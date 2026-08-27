Radu Miruță se laudă cu autostrada construită de alții. Ministrul interimar s-a filmat cu lavaliera pe tronsonul Adjud-Bacău

Radu Miruță s-a filmat cu lavaliera pe Autostrada Moldovei A7 și a prezentat drept o realizare faptul că, de luni, 31 august, circulația va fi deschisă pe tronsonul de 47 de kilometri dintre Adjud și Bacău. Videoclipul său vine la puțin timp după ce PSD l-a atacat pe premierul demis Ilie Bolojan pentru că ar fi încercat să își asume meritele pentru lucrări începute și realizate de alte guverne.

Miruță se laudă cu Autostrada Moldovei

În videoclipul publicat pe Facebook, Miruță apare, cu lavaliera, pe autostradă și explică importanța deschiderii noului tronson.

„Un nou tronson de autostradă se va da în circulație începând de luni. Suntem la Adjud și am parcurs întreg acest segment până la Bacău, de 47 de kilometri, care acum sunt gata. De acum începând, numărul crucilor de pe drumul E85, care marcau accidente mortale, începe să mai scadă”, a spus ministrul interimar.

Miruță: „Este dovada faptului că și în România se poate”

Ministrul a vorbit și despre amploarea lucrărilor, afirmând că aproximativ 4.500 de oameni și utilaje au lucrat timp de doi ani și jumătate la acest segment.

„Timp de doi ani și jumătate, 4.500 de oameni, utilaje, au lucrat aici aproape încontinuu. Și este dovada faptului că și în România se poate. Din bani europeni, din PNRR, acum se ajunge pe autostradă de la București până la Bacău”, a declarat Miruță.

„Până la finalul anului, se va înainta cu autostrada pe segmentul Pașcani până la Săbăoani și un nou tronson de autostradă din autostrada A7 va fi dat în circulație”, a mai spus ministrul interimar.

PSD l-a atacat pe Bolojan pentru că „se laudă cu munca altora”

Filmarea lui Radu Miruță apare la puțin timp după ce PSD a lansat un atac dur la adresa lui Ilie Bolojan, după ce premierul demis a anunțat deschiderea celor 47 de kilometri dintre Adjud și Bacău.

„Prim-ministrul demis pare să fi găsit, în sfârșit, o reformă care funcționează: munca făcută de alții. Azi, trece la realizări 47,1 km din Autostrada Moldovei”, a transmis PSD.

Social-democrații au continuat ironic: „Kilometrii de autostrăzi nu au nume propriu domnul Bolojan! În loc să vă lăudați cu munca altora, mai bine v-ați îmbrățișa eșecurile pe persoană fizică”.

PSD a publicat, totodată, fotografii și mesaje în care utilizatori îl felicită pe partid și pe fostul ministru al Transporturilor, Sorin Grindeanu, pentru realizarea infrastructurii.

Tot în acest context, Miruță a prezentat la rândul său, direct de pe tronsonul care urmează să fie inaugurat, importanța proiectului și a vorbit despre cei care au contribuit la realizarea lui.