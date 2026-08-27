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UEFA pregătește o plângere penală împotriva șefului FIFA, Gianni Infantino. Planul controversat de finanțare a Cupei Mondiale, în centrul anchetei

UEFA pregătește o plângere penală împotriva șefului FIFA, Gianni Infantino. Planul controversat de finanțare a Cupei Mondiale, în centrul anchetei
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UEFA pregătește demersuri pentru depunerea unei plângeri penale în Elveția împotriva președintelui FIFA, Gianni Infantino, pe care îl acuză de posibilă „gestiune frauduloasă” în legătură cu planul său de a atrage finanțări private pentru Cupa Mondială.

UEAFA vrea să deschidă calea unei plângeri penale

UEFA ia în calcul o acțiune juridică împotriva lui Gianni Infantino și, posibil, a altor oficiali sau consilieri FIFA, pentru „gestiune frauduloasă”, faptă prevăzută de articolul 158 din Codul Penal elevețian, potrivit unui document consulalt de AFP.

„UEFA și alte părți interesate se pregătesc să depună plângeri penale în Elveția împotriva lui Infantino și, posibil, a altor oficiali și consilieri FIFA pentru management defectuos cu caracter penal.

Structurarea secretă, evaluarea, finanțarea și comercializarea acestui proiect au adus daune directe și concrete reputației, autorității de guvernanță și relațiilor comerciale ale FIFA”, se mai precizează în document.

Documentul urmează să fie depus în fața une instanțe din Florida, în Statele Unite, iar UEFA solicită acces la anumite documente și informații pentru a pregăti o posibilă plângere penală în Elveția.

În document, UEFA susține că analizează „în mod activ” posibilitatea unei acțiuni juridice legate de planul propus de FIFA.

Planul FIFA Forward Enterprise, în centrul disputei

Cazul are legătură cu proiectul FIFA Forward Enterprise (EFE), un plan prin care FIFA intenționa să atragă finanțare privată în organizarea și dezvoltarea Cupei Mondiale.

Proiectul a fost abandonat după o reacție puternică din partea UEFA. Amenințarea forului european de a boicota viitoarele ediții ale Cupei Mondiale este considerată unul dintre factorii decisivi care au contribuit la retragerea planului de către Infantino, la doar câteva zile după ce acesta fusese lansat.

Acum, UEFA vrea să afle în detaliu cum a fost conceput și aprobat proiectul și dacă procedurile interne ale FIFA au fost respectate.

Documentul unei întâlniri de la New York, cerute de UEFA

Printre informațiile solicitate de UEFA se află documente și comunicări referitoare la procesul de guvernanță și aprobare internă a proiectului FFE. Forul european dorește inclusiv materiale prezentate Consiliului FIFA, Biroului FIFA sau Comitetului de Management al FIFA.

Este vizată și o întâlnire a oficialilor FIFA care ar fi avut loc pe 18 iulie 2026, la hotelul Waldorf Astoria din New York, cu puțin timp înaintea finalei Cupei Mondiale.

Potrivit informațiilor publicate de The New York Times, la reuniune au participat mai mulți directori de rang înalt ai FIFA. Dintre cei cinci directori prezenți, doi s-ar fi opus aprobării planului.

Unul dintre aceștia ar fi fost Kevin Lamour, fost director de operațiuni al FIFA, care între timp a părăsit organizația.

UEFA vrea să obțină probe înainte de a sesiza autoritățile elvețiene

Demersul din Statele Unite are ca obiectiv obținerea documentelor pe care UEFA consideră că le-ar putea folosi într-o eventuală procedură penală în Elveția.

Atât UEFA, cât și FIFA au sediul în Elveția, ceea ce face ca autoritățile elvețiene să fie cele vizate de o eventuală plângere.

În documentul depus în Florida, UEFA afirmă că avocații săi din Elveția au confirmat că, pe baza faptelor prezentate, o astfel de procedură este „în mod rezonabil avută în vedere” în conformitate cu legislația elvețiană.

Forul european susține, de asemenea, că acțiunile atribuite lui Infantino ar putea atinge nivelul unei „gestiuni frauduloase” în sensul legislației elvețiene.

Infantino, în centrul unei noi dispute cu UEFA

Conflictul reprezintă o nouă escaladare a tensiunilor dintre UEFA și conducerea FIFA.

Gianni Infantino a renunțat la planul de finanțare privată după opoziția puternică venită din partea fotbalului european. UEFA consideră însă că modul în care proiectul a fost conceput și supus aprobării trebuie analizat, iar documentele solicitate în Statele Unite ar putea oferi indicii despre procesul intern de luare a deciziilor.

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