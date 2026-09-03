Prima pagină » Știri externe » Trump îi atacă din nou pe Meghan și Harry după plecarea din SUA: „Sunt fericit. Eu nu i-aș fi primit înapoi. Au fost foarte nerespectuoși”

Trump îi atacă din nou pe Meghan și Harry după plecarea din SUA: „Sunt fericit. Eu nu i-aș fi primit înapoi. Au fost foarte nerespectuoși”

Donald Trump | Foto - Mediafax
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Donald Trump spune că este „fericit” că prințul Harry și Meghan au părăsit SUA și o acuză pe ducesa de Sussex că a fost „foarte nerespectuoasă” față de familia regală. Liderul de la Casa Albă afirmă că, în locul familiei regale, nu i-ar fi primit înapoi.

Trump nu și-a ascuns satisfacția după decizia prințului Harry și a soției sale, Meghan, de a părăsi Statele Unite și de a reveni în Regatul Unit. Șeful de la Casa Albă a lansat un nou atac la adresa cuplului și a acuzat-o în special pe ducesa de Sussex că a manifestat lipsă de respect față de familia regală britanică și față de regretata regină Elisabeta a II-a, scrie FoxNews.

„Sunt fericit de acest lucru. Nu am fost un fan al lor. Cred că au fost foarte nerespectuoși cu familia regală. Nu mi-a plăcut asta”, a declarat Donald Trump.

Liderul american a vorbit în special despre relația pe care a avut-o cu regina Elisabeta a II-a și despre legăturile sale cu actualul monarh britanic, regele Charles al III-lea.

„Am avut o relație foarte bună cu regina. Cu adevărat foarte bună. Am învățat să o cunosc foarte bine. De asemenea, am o relație foarte bună cu regele Charles”, a afirmat Trump.

Președintele SUA a acuzat-o în mod special pe Meghan că a fost „foarte nerespectuoasă” față de regretata suverană britanică.

Harry și Meghan revin în Regatul Unit după șase ani

Prințul Harry, fiul cel mic al regelui Charles al III-lea, și Meghan au părăsit Regatul Unit în 2020, după o perioadă marcată de tensiuni tot mai puternice cu familia regală.

Cei doi au renunțat la rolurile de membri activi ai Casei Regale și s-au stabilit ulterior în California, unde au locuit împreună cu cei doi copii ai lor, Archie și Lilibet.

Ruptura nu s-a limitat însă la mutarea peste Atlantic. În anii care au urmat, Harry și Meghan au făcut o serie de dezvăluiri și acuzații publice la adresa familiei regale, inclusiv prin interviuri, documentare și volumul autobiografic al prințului.

Relația dintre Harry și tatăl său pare să fi cunoscut însă o apropiere în ultima perioadă.

Ducele de Sussex a reluat contactele cu regele Charles al III-lea în timpul recentelor sale vizite în Regatul Unit, în contextul în care monarhul urmează tratament pentru cancer.

Situația ar fi diferită în ceea ce privește relația cu fratele său.

Harry ar rămâne în relații tensionate cu prințul William, moștenitorul coroanei britanice, și cu soția acestuia, Catherine, prințesa de Wales.

Pentru Donald Trump, disponibilitatea familiei regale de a-i reprimi pe Harry și Meghan este mai mare decât ar fi fost a sa.

„Dacă aș fi fost familia regală, nu i-aș fi primit înapoi”, a declarat președintele Statelor Unite.

Donald Trump | Foto – Mediafax

Relația tensionată dintre Donald Trump și Meghan Markle

Schimbul de critici dintre Trump și Meghan nu este unul nou. Președintele american a făcut în repetate rânduri declarații dure la adresa fostei actrițe, iar antipatia dintre cei doi a devenit publică încă înainte ca Meghan să intre în familia regală britanică.

În timpul campaniei prezidențiale americane din 2016, Meghan Markle l-a caracterizat pe Donald Trump drept „misogin” și „polarizant”.

Trump avea să răspundă ulterior criticilor.

În 2019, înaintea unei vizite de stat în Regatul Unit, liderul american a negat că ar fi numit-o pe Meghan „rea”, deși formularea respectivă putea fi auzită într-o înregistrare a unui interviu acordat unui tabloid.

Un an mai târziu, după ce Harry și Meghan părăsiseră rolurile regale și se mutaseră în Statele Unite, Trump și-a exprimat din nou antipatia față de ducesa de Sussex.

„Nu sunt un fan al ei”, a declarat atunci Donald Trump, adăugând că îi urează „mult noroc lui Harry, pentru că va avea mare nevoie”.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

TENSIUNI NATO avertizează: Rusia își modernizează flota de submarine. Ce regiune din Europa este sub vizorul Kremlinului
23:38
NATO avertizează: Rusia își modernizează flota de submarine. Ce regiune din Europa este sub vizorul Kremlinului
MILITAR Financial Times: Rusia ajută în secret Iranul să dezvolte motoare pentru rachete hipersonice
21:58
Financial Times: Rusia ajută în secret Iranul să dezvolte motoare pentru rachete hipersonice
TENSIUNI Erdogan anunță că Turcia ar putea adera la blocul de securitate condus de China și Rusia
21:57
Erdogan anunță că Turcia ar putea adera la blocul de securitate condus de China și Rusia
FLASH NEWS Comisia Europeană a trimis o scrisoare oficială României în care cere explicații cu privire la „amendamentul Fritz”. Ce vor să afle comisarii europeni
20:49
Comisia Europeană a trimis o scrisoare oficială României în care cere explicații cu privire la „amendamentul Fritz”. Ce vor să afle comisarii europeni
CONTROVERSĂ Donald Trump propune redenumirea strâmtorii Ormuz după numele său
19:51
Donald Trump propune redenumirea strâmtorii Ormuz după numele său
NEWS ALERT Portavionul USS Abraham Lincoln a ajuns în Thailanda, după 270 de zile pe mare. Ce va face echipajul de 5.000 de persoane și în ce stare se află nava
18:23
Portavionul USS Abraham Lincoln a ajuns în Thailanda, după 270 de zile pe mare. Ce va face echipajul de 5.000 de persoane și în ce stare se află nava
Mediafax
Primarul A MURIT înr-un accident de tractor. Era la al șaptelea mandat
Digi24
Răspunsul furios al lui Putin după ce Zelenski a amenințat că blochează cu drone spațiul aerian al Rusiei
Cancan.ro
Lovitură pentru Teodora Becali! Decizia luată de Tribunalul Constanţa în dosarul care o vizează pe fiica patronului FCSB
Prosport.ro
Diletta Leotta a încins atmosfera pe plajă! Cum s-a fotografiat vedeta TV
Adevarul
O interceptare la limită. Un MiG-29 ucrainean a doborât o rachetă rusească cu un proiectil vechi de peste 50 de ani
Mediafax
INCREDIBIL! Trump vrea redenumirea Strâmtorii Ormuz în Strâmtoarea Trump
Click
Urmează o perioadă de aur pentru trei zodii. Acești nativi vor avea parte de schimbări uriașe în viață
Digi24
Locul de parcare din fața casei sau a blocului: Cine îl poate folosi și ce faci dacă alt șofer îl ocupă
Cancan.ro
Luca și Valentina și-au ucis propria fiică de 5 ani, apoi și-au luat viața. Ce au scris în biletul de adio
Ce se întâmplă doctore
Daniela Crudu, aproape de nerecunoscut după ultimele intervenții estetice. Nici nu mai zici că e Cruduța!
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
EXCLUSIV | De la ce distanță te înregistrează noile radare fixe montate pe DN 1, cu rol de calmare a traficului
Descopera.ro
Cine a inventat gurile de canal?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Se poate face dragoste într-o zi de doliu național?
Descopera.ro
Cea mai scăzută producție de petrol din ultimii 17 ani în Rusia
De la „Fără penali în funcții publice” au ajuns la „nicio funcție publică fără penali.” Cum s-a transformat USR din partidul celor care apără Justiția și se luptă cu corupția în partidul celor care se luptă cu Justiția
07:00
De la „Fără penali în funcții publice” au ajuns la „nicio funcție publică fără penali.” Cum s-a transformat USR din partidul celor care apără Justiția și se luptă cu corupția în partidul celor care se luptă cu Justiția
EVENIMENT Angela Merkel a dezvăluit la București culisele celor 16 ani de putere la vârful Europei. Confesiuni politice și personale ale „cancelarului de fier”
05:00
Angela Merkel a dezvăluit la București culisele celor 16 ani de putere la vârful Europei. Confesiuni politice și personale ale „cancelarului de fier”
JUSTIȚIE Dacian Ion Crainic, fost director al Poștei Timiș, săltat de procurorii DNA, în timpul unui concurs ANAF. Acesta e acuzat de luare de mită
23:34
Dacian Ion Crainic, fost director al Poștei Timiș, săltat de procurorii DNA, în timpul unui concurs ANAF. Acesta e acuzat de luare de mită
MARIUS TUCĂ SHOW Jurnalistul Dan Tomozei afirmă că sibienii l-ar realege pe Klaus Iohannis ca primar: „Și Boc a lăsat România praf și a fost reales la Cluj”
23:33
Jurnalistul Dan Tomozei afirmă că sibienii l-ar realege pe Klaus Iohannis ca primar: „Și Boc a lăsat România praf și a fost reales la Cluj”
SCANDALOS Ilie Bolojan și Oana Țoiu ar fi solicitat Comisiei Europene să taie României cele 770 de milioane de euro din PNRR, din cauza „amendamentului Fritz”
23:29
Ilie Bolojan și Oana Țoiu ar fi solicitat Comisiei Europene să taie României cele 770 de milioane de euro din PNRR, din cauza „amendamentului Fritz”
MARIUS TUCĂ SHOW Jurnalistul Dan Tomozei a comentat posibila întâlnire dintre Putin, Trump și Xi: „Nu va avea loc până nu se întâmplă alegerile din noiembrie”
23:10
Jurnalistul Dan Tomozei a comentat posibila întâlnire dintre Putin, Trump și Xi: „Nu va avea loc până nu se întâmplă alegerile din noiembrie”

Cele mai noi

Trimite acest link pe