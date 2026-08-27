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Nicușor Dan anunță, de la Chișinău, că va numi șefi la servicii după formarea guvernului. Spune că Parlamentul va vota un guvern în septembrie

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Nicușor Dan a anunțat, de la Chișinău, că va numi șefi la servicii abia după formartea guvernului. Șeful statului a transmis că Parlamentul va vota un Guvern în luna septembrie.

”Este o urgență să avem un guvern”

Președintele a transmis că pe 1 septembrie vor avea loc din nou consiltări la Cotroceni și s-a arătat încrezător în faptul că, de această dată, se va ajunge la un consens.

”Acum, că îmi puneți întrebarea, cred că conștientizăm cu toții că varianta Tomac să treacă acum patru luni și să nu facem această echilibristică cu Parlamentul… După cele două nominalizări, am realizat că nu există șansa unei majorități.

Imediat, la 1 septembrie, o să avem o nouă consultare și cred că vom găsi o majoritate. Este o urgență să avem un guvern, dar, cu mențiunea pe care am făcut-o, ar fi fost riscant să avem o nouă cădere de nominalizare”, a spus Nicușor Dan.

Formarea un Guvern, prioritară pentru Nicușor Dan. Ce spune despre numirea șefilor la servicii

Întrebat când va numi șefi la servicii, Nicușor Dan a transmis că prioritară este problema formîării guvernului.

”Cu ambasadorii, dacă nu apărea criza politică, care ne-a luat tuturor mare parte din energie, schimbarea s-ar fi produs în vara acestui an. Acum o să ne consultăm cu ei să vedem cum e mai bine, dar schimbarea trebuie făcută, pentru că, atunci când un ambasador ajunge la final de mandat, toată lumea știe că pleacă, el știe că pleacă…

Eu vorbesc de ambasadori. Este una dintre priorități.

Pe servicii, este un serviciu care nu are șef și aici este o discuție pe care să o avem cu partidele parlamentare. Nu voiam să suprapun discuția pe cea a guvernului. O să avem un guvern și vom vedea”, a spus Nicușor Dan.

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