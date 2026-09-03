Trump îi atacă din nou pe Meghan și Harry după plecarea din SUA: „Sunt fericit. Eu nu i-aș fi primit înapoi. Au fost foarte nerespectuoși”

Donald Trump spune că este „fericit” că prințul Harry și Meghan au părăsit SUA și o acuză pe ducesa de Sussex că a fost „foarte nerespectuoasă” față de familia regală. Liderul de la Casa Albă afirmă că, în locul familiei regale, nu i-ar fi primit înapoi.

Trump nu și-a ascuns satisfacția după decizia prințului Harry și a soției sale, Meghan, de a părăsi Statele Unite și de a reveni în Regatul Unit. Șeful de la Casa Albă a lansat un nou atac la adresa cuplului și a acuzat-o în special pe ducesa de Sussex că a manifestat lipsă de respect față de familia regală britanică și față de regretata regină Elisabeta a II-a, scrie FoxNews.

„Sunt fericit de acest lucru. Nu am fost un fan al lor. Cred că au fost foarte nerespectuoși cu familia regală. Nu mi-a plăcut asta”, a declarat Donald Trump.

Liderul american a vorbit în special despre relația pe care a avut-o cu regina Elisabeta a II-a și despre legăturile sale cu actualul monarh britanic, regele Charles al III-lea.

„Am avut o relație foarte bună cu regina. Cu adevărat foarte bună. Am învățat să o cunosc foarte bine. De asemenea, am o relație foarte bună cu regele Charles”, a afirmat Trump.

Președintele SUA a acuzat-o în mod special pe Meghan că a fost „foarte nerespectuoasă” față de regretata suverană britanică.

Harry și Meghan revin în Regatul Unit după șase ani

Prințul Harry, fiul cel mic al regelui Charles al III-lea, și Meghan au părăsit Regatul Unit în 2020, după o perioadă marcată de tensiuni tot mai puternice cu familia regală.

Cei doi au renunțat la rolurile de membri activi ai Casei Regale și s-au stabilit ulterior în California, unde au locuit împreună cu cei doi copii ai lor, Archie și Lilibet.

Ruptura nu s-a limitat însă la mutarea peste Atlantic. În anii care au urmat, Harry și Meghan au făcut o serie de dezvăluiri și acuzații publice la adresa familiei regale, inclusiv prin interviuri, documentare și volumul autobiografic al prințului.

Relația dintre Harry și tatăl său pare să fi cunoscut însă o apropiere în ultima perioadă.

Ducele de Sussex a reluat contactele cu regele Charles al III-lea în timpul recentelor sale vizite în Regatul Unit, în contextul în care monarhul urmează tratament pentru cancer.

Situația ar fi diferită în ceea ce privește relația cu fratele său.

Harry ar rămâne în relații tensionate cu prințul William, moștenitorul coroanei britanice, și cu soția acestuia, Catherine, prințesa de Wales.

Pentru Donald Trump, disponibilitatea familiei regale de a-i reprimi pe Harry și Meghan este mai mare decât ar fi fost a sa.

„Dacă aș fi fost familia regală, nu i-aș fi primit înapoi”, a declarat președintele Statelor Unite.

Relația tensionată dintre Donald Trump și Meghan Markle

Schimbul de critici dintre Trump și Meghan nu este unul nou. Președintele american a făcut în repetate rânduri declarații dure la adresa fostei actrițe, iar antipatia dintre cei doi a devenit publică încă înainte ca Meghan să intre în familia regală britanică.

În timpul campaniei prezidențiale americane din 2016, Meghan Markle l-a caracterizat pe Donald Trump drept „misogin” și „polarizant”.

Trump avea să răspundă ulterior criticilor.

În 2019, înaintea unei vizite de stat în Regatul Unit, liderul american a negat că ar fi numit-o pe Meghan „rea”, deși formularea respectivă putea fi auzită într-o înregistrare a unui interviu acordat unui tabloid.

Un an mai târziu, după ce Harry și Meghan părăsiseră rolurile regale și se mutaseră în Statele Unite, Trump și-a exprimat din nou antipatia față de ducesa de Sussex.