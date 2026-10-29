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Gândul publică motivarea în cazul arestării lui Alexandru Toader. Ce gesturi de „prădător sexual” ar fi făcut fiul fostului ministru al Justiției

Catalin Lupasteanu
Gândul publică motivarea în cazul arestării lui Alexandru Toader. Ce gesturi de „prădător sexual” ar fi făcut fiul fostului ministru al Justiției
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Curtea de Apel Iași redă în motivarea sa tiparul pretins infracțional descoperit de anchetatorii ieșeni în cazul descrierilor celor șapte victime ale fiului fostului ministru al Justiției, respectiv acela că atunci când era refuzat de studente, el nu ar fi renunțat ci ar fi recurs la „gesturi menite să înfrângă rezistența și să impună contactul sexual”.

Gândul a consultat motivele pentru care instanța ieșeană a decis emiterea unui mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile pe numele bărbatului însurat, tată a doi copii minori.

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Instanța, de acord cu anchetatorii

Astfel, notează judecătorii ieșeni, „în acord cu argumentația parchetului, pe care și-o însușește în esență, judecătorul de drepturi și libertăți reține că pericolul pentru ordinea publică se conturează mai întâi prin modul în care ar fi fost comise faptele”.

„Probele indică suspiciunea că inculpatul s-ar fi prevalat de statutul de cadru didactic, asociat cu încrederea și răspunderea față de studenți, pentru a se apropia de tinere aflate sub influența sa profesională, actuală sau încă resimțită.

Pretextele invocate (o restanță de refăcut, o lucrare de discutat, un examen de promovat sau un sfat juridic) ar fi dat solicitărilor aparența unor demersuri legitime, iar studentele, îngrijorate pentru parcursul lor, ar fi avut dificultăți în a le refuza.

Prin mesaje insistente, prin trecerea de la subiecte academice la cele personale și prin evitarea oricărui martor, discuțiile ar fi fost mutate treptat în sfera privată, în spații în care tinerele rămâneau singure cu inculpatul. Atunci când a fost refuzat, inculpatul nu ar fi renunțat, ci ar fi trecut la gesturi menite să înfrângă rezistența și să impună contactul sexual.

Fiecare situație ilustrează gravitatea acestui tipar.

În cazul persoanei vătămate X, vulnerabilitatea legată de evaluare ar fi fost folosită pentru crearea unei dependențe față de disponibilitatea profesorului de a o sprijini, iar primul episod ar fi fost urmat, după o săptămână, de un nou act sexual în cabinetul facultății, imediat după susținerea parțialului.

În cazul victimei Y, inculpatul ar fi cunoscut experiența de abuz pentru care ea îi cerea îndrumare și ar fi exploatat cadrul astfel creat pentru solicitări sexuale și apropiere fizică, ceea ce constituie o împrejurare de gravitate deosebită.”, explică judecătorii în motivarea deciziei lor.

Apeluri repetate

„În cazul persoanei vătămate Z, apelurile repetate, solicitarea de a discuta numai când era singură și refuzul unui loc public ar fi precedat intrarea în locuința ei, unde ar fi blocat-o lângă perete, ar fi atins-o în zona sânului și ar fi sărutat-o în pofida refuzurilor.

În cazul numitei K, după refuzul invitațiilor personale, ar fi chemat-o sub pretextul discutării lucrării și ar fi încercat să o sărute într-un spațiu neiluminat, iar fapta a rămas în fază de tentativă, datorită retragerii imediate a victimei.

Persoanele sunt diferite, iar comportamentul presupus infracțional temei al arestării preventive se întinde pe mai mulți ani de studii, ceea ce arată o metodă constantă: funcția deschide accesul, motivul academic legitimează apropierea, iar întâlnirea privată servește cererilor și actelor sexuale.

Celelalte fapte pentru care s-a pus în mișcare acțiunea penală se înscriu în aceeași logică prin modul de abordare, ascunderea contactelor și exploatarea diferenței de statut, chiar dacă în cazul respectivelor persoane vătămate situațiile nu au „evoluat” în abuzuri sexuale concrete”, scriu judecătorii.

Fapte penale în facultatea de Drept – o gravitate deosebită

„Gravitatea faptelor este accentuată de mediul în care ar fi fost săvârșite. Facultatea de Drept formează viitorii magistrați, avocați, notari și alți juriști, adică persoane chemate să participe la înfăptuirea justiției, la aplicarea și respectarea legii, care se bucură de încrederea publicului. Într-un asemenea cadru, autoritatea didactică presupune nu doar competență, ci și un standard ridicat de integritate și de respect față de limitele studenților.

Presupusa folosire a acestei autorități pentru obținerea accesului la intimitatea studentelor, de către un cadru didactic care are și calitatea de notar, adică un profesionist al dreptului investit cu încrederea publică, afectează nu doar persoanele vătămate, ci și încrederea în formarea juridică și în profesiile care decurg din ea.

Mediul juridic este, în plus, unul în care parcursul profesional al studentelor depinde în mare măsură de reputație, ceea ce explică și reticența persoanelor vătămate de a se opune unui profesor pe care îl considerau influent sau de a sesiza comportamentele inadecvate. Aceste împrejurări conferă faptelor o gravitate sporită în raport cu efectul lor asupra ordinii publice.

Pericolul este accentuat de preocuparea inculpatului pentru limitarea posibilității de documentare a contactelor. Probele sugerează că ar fi cerut ștergerea conversațiilor, folosirea unor mesaje cu dispariție automată, salvarea numărului sub o altă identitate, convorbiri purtate doar în singurătate și întâlniri ferite de public. Astfel, ce se petrecea putea rămâne secret.

Împreună cu poziția sa de autoritate și cu greutatea cu care tinerele puteau vorbi despre acele întâmplări, acest mod de a proceda ar fi încurajat repetarea faptelor și ar fi amânat dezvăluirea lor”, se mai arată în dosarul plecat spre instanța supremă.

Femei distruse psihologic de Alexandru Toader

„Raportul de evaluare psihologică nr….  privind pe X oferă un reper actual asupra efectelor acestei asimetrii. Menținerea temporară a comunicării este explicată prin evitarea conflictului cu o persoană percepută ca autoritate și prin teama de consecințe academice.

Comportamentul său a fost adaptativ, în situația dată, nu semn al unei personalități dependente, iar acceptarea întâlnirii nu poate fi confundată cu refuzul manifestat față de apropierea sexuală. Expertul notează și că stresul legat de procedură și de implicațiile pentru studii persistă, deci presiunea exercitată de poziția profesorului continuă să fie actuală.

Documentele Comisiei de etică universitară arată declanșarea unei cercetări după autosesizarea din 24.11.2025, fără o hotărâre de soluționare, ceea ce explică de ce incertitudinea instituțională și teama de identificare au menținut neîncrederea studentelor, astfel încât simpla trecere a timpului de la dezvăluirile publice nu înlătură teama descrisă.

În acord cu opinia procurorului de caz, judecătorul de drepturi și libertăți apreciază că atingerea adusă ordinii publice depășește efectul fiecărui episod asupra persoanei direct implicate. Este pusă în pericol siguranța unui spațiu în care studentele ar trebui să poată frecventa cursurile și să fie evaluate fără ca aceste ocazii să devină prilej de apropiere sexuală. Persoanele vătămate au recurs la amânări, justificări, sfatul prietenelor sau al părinților ori la evitarea profesorului.

În cazul persoanei vătămate Y, această conduită s-a asociat și cu renunțarea la continuarea studiilor”, se mai arată în documentația consultată de Gândul.

Timpul nu șterge rănile

„Intervalul scurs de la unele fapte nu poate fi privit izolat. Inculpatul are în continuarea calitatea de cadru didactic, rămânând neschimbate contextul și posibilitatea de a lua legătura cu studente sub motive didactice.

Pericolul este, așadar, actual. Faptul că probele au fost strânse recent explică de ce măsura se bazează pe riscul real rezultat din conduita probată și din persistența condițiilor care au înlesnit-o.

Privitor la locul săvârșirii unora dintre presupusele fapte, respectiv spațiul destinat activității didactice, cererea de favoruri sexuale și actele de natură sexuală presupus petrecute în cabinet ar fi putut întări în mintea victimelor impresia că profesorul se bucura de ocrotire în instituție și că nu avea limite. Locul în care ele așteptau îndrumare și o evaluare corectă ar fi devenit astfel cel în care autoritatea didactică se întorcea împotriva libertății lor sexuale.

Scopul măsurii se raportează, potrivit art. 202 Cod procedură penală, la buna desfășurare a procesului penal și la prevenirea săvârșirii unei alte infracțiuni.

Pe baza datelor analizate, riscul identificat nu constă în sustragerea de la procedură, ci în posibilitatea ca inculpatul să reia contactele cu studentele, ca persoanele vătămate și martorii să fie supuși unor presiuni, directe sau indirecte, și ca depozițiile lor să fie afectate.

Raportul de evaluare psihologică nr. 122/19.10.2026 arată că teama de consecințe academice și stresul legat de procedură persistă, iar poziția profesorului continuă să influențeze modul în care aceste persoane se raportează la participarea la proces. Măsura trebuie să răspundă tocmai acestui risc, care este concret și rezultă din conduita probată, nu din gravitatea abstractă a acuzațiilor”, conchid judecătorii ieșeni.

Arestat la el în oraș

Ionuț Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiției Tudorel Toader, a fost arestat preventiv pentru 30 zile de Curtea de Apel Iași. Cu o zi în urmă, Alexandru Toader fusese reținut pentru 24 de ore.

Alexandru Toader, fiul lui Tudorel Toader, a primit de îndată mandat de arestare pentru 30 de zile, pentru infracțiunea de viol în formă continuată. Decizia nu este definitivă.

Curtea de Apel Iași în dosarul nr. 1011/45/2026
Tip solutie: admite cererea
Soluția pe scurt: În temeiul art. 226 Cod procedură penală, admite propunerea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iaşi (…).

În baza art.202, art. 223 alin.2 şi art.233 Cod procedură penală, dispune arestarea preventivă a inculpatului Toader Ionuţ Alexandru, (…), pentru săvârşirea infracţiunilor de viol în formă continuată, prevăzută de art. 218 alin. (1) şi alin. (3) lit. a) Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. (1) şi art. 5 Cod penal, agresiune sexuală, prevăzută de art. 219 alin. (1) şi alin. (2) lit. g) Cod penal, tentativă la agresiune sexuală, prevăzută de art. 32 alin. (1) raportat la art. 219 alin. (1) şi alin. (2) lit. a) Cod penal, cu referire la art. 219 alin. (6) Cod penal şi cu aplicarea art. 5 Cod penal, agresiune sexuală, prevăzută de art. 219 alin. (1) şi alin. (2) lit. g) Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. (1) Cod penal, pe o perioadă 30 de zile, începând cu data de 24.10.2026 şi până la data de 22.11.2026, inclusiv.

Potrivit art.230 Cod procedură penală, dispune emiterea de îndată a mandatului de arestare preventivă.

Conform art.275 alin. (3) Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia.

Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la pronunţare. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 24.10.2026, ora 09:28.
Document: Încheiere de dezînvestire 1/2026 24.10.2026

Un judecător de drepturi și libertăți de la Curtea de Apel Iași a emis, sâmbătă, mandat de arestare preventivă pentru 3o de zile pe numele lui Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiției Tudorel Toader, după ce acesta a fost pus sub inculpare pentru presupuse fapte de agresiune sexuală.

Decizia de sâmbătă nu este definitivă și poate fi contestată de apărătoarea bărbatului, caz în care dosarul va ajunge la instanța supremă.

Cercetat pentru viol și agresiune sexuală

În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de viol, agresiune sexuală, tentativă la agresiune sexuală și folosirea funcției în scop sexual, fapte presupus a fi fost comise în raporturile inculpatului cu mai multe studente ale instituției de învățământ superior.

Din probatoriul administrat până în prezent a rezultat suspiciunea că inculpatul, profitând de autoritatea conferită de funcția didactică și de poziția de superioritate în raport cu studentele ar fi comis faptele care alcătuiesc obiectul prezentei cauze.

Istoria cazului

În noiembrie 2025, ReporterIS, potrivit Edupedu, publica o anchetă potrivit căreia două studente l-au acuzat pe Alexandru Toader că, „pentru a le trece examenul”, le-ar fi „hărțuit”, iar una dintre ele a afirmat că ar fi cedat avansurilor și ar fi întreținut relații sexuale cu el, ”prima dată în biroul lui Toader de la facultate”.

În acel moment, Alexandru Toader era citat de ReporteIS spunând că „n-am nimic de comentat. Eu știu care este relația cu presa, în general vorbind. Orice spui, că spui, că nu spui, aveți această libertate de interpretare”.

Comisia de Etică a instituției de învățământ superior a decis în aceeași zi declanșarea unei cercetări în acest caz. Tot atunci, Consiliul Facultății de Drept al UAIC a anunțat că a adoptat cu unanimitate de voturi „recomandarea” ca lectorul Alexandru Toader să se abțină de la activitățile didactice până la clarificarea cazului, iar conducerea facultății reafirma „angajamentul ferm de respectare a standardelor de etică universitară și de menținere a calității procesului de învățământ”.

Tudorel Toader: „Fără probe şi prin intimidare, au lovit într-un tânăr pe care acasă îl aşteaptă doi copii”

Fostul rector al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași susține că dosarul penal deschis pe numele fiului său ar fi, de fapt, un atac la adresa lui.

„Este un atac la adresa mea, lovindu-se în Alexandru!

În precedent, de când este cadru didactic la Facultatea de Drept, au fost mai multe episoade de atac la adresa lui.

De data aceasta, o avocată cu dosare penale, urmărind să îşi uşureze situaţia juridică, a „motivat” două studente să dea declaraţii nefavorabile lui, a trimis un jurnalist care să le înregistreze, a rezultat un subiect de presă la nivel naţional, ataşat de numele meu, iar în final, sesizarea din oficiu din prezentul dosar penal.

Fără probe şi prin intimidare, au lovit într-un tânăr pe care acasă îl aşteaptă doi copii, dintre care unul de doar câteva săptămâni.

Până astăzi nu a cunoscut niciuna dintre acuzaţiile formulate, nu a avut nicio calitate în dosar, nu a avut posibilitatea propunerii probelor în apărare. Este în faţa unui dosar deja format, de care a fost total străin, iar la final i s-au prezentat acuzaţiile, considerat vinovat şi lipsit de libertate.

Exprim încrederea că magistraţii vor constata acest abuz şi îl vor pune în libertate, dându-ne posibilitatea să formulăm apărări şi să îi demonstrăm nevinovăţia”, a scris Tudorel Toader pe Facebook.

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