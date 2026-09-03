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3 Septembrie, calendarul zilei: Maria Ciobanu împlinește 89 de ani, Charlie Sheen 61. Carmen Amariei face 48

Elena Stănică-Ezeanu
3 Septembrie, calendarul zilei: Maria Ciobanu împlinește 89 de ani, Charlie Sheen 61. Carmen Amariei face 48
Sursa foto/Caracter ilustrativ: Facebook, Mediafaxfoto
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Gândul vă prezintă calendarul zilei de joi, 3 septembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Maria Ciobanu este una dintre cele mai cunoscute interprete de muzică populară românească, fiind supranumită “Ciocârlia muzicii populare”. S-a născut pe 3 septembrie 1937, în comuna Roșiile, județul Vâlcea, într-o familie în care muzica ocupa un loc important. Debutul artistic a avut loc în 1961, pe scena Ateneului Român, alături de Orchestra “Barbu Lăutaru”. În anul următor a devenit solistă a Ansamblului “Ciocârlia”, unde și-a construit o carieră impresionantă. De-a lungul deceniilor, artista a interpretat sute de cântece și a susținut spectacole atât în România, cât și în străinătate. Printre melodiile sale cunoscute se numără Lie, ciocârlie, Aurelu’ mamii și Roată, roată. Un capitol important din viața artistei a fost povestea de dragoste cu celebrul cântăreț Ion Dolănescu. Au avut împreună un fiu, Ionuț Dolănescu, care a moștenit talentul muzical al părinților săi. Prin vocea sa puternică și emoționantă, Maria Ciobanu a contribuit la păstrarea și promovarea folclorului românesc. Activitatea sa de peste șase decenii a făcut-o una dintre figurile reprezentative ale muzicii populare din România.

Maria Ciobanu

Charlie Sheen, pe numele său real Carlos Irwin Estévez, este un actor american născut pe 3 septembrie 1965, în New York. Este fiul celebrului actor Martin Sheen și fratele actorului Emilio Estevez. A devenit cunoscut prin filme precum Platoon, Wall Street, Hot Shots! și Major League. Cel mai mare succes al său în televiziune a venit odată cu serialul Two and a Half Men, în care a interpretat personajul Charlie Harper. Pentru rolul din serialul Spin City, a primit un Glob de Aur în 2002. Viața personală a actorului a fost adesea în atenția presei, din cauza problemelor legate de dependență și a unor controverse. În ultimii ani, el a vorbit despre perioada dificilă din viața sa și despre lupta pentru a-și recâștiga echilibrul. Charlie Sheen rămâne o figură cunoscută la Hollywood, atât datorită carierei sale cinematografice și de televiziune, cât și prin povestea personală tumultuoasă care i-a marcat viața.

Charlie Sheen

Carmen Amariei este una dintre cele mai valoroase handbaliste din istoria României. Născută pe 3 septembrie 1978, în Cluj-Napoca, și-a început cariera în handbal încă din copilărie. Talentul său a fost remarcat rapid, iar în 1995 a devenit campioană mondială de junioare cu naționala României. A avut o carieră de succes atât în ţară, cât și în Franța și Danemarca. A jucat pentru echipe precum Oltchim Râmnicu Vâlcea, ES Besançon, Randers și Slagelse. Cu Slagelse DT, a câștigat de două ori Liga Campionilor, în 2005 și 2007. La Campionatul Mondial din 1999, a fost una dintre cele mai bune marcatoare ale competiției, înscriind 67 de goluri. Pentru naționala României a adunat 182 de selecții și 855 de goluri. După retragerea din activitatea sportivă, în 2013, ea a început o carieră de antrenoare. A pregătit mai multe echipe și loturi de juniori, iar ulterior a devenit prima femeie antrenoare a unei echipe masculine din Liga Națională de handbal din România. Prin performanțele sale, Carmen Amariei rămâne o figură importantă a handbalului românesc și un exemplu pentru tinerele generații de sportivi.

Carmen Amariei

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1875: Ferdinand Porsche 🇦🇹🇩🇪🚗 constructor de automobile austriac. Construcția sa cea mai celebră este VW Käfer (Beetle), dar și mașinile de curse Auto Union și Mercedes-Benz SS/SSK
🎂1937: Maria Ciobanu 🇷🇴🎤 Repertoriul său cuprinde peste 600 de piese înregistrate pe discuri, la Radio și TV: „Lie, ciocârlie”, „Aurelu’ mamei…”, „Vântul de vară mă bate”, „Lângă poartă am un tei”, „Cei mai frumoși ani ai mei”, „Ce n-aș da să mai fiu mică”, „Roată, roată…” ș.a. A fost căsătorită cu Ion Dolănescu
🎂1947: Gérard Houllier 🇫🇷⚽️ A antrenat Paris Saint-Germain, RC Lens, FC Liverpool, club cu care a câștigat și Cupa UEFA în 2001, și Olympique Lyonnais, club de care s-a despărțit la 25 mai 2007. A fost și antrenorul echipei naționale a Franței între 1992 și 1993
🎂1953: Jean-Pierre Jeunet 🇫🇷🎥 Delicatessen (1991), Alien: Resurrection (1997), Amélie (Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain) (2001), A Very Long Engagement (Un long dimanche de fiançailles) (2004)
🎂1960: Perry Bamonte 🇬🇧🎸 The Cure
🎂1963: Holt McCallany 🇺🇸🎬 Fight Club (1999), Mindhunter (2017 – 2019), Lights Out (2011), The Ice Road (2021)
🎂1965: Charlie Sheen 🇺🇸🎬 În 2010 a fost cel mai bine plătit actor TV, fiind plătit cu 1,8 milioane $ pentru episoadele din seria Doi bărbați și jumătate (Two and a Half Men). În viața personală a avut mai multe probleme din cauza consumului de alcool și stupefiante, în 2011 fiind concediat de CBS și Warner Bros din serialul Two and a Half Men
🎂1967: Valeriu Ștefan Zgonea 🇷🇴🗣️
🎂1970: Gareth Southgate 🇬🇧⚽️
🎂1973: Jennifer Paige 🇺🇸🎤 Crush (1998)
🎂1978: Carmen Amariei 🇷🇴🤾🏻
🎂1988: Jérôme Boateng 🇩🇪⚽️

Decese 🕯

🕯️1546: Petru Rareș 🇷🇴♛ A fost fiul natural al lui Ștefan cel Mare cu o anume Răreșoaia, a cărei existență nu e documentată istoric. A urmat în linii mari politica internă și externă stabilită de tatăl său
🕯️1658: Oliver Cromwell 🇬🇧🗣️ cunoscut în special pentru contribuția sa la transformarea Angliei într-o republică federală („Commonwealth”) și pentru rolul său ulterior de Lord Protector al Angliei, Scoției și Irlandei. Armata sa, a Noului Model, i-a înfrânt pe regaliști în cadrul Războiului Civil Englez
🕯️1730: Nicolae Mavrocordat 🇷🇴♛ La 18 ani ocupă postul de mare interpret al Porții. Zece ani mai târziu, la nici 30 de ani este numit domn al Moldovei
🕯️1887: Timotei Cipariu 🇷🇴✒️ filolog și lingvist român, unul dintre fruntașii Revoluției de la 1848 din Transilvania, întemeietor al Societății „Astra”, lingvist, istoric, teolog, pedagog și orientalist, „părintele filologiei române”, poliglot (cunoștea circa 15 limbi)
🕯️1950: Traian Vuia 🇷🇴🇫🇷🛩️ pionier al aviației mondiale, la 18 martie 1906, a realizat unul din primele zboruri autopropulsate (fără catapulte sau alte mijloace exterioare) cu un aparat mai greu decât aerul
🕯️1971: Alexandru Borza 🇷🇴🪴 botanist, întemeietorul Grǎdinii Botanice din Cluj. A fost printre primii specialiști europeni care au făcut cercetări sistematice în etnobotanică
🕯️1991: Frank Capra 🇮🇹🇺🇸📽️ cel mai influent regizor de la Hollywood al anilor 1930, cu 3 Oscaruri pentru regie
🕯️2012: Michael Clarke Duncan 🇺🇸🎬 cunoscut mai ales pentru rolul lui John Coffey în filmul The Green Mile (1999), pentru care a fost nominalizat la Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar. A murit la 54 de ani, atac de cord

Calendar 🗒️

🗒️1189: Richard I al Angliei (Richard „Inimă de Leu”) este încoronat la Westminster
🗒️1653: Richard Cromwell devine Lord Protector al Angliei
🗒️1730: Este ales pentru ultima dată un domn român, Constantin Mavrocordat, de către boieri
🗒️1783: Tratatul de pace de la Versailles între Franța și Marea Britanie la sfârșitul războiului american de independență și respectiv dintre SUA și Marea Britanie; Franța obținea teritorii în Marea Caraibilor și restituirea bazelor din Senegal și India, respectiv Regatul Unit recunoștea existența Statelor Unite ale Americii
🗒️1878: Nava de pasageri SS Princess Alice s-a scufundat într-o coliziune pe Tamisa, cu carbonierul Bywell Castle; 640 de oameni au murit. Rămâne până în prezent cea mai mare pierdere de vieți omenești pe Tamisa
🗒️1919: Italia introduce votul pentru femei
🗒️1939: Marea Britanie și Franța declară război Germaniei
🗒️1941: La lagărul de exterminare Auschwitz s-a folosit pentru prima oară gazul Zyklon B, inițial pentru exterminarea prizonierilor de război sovietici
🗒️1953: A intrat în vigoare „Convenția Europeană a Drepturilor Omului”
🗒️1967: În Suedia are loc devierea traficului de pe stânga pe dreapta (Högertrafikomläggningen)
🗒️1971: Qatar devine stat independent
🗒️1976: Sonda americană „Viking 2” a atins solul planetei Marte

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