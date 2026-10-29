Gândul vă prezintă calendarul zilei de joi, 29 octombrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Născut pe 29 octombrie 1947, în Brooklyn, New York, Richard Dreyfuss este un actor american cunoscut pentru talentul său și pentru rolurile memorabile din filme de succes. Printre cele mai cunoscute producții în care a jucat se numără Jaws (1975), Close Encounters of the Third Kind (1977) și The Goodbye Girl (1977), interpretarea pentru care a câștigat Premiul Oscar pentru cel mai bun actor în 1978. Richard Dreyfuss s-a remarcat prin versatilitatea sa, interpretând atât personaje dramatice, cât și roluri pline de umor. Colaborările sale cu regizori importanți, precum Steven Spielberg, au contribuit la succesul său internațional. Un alt rol important a fost cel din Mr. Holland’s Opus (1995), film pentru care a primit o nouă nominalizare la Oscar. Prin contribuția sa la numeroase producții cinematografice, Richard Dreyfuss și-a câștigat un loc important în istoria filmului american, devenind unul dintre cei mai apreciați actori ai generației sale.

Winona Ryder este o actriță americană apreciată pentru talentul, sensibilitatea și versatilitatea sa. Născută pe 29 octombrie 1971, în Winona, Minnesota, Statele Unite ale Americii, ea a devenit una dintre figurile reprezentative ale cinematografiei anilor 1990, interpretând personaje complexe, independente și adesea nonconformiste. La vârsta de aproximativ 15 ani, a obținut primul său rol important în filmul Lucas (1986), care i-a deschis drumul către Hollywood. Printre cele mai cunoscute producţii în care a jucat se numără Beetlejuice (1988), Edward Scissorhands (1990), Bram Stoker’s Dracula (1992) și Girl, Interrupted (1999). Pentru interpretările sale din The Age of Innocence (1993) și Little Women (1994), a primit nominalizări la Premiile Oscar. În anii 1990, relația și logodna sa cu actorul Johnny Depp au atras mult interes mediatic. În 2001, actrița a trecut printr-un episod dificil, după ce a fost implicată într-un caz de furt din magazine. Revenirea sa în atenția publicului prin Stranger Things și reluarea rolului Lydia Deetz în Beetlejuice Beetlejuice (2024) demonstrează că popularitatea sa continuă să traverseze generațiile.

Principesa Sofia a României s-a născut pe 29 octombrie 1957, în Atena, Grecia, fiind a patra fiică a Regelui Mihai I al României și a Reginei Ana. Face parte din Familia Regală a României și este cunoscută atât pentru activitatea sa publică, cât și pentru pasiunea sa pentru artă și fotografie. După căderea comunismului, în decembrie 1989, Principesa Sofia s-a implicat în sprijinirea Regelui Mihai și a surorii sale mai mari, Margareta, în activitățile dedicate României. A contribuit la proiectele Fundației Regale Margareta a României, care susține inițiative în domeniul educației, culturii și dezvoltării comunităților. Principesa Sofia este, de asemenea, autoare. În 1995, a publicat cartea pentru copii Copilul Soarelui, iar mai târziu s-a dedicat fotografiei artistice. Printre volumele sale se numără Mânăstirea română și Din piatră și oțel. O călătorie în lumea Urbex, care surprind aspecte ale patrimoniului și peisajului românesc. Din 2018, Principesa Sofia locuiește în România și participă la evenimente culturale și oficiale, contribuind la promovarea patrimoniului românesc în țară și în străinătate.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1875: Regina Maria a României 🇬🇧🇷🇴♛ principesă de coroană și a doua regină a României, în calitate de soție a principelui devenit ulterior regele Ferdinand I. A fost mama regelui Carol al II-lea. Născută Marie Alexandra Victoria de Saxa-Coburg și Gotha, a fost prințesă a Marii Britanii și Irlandei, fiind nepoata reginei Victoria

🎂1897: Joseph Goebbels 🇩🇪🗣️ Ministrul Propagandei Publice în timpul regimului nazist

🎂1924: Danielle Mitterrand 🇫🇷✒️ politiciană și scriitoare, soția lui François Mitterrand

🎂1947: Richard Dreyfuss 🇺🇸🎬

🎂1957: Principesa Sofia a României 🇷🇴♛ fiica Regelui Mihai I al României

🎂1964: Yasmin Le Bon 🇬🇧💃🏻 printre cele mai bine plătite modele din anii ’80, căsătorită cu liderul Duran Duran, Simon Le Bon

🎂1967: Rufus Sewell 🇬🇧🎬

🎂1971: Bogdan Olteanu 🇷🇴🗣️

🎂1971: Winona Ryder 🇺🇸🎬

🎂1973: Robert Pirès 🇫🇷⚽️

🎂1980: Ben Foster 🇺🇸🎬

🎂1985: Janet Montgomery 🇬🇧🎬 Black Mirror – White Christmas (2014), Salem (2014 – 2017), Amateur Night (2016)

🎂1988: Florin Gardoș 🇷🇴⚽️

Decese 🕯

🕯️1911: Joseph Pulitzer 🇭🇺🇺🇸📸 publicist, fondatorul Premiului Pulitzer

🕯️2019: Mihai Constantinescu 🇷🇴🎤 decorat post-mortem de președintele Klaus Iohannis cu Ordinul Național „Pentru Merit” în grad de Cavaler

Evenimente📋

📋🌐 Ziua internațională a internetului

📋🇹🇷 Ziua națională a Turciei; Kemal Atatürk devine primul preşedinte (1923)

Calendar 🗒️

🗒️1497: Lupta de la Lențești. Un corp de oaste moldovenească de circa 3.000 de călăreți, condus de vornicul Boldur, zdrobește o grupare de cavalerie mazoviană compusă din circa 600 de lăncieri, sosită în ajutorul oștilor regale polone

🗒️1675: Leibniz folosește pentru prima dată semnul ∫, ca simbol al integralei în calcule

🗒️1787: Premiera operei Don Giovanni a lui Wolfgang Amadeus Mozart, la Teatrul Stărilor (Ständetheater) din Praga

🗒️1814: A fost lansat, la New York, „USS Fulton”, primul vas de război cu aburi

🗒️1863: Reprezentanți a 18 țări s-au întâlnit la Geneva și au căzut de acord pentru înființarea Comitetul Internațional al Crucii Roșii

🗒️1918: Semnarea Armistițiului de la Compiegne, între Puterile Antantei și Germania, în urma căruia ostilitățile încetează pe toate fronturile. Germania recunoaște, între altele, caducitatea Tratatului de pace de la Buftea-București și se obligă să-și retragă armata din România

🗒️1918: În localitatea Wilhelmshaven, din Germania, începe Revoluția Germană (Novemberrevolution)

🗒️1923: Turcia devine republică în urma dizolvării Imperiului Otoman

🗒️1929: La cinci zile după prima scădere a prețurilor, panica a izbucnit la Bursa de Valori din New York în Marțea Neagră, ceea ce a făcut ca prețurile să scadă și mai mult. Începe Marea criză economică

🗒️1942: Submarinul german U 575 a scufundat linia britanică de pasageri Abosso în Atlanticul de Nord. Au murit 362 de oameni din cei 393 prezenți la bord

🗒️1944: Începe „Operațiunea Budapesta” la care participă Fronturile 2 și 3 ucrainene și trupele române

🗒️1947: Are loc, la București, în sala de festivități a Școlii Superioare de Război, procesul intentat conducătorilor Partidului Național-Țărănesc, în frunte cu Iuliu Maniu

🗒️1956: Armata israeliană atacă Egiptul pe peninsula Sinai pentru a câștiga controlul asupra zonei canalului Suez

🗒️1958: F. Mason Sones Jr, medic cardiolog la clinica din Cleveland, realizează prima angiogramă coronariană

🗒️1967: S-a inaugurat Stadionul Central din Craiova, cu ocazia meciului internațional de fotbal dintre echipele secunde ale României și Poloniei, scor 2-2. Vechiul „Central” a fost martorul unor goluri şi meciuri de legendă, inclusiv al parcursului european al Universităţii Craiova din sezonul 1982-1983 până în semifinalele Cupei UEFA

🗒️1991: Sonda americană Galileo se apropie de 951 Gaspra, devenind prima sondă care vizitează un asteroid. Galileo fotografiază asteroidul de la o distanță de 16.200 km

🗒️2015: China a anunțat că renunță la controversata politică a copilului unic după 36 de ani. Tuturor cuplurilor li se va permite sa aibă doi copii

🗒️2022: Cel puțin 156 de persoane au murit și alte 152 au fost rănite într-o busculadă în timpul festivităților de Halloween din Seul, Coreea de Sud. Aproximativ 100.000 de oameni, majoritatea tineri, au participat la festivitățile din cartierul Itaewon, o zonă caracterizată prin străzi sau alei foarte înguste și fără căi de evacuare