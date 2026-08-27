Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, le-a vorbit în limba română cetățenilor Republicii Moldova, joi seară, în Piața Marii Adunări Naționale din Chişinău. Liderul de la Kiev i-a felicitat de Ziua Independenței, iar mesajul său a fost întâmpinat cu urale de cei prezenți. Acesta și-a continuat discursul, ulterior, în ucraineană și engleză.

Volodimir Zelenski şi-a început discursul ţinut în Piaţa Marii Adunări Naţionale din Chişinău spunând „Slava Ucrainei!” (n.red. Glorie Ucrainei”, după care a adresat câteva cuvinte în limba română.

Volodimir Zelenski le-a vorbit în limba română cetățenilor Republicii Moldova

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„Salut, Moldova! Vă felicit cu Ziua Independenţei!”, le-a spus Zelenski celor prezenţi, care au răspuns cu urale.

Liderul de la Kiev şi-a continuat discursul în limba engleză, adresându-se numeroşilor tineri care s-au născut liberi şi spunându-se acestora să fie recunoscători celor care au luptat pentru ca ei să fie liberi.

„Sunt sigur că vom rămâne independenţi şi uniţi pentru ani de acum înainte. Moldova a avut multe de înfruntat în ultimii ani şi aţi arătat că Moldova este o naţiune puternică şi, fără îndoială, o ţară măreaţă. Sunt sigur că, uniţi, împreună vom fi parte din Europa liberă şi în pace, că toţi valorizăm viaţa oamenilor în acelaşi fel şi vrem să trăim cu demnitate în ţările noastre şi vrem să rămânem naţiuni europene. Ceea ce vrem noi toţi nu este ceea ce vrea şi Rusia. Rusia face foarte multe pentru a ne distruge vieţile nouă, în Ucraina, pentru a vă distruge vieţile în Moldova şi pentru a le face cât mai dificile cu putinţă în România. Aceasta este «Russkii mir» (n. red. pacea rusească), face pagube, distruge, dar noi vom învinge, sunt sigur”, a spus preşedintele Zelenski de pe scenă.

Preşedintele Ucrainei şi-a încheiat discursul urându-se moldovenilor „numai pace, pace şi victorie”.