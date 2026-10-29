Prima pagină » Social » Ce a scris în biletul de adio un violator care s-a spânzurat într-un penitenciar de maximă siguranță din Ardeal. Bărbatul devenise un deținut-problemă

Ce a scris în biletul de adio un violator care s-a spânzurat într-un penitenciar de maximă siguranță din Ardeal. Bărbatul devenise un deținut-problemă

Andrei Dumitrescu
Ce a scris în biletul de adio un violator care s-a spânzurat într-un penitenciar de maximă siguranță din Ardeal. Bărbatul devenise un deținut-problemă
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Un violator care s-a sinucis după cinci ani de detenție a lăsat o scrisoare în care a făcut o serie de mențiuni cu privire la fapta comisă. Bărbatul era considerat un deținut-problemă, iar la momentul comiterii suicidului era ținut singur în celulă.

Flaviu Lăcătuș avea 26 de ani când a fost acuzat că a violat cu bestialitate o fată în vârstă 17 ani. Pentru fapta comisă, bărbatul a fost pedepsit a primit 16 ani și 8 luni de detenție.

Sondaj Gândul

Crezi că va rezista Guvernul Luca Niculescu până în 2028?

Vezi rezultate

Loading ...

Susținea că e nevinovat

Condamnarea mare a atras după sine încarcerarea lui Lăcătuș într-un penitenciar de maximă siguranță, drept pentru care violatorul a ajuns la Arad.

Surse din rândul anchetatorilor au declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că, încă de la început, deținutul ar fi susținut că este nevinovat.

Pe acest fond, Lăcătuș ar fi manifestat unele derapaje de comportament, motiv pentru care pe numele său ar fi existat unele rapoarte de incident. Deținutul, spun sursele Gândul, afirma că este victima unei erori judiciare.

Sinucigașul era în greva foamei

Înainte să moară, condamnatul intrase în refuz de hrană și fusese mutat singur în cameră. Pentru că vizeta era deschisă permanent, Flaviu Lăcătuș putea fi auzit, în dese rânduri, în timp ce vorbea singur. La data de 21 octombrie, condamnatul și-a făcut un ștreang din cearșaf și s-a spânzurat în liniște, pentru ca personalul penitenciarului să nu intervină și să-l salveze.

Acesta ar fi lăsat în urma lui un bilet de adio, prin care a explicat motivele pentru a decis să-și pună capăt zilelor.

Sursele Gândul au spus că Flaviu Lăcătuș ar fi scris că „timp ce cinci ani, a încercat să-și demonstreze nevinovăția, deoarece nu el a comis infracțiunea de viol și nu se putea împăca cu acest gând. În același timp, deținutul s-a plâns că nu avea cu cine să vorbescă și nu a fost nimeni să-l consilieze”.

Violatorul a fost găsit mort de către personalul penitenciarului

Anchetatorii arădeni tratează incidentul drept o moarte suspectă însă principala ipoteză este, în acest moment, suicidul. Totodată, la Penitenciarul Arad s-a deschis o anchetă internă pentru a se stabili dacă personalul aflat pe tură la momentul incidentul și-a respectat atribuțiile de serviciu.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV Gândul publică motivarea în cazul arestării lui Alexandru Toader. Ce gesturi de „prădător sexual” ar fi făcut fiul fostului ministru al Justiției
06:15
Gândul publică motivarea în cazul arestării lui Alexandru Toader. Ce gesturi de „prădător sexual” ar fi făcut fiul fostului ministru al Justiției
NEWS ALERT CNA obligă Antena 1 să mute ora de difuzare pentru Insula Iubirii, vârful de lance al postului. La ce oră se va difuza de acum
19:55
CNA obligă Antena 1 să mute ora de difuzare pentru Insula Iubirii, vârful de lance al postului. La ce oră se va difuza de acum
FLASH NEWS Luca Niculescu a trecut la „tăiat panglici”, după doar o săptămână de când a preluat mandatul. Premierul va inaugura noua secție a unui spital din București
19:42
Luca Niculescu a trecut la „tăiat panglici”, după doar o săptămână de când a preluat mandatul. Premierul va inaugura noua secție a unui spital din București
EVENIMENT Protest LGBTQ, organizat sâmbătă pe străzile din București. Cine sunt inițiatorii și unde va avea loc manifestația. Jandarmeria a impus mai multe măsuri de siguranță
17:52
Protest LGBTQ, organizat sâmbătă pe străzile din București. Cine sunt inițiatorii și unde va avea loc manifestația. Jandarmeria a impus mai multe măsuri de siguranță
ULTIMA ORĂ A început ședința crucială, în care Călin Georgescu află dacă va fi eliberat sau mai rămâne în arest pentru încă 30 de zile. S-ar putea ajunge din nou la scenariul completului de divergență, care a decis ca Georgescu să rămână închis
17:00
A început ședința crucială, în care Călin Georgescu află dacă va fi eliberat sau mai rămâne în arest pentru încă 30 de zile. S-ar putea ajunge din nou la scenariul completului de divergență, care a decis ca Georgescu să rămână închis
FLASH NEWS Ministrul Muncii anunță amenzi de aproape 9 milioane de lei, după doar patru zile de controale. Câte persoane au fost prinse că lucrează „la negru”
16:48
Ministrul Muncii anunță amenzi de aproape 9 milioane de lei, după doar patru zile de controale. Câte persoane au fost prinse că lucrează „la negru”
Mediafax
Ucraineanul suspectat de implicare în sabotajul de la fabrica de armament din Brașov, ARESTAT în Polonia
Digi24
Zelenski, schimbare radicală de poziție în negocierile de pace. Anunțul liderului de la Kiev
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather au schimbat prognoza: Pe ce dată ninge în București. E mai devreme decât ne așteptam
Prosport.ro
Cum ar putea arăta noua Dacia Sandero 2028! Italienii au prezentat imaginile cu versiunea electrică
Adevarul
O autostradă așteptată de zeci de ani este din nou amânată. Contractul de aproape 4 miliarde de lei pentru un important tronson din A8 a fost suspendat
Mediafax
„Întâi cabinetele private, apoi spitalele de urgență!” Acuzațiile lui Rogobete despre banii din Sănătate
Click
Victoria Lungu, dezamăgită de schimbarea fiicei sale după ce s-a cuplat cu Alex Gîlcă: „Bărbații vin și pleacă!”
Digi24
Rusia a lansat o rachetă balistică intercontinentală Bulava dintr-un submarin nuclear. Unde a lovit ținta
Cancan.ro
Au scăpat imaginile! Ce au făcut 'prințesa' Bianca și Prințul Marco la bonfire-ul final de la Insula Iubirii
Ce se întâmplă doctore
Îți mai aduci aminte de trupa Genius? Cu ce se ocupă și cum arată acum membrii formației. Oana Vincu e total schimbată
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Cea mai mare rafinărie din Arabia Saudită, atacată! Prețul petrolului a depășit 115 dolari barilul
Descopera.ro
Ar putea fi aceasta soarta Pământului?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Ce ar putea spune despre sănătate cearcănele pronunțate și pielea palidă?
Mediafax Italia
Milionara A DISPĂRUT în Italia! Poliția o caută într-o pădure...
Mediafax Spania
Cele mai IEFTINE supermarketuri! Unele sunt puțin cunoscute
Marea Neagră, mai periculoasă decât Strâmtoarea Ormuz? Securitatea maritimă a proiectului Neptun Deep e amenințată. Expert: Nu doar navele, ci și porturile sunt în pericol
06:00
Marea Neagră, mai periculoasă decât Strâmtoarea Ormuz? Securitatea maritimă a proiectului Neptun Deep e amenințată. Expert: Nu doar navele, ci și porturile sunt în pericol
CONTROVERSĂ Primul mesaj al lui Flavio Bolsonaro din exil. Brazilianul spune că este „adevăratul președinte ales” al țării, invocă o fraudă electorală pe scară largă și îl acuză pe Lula da Silva și pe membrii Curții Supreme că au „furat” alegerile
23:13
Primul mesaj al lui Flavio Bolsonaro din exil. Brazilianul spune că este „adevăratul președinte ales” al țării, invocă o fraudă electorală pe scară largă și îl acuză pe Lula da Silva și pe membrii Curții Supreme că au „furat” alegerile
REACȚIE Un PSD-ist se revoltă și sare în apărarea lui Georgescu după ce a primit prelungirea arestului cu încă 30 de zile. Îl compară cu un caz care a revoltat România: „Pentru monștri există clemență, pentru cine nu trebuie, există celula rece”
23:12
Un PSD-ist se revoltă și sare în apărarea lui Georgescu după ce a primit prelungirea arestului cu încă 30 de zile. Îl compară cu un caz care a revoltat România: „Pentru monștri există clemență, pentru cine nu trebuie, există celula rece”
STATISTICĂ România înregistrează cel mai scăzut nivel al natalității din ultimul secol. Populația după domiciliu, în scădere. Ce arată datele Institutului Național de Statistică
22:43
România înregistrează cel mai scăzut nivel al natalității din ultimul secol. Populația după domiciliu, în scădere. Ce arată datele Institutului Național de Statistică
EXCLUSIV Un secretar de stat de la PSD îl arată cu degetul pe Ilie Bolojan: „Statul are restanțe de peste 13 miliarde de lei”. Ce datorii intră în moștenirea lăsată de fostul premier
22:43
Un secretar de stat de la PSD îl arată cu degetul pe Ilie Bolojan: „Statul are restanțe de peste 13 miliarde de lei”. Ce datorii intră în moștenirea lăsată de fostul premier
MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu explică de ce prima vizită a lui Luca Niculescu a fost la Chișinău: „A devenit un fel de ritual al cărui resort nu îl mai știm”
22:30
Dan Dungaciu explică de ce prima vizită a lui Luca Niculescu a fost la Chișinău: „A devenit un fel de ritual al cărui resort nu îl mai știm”

Cele mai noi

Trimite acest link pe