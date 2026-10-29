Prima pagină » Economic » Macroeconomie » Energie » Marea Neagră, mai periculoasă decât Strâmtoarea Ormuz? Securitatea maritimă a proiectului Neptun Deep e amenințată. Expert: Nu doar navele, ci și porturile sunt în pericol

Marea Neagră, mai periculoasă decât Strâmtoarea Ormuz? Securitatea maritimă a proiectului Neptun Deep e amenințată. Expert: Nu doar navele, ci și porturile sunt în pericol

Marea Neagră, mai periculoasă decât Strâmtoarea Ormuz? Securitatea maritimă a proiectului Neptun Deep e amenințată. Expert: Nu doar navele, ci și porturile sunt în pericol
Galerie Foto 6
Colaj Gândul
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Marea Neagră a devenit cea mai periculoasă rută de navigație din lume, depășind Golful Persic ca număr de decese, relatează Financial Times. Doar în ultimele două luni, numeroase atacuri au avut loc în proximitatea rutei maritime. România ocupă un loc geostrategic aparte în regiune, prin mega-proiectul energetic Neptun Deep. Gândul a stat de vorbă cu expertul în geopolitică energetică Cosmin Păcuraru pentru a evalua o situație exactă a riscurilor la care este supus proiectul strategic Neptun Deep. Ținând cont de creșterea gradului de alertă în această zonă, decidenții ar fi trebuit să includă securitatea maritimă a României în securitatea energetică națională și să asigure toate diligențele în acest sens, explică expertul în energie. 

Marea Neagră a devenit oficial cea mai periculoasă rută maritimă din lume. Pericolul emergent a fost anticipat de luna trecută, pentru Gândul, de Adrian Mihălcioiu, liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor (SLN) din România.

Marea Neagră, noua strâmtoare Ormuz

Aproximativ 387 de nave au fost atacate în Marea Neagră în perioada iulie-septembrie, de 5 ori mai multe decât în ​​trimestrul precedent. Astfel, de la începutul anului, peste 570 de nave au fost lovite în Marea Neagră, incidentele soldându-se cu moartea a cel puțin 40 de navigatori (prin comparație, în zona Strâmtorii Ormuz au fost înregistrate 24 de decese). Informația a fost publicată de Financial Times, citând date de la compania de securitate maritimă Ambrey și de la Organizația Maritimă Internațională (IMO).

Marea Neagră a depășit Golful Persic în ceea ce privește numărul deceselor în rândul navigatorilor civili, devenind cea mai periculoasă rută maritimă din lume. Potrivit Ambrey, aproximativ 387 de nave au fost atacate între iulie și septembrie – de peste 5 ori mai mult față de trimestrul anterior. S-au înregistrat, în medie, peste 4 atacuri pe zi. De notat că Rusia a fost responsabilă pentru aproximativ 90% dintre atacurile asupra navelor în ultima lună și jumătate.

Numărul atacurilor din Marea Neagră, de 6 ori mai mare decât cel în Golf

Echipajele de pe tancurile petroliere, navele de marfă și transportatoarele de cereale care intră în Marea Neagră, în apropierea teritoriilor UE și NATO, trebuie să înfrunte un adevărat baraj de atacuri cu drone. Unele estimări arată că numărul atacurilor din Marea Neagră este de peste 6 ori mai mare decât cel din Golf, arată FinancialTimes.

În consecință, multe companii maritime ezită acum să își trimită flotele în Marea Neagră, având în vedere marjele de profit mai mici și riscurile semnificativ mai mari pe care le implică comerțul în această zonă.

Atacuri în imediata apropiere a apelor țărilor membre NATO

  • 15 octombrie: un incendiu a izbucnit la bordul navei-tanc pentru produse chimice Wine Trader (sub pavilion San Marino), în apropiere de Sulina (România); 7 membri ai echipajului au fost dați dispăruți. Cu o zi înainte, nava-tanc Yara J (sub pavilion Comore) a luat foc în aceeași zonă, Echipajul, format din navigatori sirieni, indieni și iranieni, a fost salvat.
  • 17 octombrie: nava de mărfuri Khoryv (sub pavilion Comore) s-a scufundat la 13 mile marine de portul Constanța, după ce a transmis un semnal de ajutor. Dintre cei 13 membri ai echipajului (10 cetățeni ucraineni și 3 azeri), 10 au fost salvați (un navigator a decedat), 3 fiind considerați dispăruți.
Petrolier în flăcări în Marea Neagră - Foto: X/@HormuzLetter

Petrolier în flăcări în Marea Neagră – Foto: X/@HormuzLetter

Din cauza amenințărilor, volumul transporturilor maritime a scăzut dramatic luna trecută. Porturile din zona „Marea Odesă” au operat mai puțin de 10 nave, comparativ cu aproape 400 în luna iulie.

De notat că asigurătorii au extins nivelul maxim de risc de război la aproape întreaga suprafață a Mării Negre (cu excepția apelor teritoriale ale României, Bulgariei și Turciei). Costurile asigurărilor împotriva riscurilor de război ajung la 15% din valoarea navei, o rată aproape dublă față de cea practicată în Golful Persic.

  • Pe 13 octombrie, atacurile au vizat și apele teritoriale ale Bulgariei, unde două nave de mărfuri au fost lovite.

NATO alocă forțe suplimentare

Ca răspuns la amenințările tot mai mari, NATO a anunțat desfășurarea unor aeronave, drone și sisteme radar suplimentare. România, Bulgaria și Turcia își intensifică eforturile comune de supraveghere maritimă și de combatere a amenințării minelor.

Pe de altă parte, în Parlamentul European există apeluri pentru lansarea unei operațiuni navale a UE în Marea Neagră, deși o intervenție directă a NATO rămâne puțin probabilă.

Zona economică exclusivă a României este expusă

Gândul a stat de vorbă cu expertul în geostrategie energetică Cosmin Păcuraru, care a evaluat cu acuratețe la ce riscuri se expune țara noastră din punct de vedere al afectării obiectivelor geostrategice din zona economică exclusivă Marea Neagră, în special Neptun Deep, platformă aflată în largul zonei. Acesta a confirmat existența unei zone cu risc ridicat și ridicarea gradului de alertă.

Neptun Deep

Știu că a făcut cineva această comparație (n.r. – între Marea Neagră și Ormux), dar cred că e chiar așa. O analiză riguroasă ar arăta că există un risc militar, deoarece este un război activ Federația Rusă – Ucraina în zona asta mare. Vedem că drone sau rachete atacă diverse nave civile. Avem mine maritime în derivă, detectate sau nu. Observăm perturbarea navigației electronice și bruiajul și falsificarea semnalelor GPS și GNSS ce pot afecta poziționarea și siguranța navigației.

Cosmin Păcuraru. Foto: Arhivă personală

Am văzut că Organizația Maritimă Internațională (IMO) și Autoritatea Maritimă Norvegiană au avertizat asupra riscurilor generate de războiul ruso-ucrainean, a declarat Cosmin Păcuraru în exclusivitate pentru Gândul.

„Riscurile sunt diferite, dar nu mai puțin grave”

„Riscurile sunt diferite, dar nu mai puțin grave. Avem în ambele cazuri amenințări militare și risc de mine marine. Dar geografic nu putem compara. Strâmtoarea are 40 de km deschidere, Marea Neagră are sute de km deschidere. Asta înseamnă probabilități mai mici de incidente. Și nu putem compara impactul geostrategic. În Marea Neagră e mult mai mic. E adevărat că avem trafic de petrol, dar sub nicio formă așa de mare. Mai avem exporturile de cereale ucrainene sau rusești, dar fără impactul strangulării a 20% din producția mondială de petrol și gaze”.

Harta polului energetic geostrategic Marea Neagră. Sursă: Cosmin Păcuraru

Marea greșeală a decidenților

Chiar dacă nu vorbim de un pericol de gradul zero, consolidarea securității maritime a României și implicit a arealului Neptun Deep ar fi trebuit să devină parte a Securității energetice naționale, avertizează expertul în energie.

Concluzia importantă: nu putem afirma riguros că Marea Neagră este, în prezent, mai periculoasă decât Ormuz. Pentru România, Marea Neagră are însă o particularitate strategică: amenințările nu privesc doar navele comerciale, ci și porturile, infrastructura energetică offshore, adică Neptun Deep și securitatea economică a regiunii. Acest lucru justifică tratarea securității maritime ca parte a securității energetice naționale. Ceea ce nu s-a făcut până acum și nimeni nu este tras la răspundere”, a conchis specialistul.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ENERGIE Centrala de la Cernavodă ar putea fi repornită curând. Cristian Buşoi explică ce se va întâmpla cu facturile la electricitate
14:59
Centrala de la Cernavodă ar putea fi repornită curând. Cristian Buşoi explică ce se va întâmpla cu facturile la electricitate
ENERGIE Prețul gazelor din România a depășit pragul de 500 lei / MWh, în premieră după declanșarea războiului din Ucraina. Importuri pentru acoperirea consumului curent
12:28
Prețul gazelor din România a depășit pragul de 500 lei / MWh, în premieră după declanșarea războiului din Ucraina. Importuri pentru acoperirea consumului curent
ENERGIE Când ar putea fi deschis unul dintre reactoarele nucleare ale Centralei de la Cernavodă. Anunțul făcut de ministrul Energiei
23:11, 27 Oct 2026
Când ar putea fi deschis unul dintre reactoarele nucleare ale Centralei de la Cernavodă. Anunțul făcut de ministrul Energiei
FLASH NEWS Bolojan mai face o mutare înainte să plece de la Palatul Victoria. Premierul își trimite un consilier în Consiliul de Administrație al unui distribuitor de energie la care statul este acționar minoritar
18:57, 19 Oct 2026
Bolojan mai face o mutare înainte să plece de la Palatul Victoria. Premierul își trimite un consilier în Consiliul de Administrație al unui distribuitor de energie la care statul este acționar minoritar
FLASH NEWS Scumpirea energiei redeschide disputa privind costurile tranziției verzi. UE amână regulile pentru importuri
20:33, 15 Oct 2026
Scumpirea energiei redeschide disputa privind costurile tranziției verzi. UE amână regulile pentru importuri
TENSIUNI Bătălia pentru banii Europei: Liderii UE dezbat bugetul pentru 2028-2034 pe fondul creșterii amenințării ruse și agravării crizei energetice
11:10, 15 Oct 2026
Bătălia pentru banii Europei: Liderii UE dezbat bugetul pentru 2028-2034 pe fondul creșterii amenințării ruse și agravării crizei energetice
Mediafax
Ucraineanul suspectat de implicare în sabotajul de la fabrica de armament din Brașov, ARESTAT în Polonia
Digi24
Zelenski, schimbare radicală de poziție în negocierile de pace. Anunțul liderului de la Kiev
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather au schimbat prognoza: Pe ce dată ninge în București. E mai devreme decât ne așteptam
Prosport.ro
Cum ar putea arăta noua Dacia Sandero 2028! Italienii au prezentat imaginile cu versiunea electrică
Adevarul
O autostradă așteptată de zeci de ani este din nou amânată. Contractul de aproape 4 miliarde de lei pentru un important tronson din A8 a fost suspendat
Mediafax
„Întâi cabinetele private, apoi spitalele de urgență!” Acuzațiile lui Rogobete despre banii din Sănătate
Click
Victoria Lungu, dezamăgită de schimbarea fiicei sale după ce s-a cuplat cu Alex Gîlcă: „Bărbații vin și pleacă!”
Digi24
Rusia a lansat o rachetă balistică intercontinentală Bulava dintr-un submarin nuclear. Unde a lovit ținta
Cancan.ro
Au scăpat imaginile! Ce au făcut 'prințesa' Bianca și Prințul Marco la bonfire-ul final de la Insula Iubirii
Ce se întâmplă doctore
Îți mai aduci aminte de trupa Genius? Cu ce se ocupă și cum arată acum membrii formației. Oana Vincu e total schimbată
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Cea mai mare rafinărie din Arabia Saudită, atacată! Prețul petrolului a depășit 115 dolari barilul
Descopera.ro
Ar putea fi aceasta soarta Pământului?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Ce ar putea spune despre sănătate cearcănele pronunțate și pielea palidă?
Mediafax Italia
Milionara A DISPĂRUT în Italia! Poliția o caută într-o pădure...
Mediafax Spania
Cele mai IEFTINE supermarketuri! Unele sunt puțin cunoscute
EXCLUSIV Gândul publică motivarea în cazul arestării lui Alexandru Toader. Ce gesturi de „prădător sexual” ar fi făcut fiul fostului ministru al Justiției
06:15
Gândul publică motivarea în cazul arestării lui Alexandru Toader. Ce gesturi de „prădător sexual” ar fi făcut fiul fostului ministru al Justiției
EXCLUSIV Ce a scris în biletul de adio un violator care s-a spânzurat într-un penitenciar de maximă siguranță din Ardeal. Bărbatul devenise un deținut-problemă
05:00
Ce a scris în biletul de adio un violator care s-a spânzurat într-un penitenciar de maximă siguranță din Ardeal. Bărbatul devenise un deținut-problemă
CONTROVERSĂ Primul mesaj al lui Flavio Bolsonaro din exil. Brazilianul spune că este „adevăratul președinte ales” al țării, invocă o fraudă electorală pe scară largă și îl acuză pe Lula da Silva și pe membrii Curții Supreme că au „furat” alegerile
23:13
Primul mesaj al lui Flavio Bolsonaro din exil. Brazilianul spune că este „adevăratul președinte ales” al țării, invocă o fraudă electorală pe scară largă și îl acuză pe Lula da Silva și pe membrii Curții Supreme că au „furat” alegerile
REACȚIE Un PSD-ist se revoltă și sare în apărarea lui Georgescu după ce a primit prelungirea arestului cu încă 30 de zile. Îl compară cu un caz care a revoltat România: „Pentru monștri există clemență, pentru cine nu trebuie, există celula rece”
23:12
Un PSD-ist se revoltă și sare în apărarea lui Georgescu după ce a primit prelungirea arestului cu încă 30 de zile. Îl compară cu un caz care a revoltat România: „Pentru monștri există clemență, pentru cine nu trebuie, există celula rece”
STATISTICĂ România înregistrează cel mai scăzut nivel al natalității din ultimul secol. Populația după domiciliu, în scădere. Ce arată datele Institutului Național de Statistică
22:43
România înregistrează cel mai scăzut nivel al natalității din ultimul secol. Populația după domiciliu, în scădere. Ce arată datele Institutului Național de Statistică
EXCLUSIV Un secretar de stat de la PSD îl arată cu degetul pe Ilie Bolojan: „Statul are restanțe de peste 13 miliarde de lei”. Ce datorii intră în moștenirea lăsată de fostul premier
22:43
Un secretar de stat de la PSD îl arată cu degetul pe Ilie Bolojan: „Statul are restanțe de peste 13 miliarde de lei”. Ce datorii intră în moștenirea lăsată de fostul premier

Cele mai noi

Trimite acest link pe