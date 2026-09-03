De la „Fără penali în funcții publice” au ajuns la „nicio funcție publică fără penali.” Cum s-a transformat USR din partidul celor care apără Justiția și se luptă cu corupția în partidul celor care se luptă cu Justiția

USR este bântuit de lozincile trecutului. „Justiție, nu corupție”, se striga odinioară în Piața Victoriei. Astăzi USR strigă împotriva justiției și își încalcă propriile sloganuri și rezoluții.

În anul 2024, românii au mers la vot pentru a-și alege președintele. În perioada campaniei electorale, Biroul Național al USR a votat în unanimitate o rezoluție care se dorea a fi un punct de cotitură în viața politică din România. Strategia USR era clară și continua linia deja „celebră” a partidului „justițiar” – „fără penali în funcții publice”. Rezoluția stabilea că „orice membru USR care este condamnat penal pentru o infracțiune săvârșită cu intenție, în primă instanță, va fi exclus din partid dacă nu își va da demisia din USR”.

Acum, după ce Clotilde Armand a fost condamnată la un 1 an închisoare, chiar dacă sentința nu este definitivă, rezoluția din 2024 se întoarce ca un bumerang împotriva USR.

„Lupta” USR pe baricadele „justiției” are rădăcini adânci. Încă din vremea lui Liviu Dragnea, USR a apăsat pedala de accelerație și s-a prezentat drept partidul care luptă împotriva corupției și a corupților din România.

Astfel, sintagme precum „Toți pentru Justiție”, „Fără penali în funcții publice” sau sloganuri gen „Unde-i statul paralel, că vreau să emigrez în el” și „Fără mafii” au devenit refrene clasice ale simpatizanților USR.

Justiția a fost etichetată drept „independentă” de membrii USR doar atunci când adversarii politici – Liviu Dragnea, Victor Ponta, Sorin Grindeanu etc. – au fost luați în colimator.

Metamorfoza USR. „Justiția independentă” nu mai e independentă dacă îi vizează pe liderii partidului

România anilor 2018 – 2019 părea îngropată definitiv în mocirla corupției. „Salvatorii” USR se transformaseră într-o portavoce care susținea lupta Justiției cu adversarii politici.

În 21 septembrie 2018, USR depunea la Parlament a doua tranșă de semnături pentru inițiativa „Fără penali în funcții publice”, peste 780.000, îndeplinind astfel condițiile impuse de lege pentru declanșarea referendumului, respectiv 500.000 de semnături din 21 de județe.

Apele erau „tulburi” încă din luna martie a anului 2018, atunci cînd mai mulți parlamentari USD au organizat un protest chiar în plenul Parlamentului. Aceștia protestau față de modificările aduse legilor din domeniul Justiției în Comisia Iordache. Cu toții purtau tricouri pe care se afla scris sloganul „Fără penali în funcție publice”.

În 2019, judecătorii CCR stabileau cu unanimitate de voturi, că inițiativa legislativă de revizuire a Legii fundamentale, care aparține USR, „Fără penali în funcții publice”, respectă prevederile constituționale.

stabileau cu unanimitate de voturi, că inițiativa legislativă de revizuire a Legii fundamentale, care aparține USR, „Fără penali în funcții publice”, respectă prevederile constituționale. În anul 2024 este votată în Biroul Național al USR faimoasa rezoluție potrivit căreia orice membru al partidului care este condamnat în primă instanță va fi exclus din USR.

este votată în Biroul Național al USR faimoasa rezoluție potrivit căreia orice membru al partidului care este condamnat în primă instanță va fi exclus din USR. În anul 2025 – cu două persoane în partid urmărite penal în două spețe – și în prag de alegeri pentru Primăria Capitalei, acolo unde Cătălin Drulă s-a înscris în lupta electorală – USR a transformat demersul „Fără penali în funcții publice” în sloganul „Fără mafii”.

Sintagma „nimic nu este ceea ce pare a fi” se potrivește perfect cu „răsucirea” USR.

Inițiativa „Fără penali în funcții publice” a fost promovată, mediatic, la intensitate maximă. Însă doar atât timp cât niciun reprezentant al USR nu bătea drumuri pe la DNA sau nu intra în vizorul ANI.

Când „Justiția independentă” a bătut la ușa partidului, totul s-a schimbat radical. Justiția nu a mai fost independentă, a fost „capturată”, „statul paralel” a fost acuzat că face toate „jocurile”. Procurorii atât de lăudați atunci când întocmeau dosare adversarilor politici sunt azi ostracizați. Potrivit USR, au devenit „dușmanii României” și ai partidului care a defilat cu „lupta pentru Justiție independentă” la purtător.

USR, probleme cu legea

Deși, declarativ, reprezentanții USR s-au prezentat drept „justițiari” și au protestat permanent în sprijinul Justiției, problemele cu legea ale reprezentanților partidului nu au lipsit.

Cazurile notorii sunt Vlad Voiculescu, Clotilde Armand și Dominic Fritz. Dar există și alte exemple.

În anul 2024, primarul USR al Bacăului, Lucian Viziteu, a anunțat că are calitatea de „suspect” într-un dosar – „Apartamentul” – deschis de DNA.

Acesta a acuzat, de la bun început, conotații politice ale cazului. A spus că tocmai începuse campania electorală. O angajată a primăriei conduse de Lucian Viziteu, membră USR, ocupase un apartament al primăriei de peste 100 mp în centrul oraşului, deşi avea buletin de Bacău.

„Am să stric un subiect bun pentru presa de partid şi am să anunţ eu că în speţa cu apartamentul de serviciu în care a locuit, pentru o perioadă, o angajată a primăriei, am fost informat ca am statut de suspect, alături de alţi functionari din primarie”, a scris Viziteu pe Facebook, la momentul respectiv.

Ioana Mihăilă era membru al Alianței USR-PLUS în perioada în care a ocupat funcția de ministru al Sănătății (aprilie – septembrie 2021).

A demisionat din USR în 2022 și a trecut la REPER. Este urmărită penal în același dosar al achiziției de vaccinuri în care este urmărit penal și Vlad Voiculescu. Este acuzată de abuz în serviciu.

Allen Coliban – fost primar USR al Brașovului – este vizat în anchete penale legate de finanțarea ilegală a clubului de fotbal Corona Brașov din bugetul local.

Fostul primar USR a fost dat în judecată pentru un prejudiciu adus bugetului de peste 16.000.000 de lei.

Clotilde Armand, condamnată la un an de închisoare în dosarul în care s-a numit singură manager de proiect

Luni, 31 august 2026, Judecătoria Sectorului 1 a decis condamnarea la un an de închisoare, cu amânarea aplicării pedepsei, a fostei primărițe USR a Sectorului, Clotilde Armand.

Decizia nu e definitivă, însă condamnarea în primă instanță ar fi trebuit să activeze rezoluția din 2024 a Biroului Național al USR. Nu s-a întîmplat așa, Clotilde Armand nu a fost exclusă din partid.

„Stabileşte inculpatei Armand Clotilde – Marie – Brigitte pedeapsa de 1 an închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de folosirea funcţiei pentru favorizarea unor persoane în formă continuată (4 acte materiale). Stabileşte inculpatei pedeapsa complementara a interzicerii exercitării dreptului de a fi aleasă în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptului de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat pe o perioadă de 3 ani, care se va executa în cazul anulării sau revocării amânării aplicării pedepsei principale”, sau decis magistrații.

Clotilde Armand se victimizează, spune că e „hărțuită” și acuză „comandă politică”

După ce a aflat decizia magistraților, Clotilde Armand a continuat „linia” USR din ultima perioadă. S-a victimizat, a dat vina pe PSD, a acuzat „ani întregi de hărțuire prin instanțe într-un dosar penibil”.

Armand a insistat și pe ideea de „comandă politică”.

„Ani de zile, acest dosar a fost folosit ca armă politică. Am fost declarată „penală” de adversarii mei înainte să existe o hotărâre definitivă. Unii mă vedeau deja la pușcărie. Alții îmi anunțau sfârșitul carierei politice. S-au grăbit. Îmi continui activitatea și îmi continui lupta în apel, cu aceeași determinare de până acum. Le mulțumesc tuturor celor care au înțeles că justiția trebuie făcută în instanță, pe baza probelor, nu la televizor și nu la comandă politică”, a spus Clotilde Armand.

În 2023, primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a fost pusă sub învinuire de procurori în dosarul în care inspectorii Agenției Naționale de Integritate au acuzat-o de incompatibilitate şi conflict de interese. Fostul edil a respins acuzațiile aduse în această speță.

Potrivit acestora, Clotilde Armand s-ar fi folosit de funcție pentru a obține venituri ilegale de peste 18.000 de lei. Pentru această infracțiune, riscă până la cinci ani de închisoare.

Inspectorii ANI au reclamat la Parchet faptul că Clotilde Armand s-ar fi autopropus în funcția de manager al unui proiect cu fonduri europene pentru implementarea unor măsuri anti-corupție în Primăria Sectorului 1, fiind prima instituție care are un astfel de program.

Dominic Fritz, liderul USR, în conflict de interese. Edilul Timișoarei și-a pierdut mandatul

Dominic Fritz, liderul USR și primar al Timișoarei, a fost declarat „în conflict de interese” de Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ). O astfel de decizie înseamnă că edilul Timișoarei își pierde mandatul.

„Corul” USR a luat imediat „atitudine” și întreaga speță a fost prezentată într-o altă cheie publicului.

Dominic Fritz a scris pe Facebook că este „hărțuit de Justiție”.

a scris pe Facebook că este Tot liderul USR a transmis că el și partidul pe care îl conduce au ajuns pe lista „dușmanilor Justiției”, care ar fi fost întocmită de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM).

USR acuză CCR că ar face „jocurile” PSD-ului, după decizia privind „amendamentul Fritz”

Uniunea pentru Salvarea României (USR) a transmis un mesaj virulent la adresa Partidului Social Democrat, după ce Curtea Constituțională a României (CCR) a declarat constituțional amendamentul depus de PSD la Legea Integrității, potrivit căruia Dominic Fritz, liderul USR, este incompatibil cu funcția de primar al Timișoarei.

USR îi acuză judecătorii CCR că ar fi aprobat – la cererea social-democraților – amendamentul prin care mandatul de primar al lui Dominic Fritz ar trebui să înceteze.

„CCR a suspendat, azi, statul de drept în România la cererea PSD. PSD vrea puterea totală în stat, pentru că doar așa poate fura nestingherit”, transmite USR într-o postare pe Facebook.

În data de 26 august 2026, Legea ANI cu „amendamentul Fritz”

Vineri, 28 august, președintele Nicușor Dan a promulgat Legea ANI, iar liderul USR Dominic Fritz

Useriștii au făcut front comun în jurul lui Fritz, tot „sistemul” e vinovat

Ministrul USR Radu Miruță a considerat că legile nu sunt bune. Dacă ar fi fost, Dominic Fritz nu ar mai fi avut probleme și nu ar mai fi fost în conflict de interese. „Multe legi lasă o marjă prea largă de interpretare”, s-a lamentat Miruță.

Ionuț Moșteanu, fostul ministru USR al Apărării , a ajuns direct la „securiști” . A acuzat Agenția Națională de Integritate (ANI)

, a ajuns direct la . Iulian Lorincz – deputat USR Diaspora – a sărit și el în apărarea lui Dominic Fritz. Ar exista un „sistem” care se luptă cu USR. De ce se întâmplă asta? Pentru că USR ar fi refuzat să se integreze în acest „sistem” și atunci s-a transformat într-o „țintă” .

– a sărit și el în apărarea lui Dominic Fritz. Ar exista un care se luptă cu USR. De ce se întâmplă asta? Pentru că USR ar fi refuzat să se integreze în acest și atunci s-a transformat într-o . Irineu Darău, ministrul USR al Economiei, insistă că „sistemul” l-a învins pe Fritz, „s-a speriat” și îi pune „talpă după talpă”.

De altfel, Irineu Darău a prezentat pe pagina sa de Facebook un tablou general de-a dreptul apocaliptic. USR-iștii ar fi „intimidați”, dar nu vor renunța la „linia curajului” și vor susține „reforma profundă a statului”. Reformă să fie, este drept, dar iată că tocmai liderul USR a fost descoperit în conflict de interese. Iar Înalta Curte de Casația și Justiție a confirmat, definitiv, această situație.

„Nu ne vom lăsa intimidaţi de nimeni şi de nimic! Vom continua pe linia curajului şi vom susţine reforma profundă a statului”, a scris Darău.

Dosarul vaccinurilor. Vlad Voiculescu, urmărit penal de DNA pentru abuz în serviciu

În 2023, procurorii DNA au anunțat că Vlad Voiculescu, fostul ministru USR al Sănătății, este urmărit penal pentru abuz în serviciu, cu consecințe deosebit de grave, în dosarul achiziției de vaccinuri anti-COVID, în perioada pandemiei.

DNA îl acuză pe Vlad Voiculescu de două fapte de abuz în serviciu, cu consecințe deosebit de grave, precum și de complicitate la abuz în serviciu, cu consecințe deosebit de grave. Fostul ministru al Sănătății a respins acuzațiile.

„Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combaterea corupției au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspectul Voiculescu Vlad Vasile, la data faptelor având funcția de ministru al Sănătății, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

abuz în serviciu, cu consecințe deosebit de grave (două fapte),

complicitate la abuz în serviciu, cu consecințe deosebit de grave.

Urmărit penal pentru abuz în serviciu, Vlad Voiculescu a fost numit consilier al lui Nicușor Dan

Cu toate că este urmărit penal pentru abuz în serviciu, Vlad Voiculescu a fost numit, în 2025, consilier onorific pentru reziliență, inovație și solidaritate europeană.

Nicușor Dan a explicat că dosarul respectiv a fost deschis în urmă cu mai mulţi ani şi că nu avansează. A mai precizat că, dacă se vor întâmpla lucruri, atunci va lua distanţă.

„Eu nu o să spun procurorul are sau nu are dreptate. Ce pot să spun este că este un dosar care a fost deschis acum mulţi ani şi care nu avansează. Adică ceea ce cred că este legitim şi mai ales în momentul în care vorbim de nişte oameni care sunt expuşi politic, europarlamentari sau au funcţii de reprezentare a statului român, eu cred că Parchetul poate să facă un efort pentru a tranşa aceste cazuri, în sensul de a clasa sau a merge mai departe. Şi dacă se pune în mişcare urmărirea penală sau dacă se întâmplă nişte lucruri, evident că atunci înseamnă că trebuie să luăm o distanţă. Pentru moment, este un dosar care a fost deschis acum multă vreme şi pentru care nu avem niciun progres în el”, a declarat Nicuşor Dan.

Cum lăuda USR „Justiția independentă” atunci când adversarii politici erau vizați de anchete

Schimbarea de ton a useriștilor ține de un subiectivism politic demn de o cauză mai bună. În astfel de condiții, în funcție de interesele de partid, Justiția e „independentă” sau „capturată”.

Când Liviu Dragnea – fost lider PSD – a avut probleme în justiție, USR a fost o voce intransigentă și vehementă. În luna iunie a anului 2018, după condamnarea lui Dragnea în primă instanță la 3 ani și 6 luni de închisoare, USR a cerut public demisia imediată a acestuia din funcția de președinte al Camerei Deputaților.

Atunci, Justiția a fost pe placul USR, era „independentă” și „imparțială”.

La fel ca în cazul lui Liviu Dragnea, poziția USR față de Victor Ponta a fost una de o duritate maximă.

De-a lungul anilor, USR l-a inclus pe Victor Ponta în categoria politicienilor „penali”. Ponta nu a fost iertat de USR nici după ce a părăsit PSD și a înființat Pro România. USR a refuzat orice colaborare politică cu Ponta, etichetându-l drept un reprezentant al „sistemului corupt”.

În decembrie 2023, Înalta Curte de Casație și Justiție l-a achitat definitiv pe Victor Ponta în dosarul „Rovinari-Turceni”.

pe Victor Ponta în dosarul „Rovinari-Turceni”. Reprezentanții USR au subliniat că deciziile instanțelor trebuie respectate din punct de vedere juridi. Dar au menționat că decizia definitivă a instanței nu îi „spală” imaginea politică.

După ce a izbucnit scandalul „Nordis”, USR s-a transformat, din nou, în „luptătorul pentru apărarea Justiției”. Au fost luați în vizor Marcel Ciolacu și Sorin Grindeanu.

În acest scandal, USR a fost în pole-position de la bun început.

A acuzat „mașinațiuni de culise”, a cerut anchete ample și a îndreptat toate „tunurile” către PSD.

Uniunea Salvați România a depus solicitări oficiale către instituțiile statului – Inspectoratul de Stat în Construcții și ANPC).

USR a cerut și demisia lui Sorin Grindeanu din toate funcțiile publice. Mai mult, cazul „Nordis” a fost prezentat drept un exemplu de „corupție” cu „protecție politică”.

Vehemența permanentizată a USR se sparge precum un balon de săpun atunci când chiar figuri reprezentantive ale partidului au probleme cu legea.

Dintr-o dată, totul se rezumă la un atac furibund al unei Justiții care, de data aceasta, nu mai este nici independentă, nici imparțială.

USR se metamorfozează, subit, în partidul care descoperă rapid o „Justiție capturată” și un „sistem” anti-USR.

USR s-a întors la 180 de grade și luptă cu… „caracatița sistemului”

Cătălin Drulă, deputat USR de Timiș și fost președinte al USR, a intervenit în scandalul „Dominic Fritz”. Conform acestuia, s-a făzut vizibilă „caracatița sistemului”, iar „ținta” ar fi „libertatea și demnitatea”. Faptul că ICCJ a stabilit, definitiv, că Dominic Fritz, edilul Timișoarei, s-a aflat în conflict de interese, nu contează.

„La Piovra. Caracatița sistemului e vizibilă zilele astea în întreaga-i hidoșenie. Ținta nu e doar Dominic Fritz. Ținta este libertatea și demnitatea noastră. Cine o mai mișca în front, să știe ce-o păți”. Principiul nr. 1 al oricărei mafii: să inspire frică și supunere”, a scris Cătășin Drulă pe pagina sa de Facebook.

Dominic Fritz a „văzut” o „lege anti-Timișoara”. Nimic despre conflictul de interese: „Eu voi fi tot aici”

Cu toate că sentința ICCJ a fost una definitivă, Dominic Fritz – liderul USR – nu spune nimic despre conflictul de interese în care s-a aflat. Insistă, însă, în a scrie în mediul online că Legea ANI este una „anti-Timișoara”. Mai mult, Fritz își anunță simpatizanții că și în ziua 31 – trebuie să își depună mandatul după 30 de zile – va merge înainte.

Firește, nu-și asumă nicio vină, linia USR este respectată.

„Legea anti-Timișoara a fost publicată în Monitorul Oficial. Ținta PSD+AUR cu această lege: să vă omoare speranța. Eu am o altă agendă: Timișoara și România. Împreună cu voi, refuz să ne lăsăm umiliți. Împreună cu voi, refuz să ne lăsăm descurajați. (…) Și din ziua 31 – în care eu tot timișorean voi fi – continuăm. Eu voi fi tot aici. Cu voi. Înainte, împreună”, a scris Dominic Fritz, liderul USR.

Vlad Voiculescu: „Dacă borfașii cred că au scăpat de Dominic, se înșeală!”

Deși este urmărit penal pentru abuz în serviciu în dosarul vaccinurilor, Vlad Voiculescu – fost ministru USR al Sănătății – s-a poziționat, bineînțeles, de partea lui Dominic Fritz în scandalul „Conflict de interese la Primăria Timișoara”.

Decizia definitivă a ICCJ nu l-a impresionat pe Vlad Voiculescu, iar acesta a scris, pe Facebook, că Fritz este atacat de „borfași”, iar aceștia nu vor scăpa de el.

„Dacă borfașii cred că au scăpat de Dominic, se înșeală!”, a scris Vlad Voiculescu.

Radu Mihaiu, vicepreședinte USR: „Miza lor nu e doar Fritz”

Și Radu Mihaiu, vicepreședintele USR, consideră că Justiția este „siluită” în cazul „Dominic Fritz”. Conflictul de interese în care s-a aflat edilul Timișoarei cade, astfel, în plan secundar sau chiar terțiar.

Important, pentru USR, este mesajul că „sistemul” lovește din nou.

„De ce să faci tot acest efort de a silui logica, dreptatea, justiția? Raportul de conflict de interese pentru Fritz nu are nicio legatură cu dreptatea și justiția. (…) Și-au folosit majoritatea politică de la CCR pentru a valida această nouă abominație. (…) Miza lor nu e doar Fritz. Nu fac asta doar pentru un singur om. Ci pentru ceea ce reprezintă acest om. Și ca lecție pentru toți cei care luptă pentru aceleași principii ca el”, a scris Radu Mihaiu pe pagina sa de Facebook.

Ministrul USR al Economiei: „Sistemul s-a speriat. Nu ne vom lăsa intimidaţi de nimeni şi de nimic! ”

Lista celor care consideră că pe Dominic Fritz l-a învins „sistemul” este completată de Irineu Darău, ministru al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului din România.

Acesta continuă pe aceeași „linie” a USR și consideră că „sistemul” îi pune „talpă după talpă” lui Dominic Fritz.

„… sistemul s-a speriat, de aceea i-ar pune talpă oricând şi oricum (n.red. – lui Dominic Fritz). Nu ne vom lăsa intimidaţi de nimeni şi de nimic! Vom continua pe linia curajului şi vom susţine reforma profundă a statului. Indiferent cine e deranjat şi indiferent de riscuri, împreună vom merge până la capăt pe calea corectitudinii şi ne vom respecta misiunea de a transforma în bine viitorul copiilor noştri în România”, a scris Irineu Darău pe pagina sa de Facebook.

„DNA să vină să vă ia!” Așa strigau „salvatorii Justiției” de la USR în perioada în care ieșeau în stradă pentru a protesta împotriva adversarilor politici.

Militau pentru o „Justiție independentă” și își asigurau simpatizanții că „penalii” nu mai au ce să caute în peisajul politic.