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Război în Ucraina, ziua 1.652. SUA negociază cu Zelenski furnizarea unei licențe pentru sistemele de rachete Patriot

Război în Ucraina, ziua 1.652. SUA negociază cu Zelenski furnizarea unei licențe pentru sistemele de rachete Patriot
Război în Ucraina, ziua 1.652. SUA negociază cu Zelenski furnizarea licenței pentru Patriot
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Războiul din Ucraina a intrat joi, 3 septembrie 2026, în a 1652-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

SUA negociază cu Ucraina emiterea unei licențe în vederea producerii de rachete interceptoare Patriot. Declarația aparține secretarului de Stat american Marco Rubio și a fost făcută într-un interviu acordat lui Brian Kilmeade și difuzat de Fox News.

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Rubio: „Nu este o soluție imediată”

Întrebat dacă se opune acordării unei asemenea licențe pentru Ucraina, Rubio a răspuns:

„Acest lucru face obiectul negocierilor în acest moment, dar nu este o soluție imediată. A crește producția, chiar dacă nu a fost emisă o licență, este un proces care durează mai mulți ani – perioada de construire a acestor uzine – și este vorba despre arme extrem de sofisticate. Așadar, se negociază. S-ar putea întâmpla, dar nu va rezolva cu adevărat problema pe termen scurt cu care se confruntă”.

În iulie, cu ocazia unei vizite efectuate la Washington, Volodimir Zelenski a anunțat demararea discuțiiloor cu Donald Trump „despre licența pentru producerea de rachete Patriot”.

În ultimele luni Ucraina și Rusia și-au intensificat loviturile cu rachete și drone. Apărarea contra rachetelor balistice a devenit o prioritate absolută pentru Kiev.

„Lumea întreagă cere mai multe interceptoare aeriene. Aceasta a devenit prioritatea numărul 1 în materie de apărare la scară mondială, nu doar pentru Ucraina, dar peste tot în lume”, a adăugat Marco Rubio.

Secretarul de stat american a mai precizat că „este, pur și simplu, o chestiune de disponibilitate. Trebuie să le reamintesc oamenilor că și Statele Unite au nevoi. Înainte de a putea ajuta pe alții, trebuie să ne asigurăm că stocurile noastre sunt întotdeauna suficiente”.

Ce poziție are Donald Trump

La rândul său, președintele american a afirmat că Statele Unite ar trebui să fie „foarte atzente” înainte de a autoriza Ucraina să producă rachete pentru sistemele americane de apărare aeriană Patriot. „Aceste arme sunt incredibile. Trebuie să fim foarte atenți înainte de a permite cuiva să le producă”, declara Donald Trump la acea vreme.

Apărarea împotriva rachetelor balistice trase de Rusia, care sunt foarte dificil de interceptat, este o prioritate absolută pentru Kiev.

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