintele va considera că, poate, aceștia se vor prezenta la masa negocierilor într-un mod serios. Desigur, el continuă să păstreze toate opțiunile deschise”, a declarat Leavitt în cadrul emisiunii „Fox & Friends”, citat de Reuters.

Liderul SUA nu spune dacă Rusia și China vor fi sancționate

Jurnaliștii l-au întrebat pe Trump dacă Statele Unite vor sancționa Rusia pentru faptul că aceasta continuă să facă afaceri cu Iranul.

„Depinde. Până acum, cred că Rusia s-a comportat destul de bine în ceea ce privește Strâmtoarea Ormuz, și trebuie să înțelegeți: pentru tot ce fac ei, facem și noi. Știți, cineva spunea ceva despre China. Dar China? Auzim că spionează. Și noi îi spionăm.”

Întrebat apoi dacă administrația sa intenționează să sancționeze băncile chineze care fac afaceri cu Iranul, Trump nu a exclus această posibilitate.