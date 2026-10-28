Un PSD-ist se revoltă și sare în apărarea lui Georgescu după ce a primit prelungirea arestului cu încă 30 de zile. Îl compară cu un caz care a revoltat România: „Pentru monștri există clemență, pentru cine nu trebuie, există celula rece”

Un PSD-ist se revoltă și sare în apărarea lui Călin Georgescu, după ce s-a decis prelungirea arestului preventiv cu încă 30 de zile. Mai mult, social-democratul îl compară cu un caz care a revoltat România în urmă cu mulți ani. Vă reamintim că, în această seară, Călin Georgescu a aflat că rămâne în continuare în arest. Curtea de Apel București a prelungit arestarea preventivă a acestuia, după contestația DIICOT. Georgescu este acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Decizia este definitivă.

Social-democratul Radu Cristescu a criticat prelungirea arestului preventiv în cazul lui Călin Georgescu, ironizând modul în care funcționează justiția și contestând soliditatea probelor din dosar. Acesta a comparat măsura cu clemența de care ar beneficia persoanele acuzate de fapte considerate „minore”.

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„Astăzi, Justiția din România ne-a mai arătat o dată cât de impecabil și obiectiv funcționează „cântarul” din instanțe. Călin Georgescu a mai încasat 30 de zile de arest preventiv pentru o presupusă înșelăciune, pe baza unor probe atât de „subțiri” încât le bate vântul prin dosar. Că doar așa e în statul de drept: când e vorba de cine trebuie, cătușele se pun preventiv, instant și cu generozitate! Dar să ne amintim puțin cum arată mila și înțelegerea magistraților atunci când faptele sunt cu adevărat „minore”. La fel de minore ca victimele…”, spune social-democratul.

Comparație cu un caz care a revoltat România în 2014

Social-democratul a adus în atenție, în postarea de pe Facebook, un caz din anul 2014. Atunci, o minoră care se întorcea de la școală a fost luată cu mașina, iar 7 persoane au siluit-o ore în șir. Incidentul a avut loc în localitatea vasluiană Văleni. Social-democratul a criticat diferențele dintre măsurile preventive și pedepsele aplicate, susținând că justiția ar acționa în funcție de numele persoanelor cercetate și de interese politice.

„În noiembrie 2014, şapte bestii cu chip de om din localitatea vasluiană Văleni au fost arestaţi, fiind acuzaţi că au oprit o copilă de liceu care se întorcea de la şcoală, au luat-o cu maşina şi au violat-o ore-n șir, lăsând-o aproape fără răsuflare. Cei 7 au fost cercetaţi doar sub control judiciar, că au avut parte de judecători buni samariteni. Au fost plasați în arest abia în urma reacţiilor vehemente din partea societăţii civile. Recunoscând că-s vinovați, monștrii au luat între şase şi 10 ani de închisoare. Niciunul nu și-a executat decât parțial pedeapsa, ultimul ieșind de după gratii la vreo 4 ani de la condamnarea la 10 ani pe care o primise.

Păi cum vine asta? Să răpești și să violezi o copilă ore în șir, să o mutilezi psihic pe viață, te califică pentru „control judiciar” și libertate, că doar judecătorii au milă creștină și înțelegere pentru tinerii „rătăciți”. În schimb, când vine vorba de o acuzație de înșelăciune cusută cu ață albă, „pericolul public” devine dintr-o dată uriaș, iar cătușele se strâng fără ezitare.

Concluzia? În România, gravitatea faptei se măsoară exclusiv în funcție de numele celui cercetat. Și de niscaiva interese politice, nu-i așa? Pentru monștrii cu acte în regulă există clemență și eliberare condiționată; pentru cine nu trebuie, există celula rece. Bravo, justiție independentă!”, a notat Radu Cristescu pe Facebook.

Călin Georgescu rămâne în arest încă 30 de zile

Călin Georgescu va rămâne în arest preventiv încă 30 de zile, după ce Curtea de Apel București a admis contestația DIICOT. Fostul candidat la prezidențiale este acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Decizia este definitivă. Georgescu se afla deja de 30 de zile în Arestul Central al Poliției Capitalei. El a fost încarcerat pe 29 septembrie 2026, în baza unei decizii anterioare a Curții de Apel București.

Procurorii DIICOT au invocat și existența unui nou dosar penal pe numele lui Călin Georgescu. Potrivit surselor judiciare citate de Gândul, acuzarea a susținut că acesta ar fi continuat activitățile presupus infracționale în perioada în care se afla sub control judiciar.

De altfel, DIICOT a invocat un episod din 26 septembrie, când Georgescu ar fi cerut verificarea locuinței din Mogoșoaia pentru a identifica dispozitivele de supraveghere ale anchetatorilor. Procurorii au susținut că măsurile mai blânde nu ar preveni alte fapte. Totodată, au prezentat declarații noi ale unor martori, inclusiv ale unui om de afaceri care ar fi căutat o soluție pentru acoperirea prejudiciului reclamat de familia Leu. Gândul pune la dispoziție toate detaliile AICI.

Sursă foto: Facebook Radu Cristescu, Mediafax Foto