Gândul vă prezintă calendarul zilei de vineri, 4 septembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Beyoncé Giselle Knowles-Carter este o cântăreață, compozitoare, actriță și producătoare americană, considerată una dintre cele mai influente artiste ale muzicii pop și R&B. S-a născut pe 4 septembrie 1981, în Houston, Texas. A devenit cunoscută la sfârșitul anilor ‘90 ca membră a grupului Destiny’s Child, unul dintre cele mai de succes grupuri feminine din istoria muzicii. După destrămarea grupului, Beyoncé a început o carieră solo de mare succes, lansând albume precum Dangerously in Love, B’Day, I Am… Sasha Fierce și Lemonade. De-a lungul carierei, artista a primit numeroase premii, inclusiv Grammy, și a devenit cunoscută pentru vocea sa puternică, spectacolele impresionante și implicarea în proiecte sociale. Printre cele mai cunoscute melodii ale sale se numără Crazy in Love, Halo, Single Ladies și Formation. Beyoncé este căsătorită cu rapperul și producătorul muzical Jay-Z, iar cei doi au trei copii.

Steve Irwin a fost un celebru naturalist, prezentator de televiziune și expert australian în fauna sălbatică. S-a născut pe 22 februarie 1962, în Essendon, Victoria, Australia, și a crescut în apropierea animalelor, în parcul zoologic deținut de familia sa. A devenit cunoscut în întreaga lume datorită emisiunii “The Crocodile Hunter”, în care prezenta animale sălbatice și vorbea despre importanța protejării naturii. Entuziasmul său și stilul energic de prezentare l-au transformat într-o personalitate îndrăgită de milioane de oameni. Împreună cu soția sa, Terri Irwin, Steve a contribuit la dezvoltarea și promovarea grădinii zoologice Australia Zoo și a desfășurat numeroase proiecte pentru conservarea animalelor și a habitatelor acestora. Steve Irwin a murit pe 4 septembrie 2006, la vârsta de 44 de ani, după ce a fost înțepat în piept de o pisică de mare în timpul filmării unui documentar. A rămas în memoria publicului ca un mare iubitor al animalelor și un susținător pasionat al protejării naturii.

La 4 septembrie 1998, Larry Page și Sergey Brin au înființat compania Google, pornind de la un motor de căutare dezvoltat de cei doi în perioada în care erau studenți doctoranzi la Universitatea Stanford. Proiectul a început în 1996 și s-a numit inițial BackRub. Page și Brin au dezvoltat un sistem care analiza legăturile dintre paginile web pentru a oferi rezultate de căutare mai relevante. Ideea s-a dovedit inovatoare și a stat la baza succesului companiei. Înființarea Google a reprezentat un moment important în dezvoltarea internetului. De-a lungul anilor, compania s-a extins mult dincolo de motorul de căutare, dezvoltând servicii și produse precum Gmail, Google Maps, YouTube și Android. Astăzi, Google este una dintre cele mai cunoscute companii de tehnologie din lume, iar proiectul început de Page și Brin la Stanford a avut un impact major asupra modului în care oamenii găsesc și folosesc informațiile pe internet.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1927: John McCarthy 🇺🇸💻 informatician este cel care a propus termenul de inteligență artificială la conferința de la Dartmouth din 1956 și a inventat limbajul de programare LISP

🎂1953: Fatih Terim 🇹🇷⚽️ a primit o nominalizare pentru managerul UEFA al anului 2008, iar Eurosport l-a numit cel mai bun antrenor la UEFA Euro 2008. În decembrie 2008, a fost clasat al șaptelea cel mai bun manager de fotbal din lume de World Soccer Magazine

🎂1977: Adrian Hădean 🇷🇴🍜 chef, gastronom, blogger culinar

🎂1978: Wes Bentley 🇺🇸🎬 cunoscut pentru rolurile din American Beauty (1999) și The Hunger Games (2012)

🎂1981: Beyoncé Knowles 🇺🇸🎤 Laureată a 32 de premii grammy, este considerată una dintre cele mai influente și versatile artiste ale secolului 21. Beyoncé a ajuns cunoscută în postura de componentă a Destiny’s Child, formația de fete cu cele mai mari vânzări din istorie

🎂1983: Jennifer Metcalfe 🇬🇧🎬 Hollyoaks Later (2008 – 2020)

🎂1988: Adelina Cojocariu 🇷🇴🚣🏻‍♀️ medaliată cu bronz la Jocurile Olimpice de vară din 2016 în proba de 8+1

🎂1992: Eduard-Michael Grosu 🇷🇴🚴🏻‍♂️ primul ciclist român participant la profesioniști

Decese 🕯

🕯️1963: Robert Schuman 🇫🇷🇩🇪🗣️ politician, om de stat, avocat și diplomat, considerat drept unul din părinții fondatori ai Uniunii Europene

🕯️1978: Ștefan Odobleja 🇷🇴🩺 precursor mondial al ciberneticii generalizate pe care el însuși a denumit-o „psihologia consonantistă”. Datorită contribuțiilor sale remarcabile, îndelung ignorate și nerecunoscute, a fost ales membru post-mortem al Academiei Române în 1990

🕯️1989: Georges Simenon 🇧🇪✒️ scriitor prolific, a publicat o sută nouăzeci și două de romane, o sută cincizeci și opt de povestiri și numeroase articole și rapoarte. Este cunoscut pentru crearea comisarului Maigret, personajul principal al romanelor și povestirilor sale polițiste

🕯️2006: Steve Irwin 🇦🇺🐊”Vânătorul de crocodili”, prezentator de televiziune, ecolog și proprietar de grădină zoologică, a fost înțepat în piept de o pisică de mare

🕯️2014: Joan Rivers 🇺🇸🎬 În 2017, revista Rolling Stone a clasat-o pe locul al șaselea pe lista celor mai buni 50 de comici din toate timpurile

🕯️2025: Giorgio Armani 🇮🇹🧥👖 Compania lui s-a format în 1974, iar în 2001 a fost aclamat ca cel mai de succes designer italian

Calendar 🗒️

🗒️476: Generalul foederati dintr-un neam germanic Odoacru l-a înlăturat de pe tron pe împăratul roman Romulus Augustus, punând capăt Imperiului Roman clasic de Apus

🗒️1541: Asupra Transilvaniei se instaurează suzeranitatea Porții otomane

🗒️1774: În timpul celui de-al doilea voiaj al său, exploratorul englez James Cook a descoperit la 1200 km est de Australia, insulele din Pacific. El le numește Noua Caledonie după numele latin al Scoției (Caledonia)

🗒️1870: Împăratul Napoleon al III-lea al Franței ester detronat și se declară cea de-A Treia Republică Franceză

🗒️1886: Războaiele indienilor americani: După aproape 30 de ani de lupte împotriva armatelor americane și mexicane, războinicul apaș Geronimo s-a predat generalului Nelson Miles din Arizona

🗒️1890: Un incendiu de proporții a provocat daune grave în orașul grec Salonic. 20.000 de oameni au rămas fără adăpost

🗒️1919: Înființarea, la București, a „Societății Opera – artiștii asociați”

🗒️1929: Călătoria de 35 de zile prin lume a dirijabilului german LZ 127 Graf Zeppelin se încheie la Friedrichshafen. Aproximativ 40.000 de oameni vor asista la revenirea lui

🗒️1940: Regele Carol al II-lea demite guvernul Gigurtu și-l însărcinează pe generalul Ion Antonescu să formeze un nou guvern

🗒️1950: Un taifun, în Japonia, a cauzat moartea a 250 de persoane și peste 5.000 de răniți

🗒️1958: S-a desfășurat la București, prima ediție a Festivalului internațional George Enescu

🗒️1962: Prima vizită de stat efectuată de Charles de Gaulle în Germania

🗒️1972: Înotătorul american Mark Spitz câștigă cea de-a șaptea medalie de aur la Olimpiada de vară de la München, devenind primul olimpic care câștigă șapte medalii de aur la o singură Olimpiadă

🗒️1991: Mihail Gorbaciov recunoaște independența celor trei state baltice: Estonia, Letonia și Lituania

🗒️1997: Echipa feminină de gimnastică a României cucerește medalia de aur la Campionatele Mondiale, desfășurate la Lausanne, Elveția

🗒️1998: Larry Page și Serghei Brin au înființat compania Google cu scopul de a promova motorul de căutare pe care l-au dezvoltat ca proiect de cercetare la Universitatea Stanford

🗒️1998: Popularul spectacol-concurs TV de cultură generală Vrei să fii milionar? are premiera la postul ITV în Marea Britanie

🗒️2002: A fost prezentată opiniei publice Doctrina Bush, prin care SUA își rezervă dreptul de a întreprinde lovituri militare preventive împotriva statelor care găzduiesc pe teritoriul lor baze teroriste

🗒️2002: UE face apel la SUA pentru a efectua un atac împotriva Irakului numai cu aprobarea ONU