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Petrișor Peiu, avertisment pentru AUR: „Nu e normal să avem negocieri prin subsoluri, prin păduri”. Ce spune senatorul AUR despre strategia PSD

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Senatorul AUR Petrișor Peiu a susținut la postul tv B1 că PSD ar avea suficiente voturi pentru a-și susține proiectele și guvernul chiar și fără AUR.  Senatorul a adăugat că Social-democrații s-ar putea baza pe voturile UDMR, ale minorităților, ale unei grupări din PNL și ale partidelor rezultate din fostele SOS România și POT.

Petrișor Peiu spune că PSD încearcă să pună AUR să le voteze proiectele

Peiu consideră însă că strategia PSD este „extrem de periculoasă”. Senatorul AUR a spus că social-democrații încearcă să pună AUR în situația de a le vota proiectele și guvernul fără să ofere nimic la schimb. Declarația a fost făcută la B1.

„Eu cred că PSD are voturi și fără AUR. Adică are voturi de la UDMR, probabil. Are voturi de la partidele rezultate din fostele partide SOS România și POT. Are minorități de partea sa și are o grupare din PNL. Dar ceea ce face PSD acum este extrem de periculos. Ei sunt conștienți de asta. Încearcă să pună AUR în postura de a le vota și proiectele, și guvernul, fără a le da nimic la schimb”, a declarat Petrișor Peiu la B1.

Peiu: „Nu e normal să avem negocieri prin subsoluri, prin păduri, fără să fie ceva transparent”

Intrebat de moderatoarea emisiunii de ce ar avea George Simion interesul să se transforme AUR într-o cârjă a PSD-ului, senatorul AUR a raspuns clar că el nu crede ca George Simion are acest interes, dar nici nu știe cum ar face el. Acesta a adăugat că nu e normal din punctul lui de vedere să existe negocieri în zone mai puțin publice și să nu fie transparenți.

„Eu nu cred că Simion are acest interes. Eu vă spun ce face PSD-ul, cum va răspunde Simion nu știu. Eu vă spun cum răspund eu: că nu e normal să avem negocieri prin subsoluri, prin păduri, fără să fie ceva transparent. În zone întunecate și răcoroase”, a susținut senatorul AUR.

Peiu: „Dacă vrem să guvernăm, trebuie să ieșim dincolo de acel curent”

Moderatoarea emisiunii a insistat pe ideea că PSD poate sa fie o tentație și l-a întrebat pe Petrișor Peiu dacă AUR va ceda acestei tentații. Senatorul AUR consideră că, dacă AUR vrea să devină primul partid în 2028 sau în cazul unor alegeri anticipate, trebuie să aibă un grad foarte mare de autonomie. Petrișor Peiu spune că partidul trebuie să fie mai previzibil și mai pronunțat, astfel încât românii să înțeleagă diferența dintre AUR și restul partidelor.

El a atras atenția că, în prezent, există un curent de oameni nemulțumiți care votează AUR, așa cum spunea și Adrian Câciu. Însă, dacă AUR vrea să guverneze, trebuie să iasă dincolo de acest curent, deoarece nemulțumirea poate dura o lună, două, trei sau șase luni și apoi poate dispărea.

În acest context, el consideră că AUR trebuie să genereze politici pentru toți românii și să propună candidați credibili la alegerile locale.

Nu știu, părerea mea e că, dacă noi vrem să ne luăm în seamă pe noi înșine și chiar să fim primul partid în 2028 sau, când vor fi alegeri anticipate, poate, ar trebui să avem un grad de autonomie foarte mare, să fim mai previzibili, să fim mai pronunțați, adică lumea să înțeleagă care e diferența între AUR și restul partidelor, pentru că altfel există, cum spunea Adrian Câciu, un curent de oameni nemulțumiți care votează AUR. Dar, dacă vrem să guvernăm, trebuie să ieșim dincolo de acel curent, pentru că nemulțumirea poate să dureze o lună, două, trei, șase și poate să ne întoarcem. Noi trebuie să generăm politici pentru toți românii, noi trebuie să generăm candidați credibili la locale”, a mai precizat senatorul AUR.

Părerea lui Peiu despre susținerea lui Călin Georgescu în viitoarele alegeri

Întrebat și despre susținerea lui Călin Georgescu, Peiu a răspuns că e posibil ca fostul candidat la prezidențiale  să fie susținut, dar următoarele alegeri sunt abia în 2030.

„Este probabil ca domnul Georgescu să fie susținut, dar noi alegerile prezidențiale le avem în 2030”, a încheiat senatorul AUR Petrișor Peiu.

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Peiu acuză un complot în interiorul AUR

Contactat de Gândul după votul asupra Legii integrității, senatorul AUR Petrișor Peiu a explicat că nu a participat la votul final deoarece nu se afla în București. Acesta susține că își anunțase absența încă de la începutul verii, din cauza unei probleme personale.

Peiu a afirmat că nu consideră că ar fi fost normal să participe la vot în aceste condiții. Senatorul a susținut, totodată, că a ajuns într-un conflict cu partidul fără să înțeleagă exact motivele și lasă să se înțeleagă faptul că situația ar fi fost provocată intenționat.

„Corect era să iasă colegii și să spună de ce și-au schimbat decizia. Pare că mi s-a înscenat chestia asta!”, a declarat Petrișor Peiu pentru Gândul.

Când își va anunța Petrișor Peiu demisia

Senatorul a anunțat pentru Gândul că, după vot, nu a vorbit cu nimeni din conducerea partidului, dar și-a pastrat decizia să demisioneze.

„Voi anunța marți, pe 1 septembrie, când începe sesiunea ordinară. Dacă nu au nevoie de mine asta e, mă voi retrage de la conducerea grupului. Nimeni nu este de neînlocuit. Eu rămân în AUR, dar cred că așa e decent și civilizat”, a susținut Petrișor Peiu.

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