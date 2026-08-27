Singura fabrică mare de electrocasnice din țară vrea să producă drone și componente pentru apărare. AETA SA, fosta Electroargeș, a transmis o scrisoare către Radu Miruță, ministrul interimar al Transporturilor, prin care își arată disponibilitatea de a lua parte la proiectele industriei românești de apărare.

AETA SA, fosta Electroargeș, vrea să intre în proiectele industriei românești de apărare. Compania spune că poate contribui la producția de drone, sisteme autonome, componente și subansamble militare. Demersul vine după apelul autorităților către firmele românești pentru implicarea în programele de înzestrare ale Armatei. Anunțul a fost făcut la Bursa de Valori București (BVB).

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„Conducerea AETA SA informează investitorii şi piaţa de capital că societatea a transmis ministrului Apărării Naţionale o scrisoare cu subiectul «Drone, sisteme autonome şi componente pentru apărare – AETA SA, capacitate industrială românească pregătită pentru producţie» .

AETA SA, fosta Electroargeș SA, singura fabrică mare de electrocasnice din România cu capital 100% românesc, cu peste 50 de ani de experienţă industrială, şi-a exprimat disponibilitatea de a participa la proiecte pentru drone, sisteme autonome, componente şi subansamble destinate apărării”, se arată într-un comunicat al companiei transmis, joi, la BVB.

Compania dispune de echipamente profesionale

Reprezentanții companiei susțin că ar putea folosi platforma industrială de peste 33.000 de metri pătrați din Curtea de Argeș pentru proiecte de apărare. Fabrica are 37 de mașini de injecție pentru mase plastice și facilități pentru extrudare, vopsire, sudură laser și asamblare. Compania spune că are și un partener care poate susține producția.

„AETA dispune, la Curtea de Argeș, de o platformă industrială de peste 33.000 m², 37 de mașini de injecție mase plastice, cu forțe de închidere între 50 și 2.200 de tone, precum și de capacități integrate de extrudare, tampografiere, vopsire în câmp electrostatic, sudură laser și asamblare. Împreună cu un partener român specializat în prelucrări metalice de înaltă precizie pentru industria aeronautică, AETA poate susţine proiecte complexe, de la prototip până la producţia de serie”, mai transmite compania.

Reprezentanții companiei îi solicită ministrului Apărării o vizită la fabrica din Curtea de Argeș și includerea companiei în lista furnizorilor pentru programele de înzestrare. De altfel, firma propune și un proiect-pilot, pentru care să prezinte soluția tehnică, prototipul, costurile și planul de producție. Conducerea spune că vrea să contribuie la echipamente militare cu eticheta „Fabricat în România”.