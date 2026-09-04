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Cititorii Gândul cer viitorului Guvern scăderea taxelor. Ce spun despre creșterea pensiilor și despre reducerea deficitului bugetar. Toate rezultatele celui mai recent sondaj al ziarului

Flavius Niculescu
Cititorii Gândul cer viitorului Guvern scăderea taxelor. Ce spun despre creșterea pensiilor și despre reducerea deficitului bugetar. Toate rezultatele celui mai recent sondaj al ziarului
Sursa foto: ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
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Gândul i-a întrebat pe cititorii săi ce măsuri își doresc să fie pe agenda viitorului Guvern al României, în contextul în care surse politice confirmă că președintele Nicușor Dan ar urma să desemneze un nou prim-ministru la începutul lunii septembrie. Până pe 2 septembrie – data la care se îndeplinesc 120 de zile de când Executivul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură – sondajul a înregistrat aproape 3.000 de voturi, dintre care, cea mai mare parte a mers către opțiunea „scăderea taxelor”.

Sondaj Gândul

Ce îți dorești de la viitorul guvern?

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Ce așteptări au românii de la viitorul Guvern al României / Eliminarea CASS pentru mame, la coada listei

În sondajul prezentat, Gândul le-a oferit cititorilor cinci variante de răspuns, cu opțiunea de a alege mai multe dintre acestea. Din cele peste 2.800 de voturi centralizate, peste 1.000 i-au revenit „scăderii taxelor”, în vreme ce „eliminarea CASS pentru mame” abia a atins borna de 50.

Iată rezultatele complete ale sondajului Gândul, intitulat „Ce îți dorești de la viitorul Guvern?”:

  • Locul 1: Scăderea taxelor – 1.050 de voturi, 37%
  • Locul 2 Creșterea pensiilor – 814 voturi, 29%
  • Locul 3: Relansarea investițiilor – 578 de voturi, 21%
  • Locul 4: Scăderea deficitului bugetar – 312 voturi, 11%
  • Locul 5: Eliminarea CASS pentru mame – 56 de voturi, 2%

SURSE: Două nume au rămas pe lista scurtă a lui Nicușor Dan pentru funcția de premier / UDMR va intra în Guvern

La finalul lunii august, surse politice confirmau pentru Gândul că Sorin Grindeanu și Eugen Tomac sunt cele două nume rămase pe lista scurtă a lui Nicușor Dan pentru o eventuală nominalizare – sau renominalizare, în cazul lui Tomac – la funcția de prim-ministru.

Din noul executiv ar urma, așadar, să facă parte PSD-Platforma Conservator Liberală „cu 4 sau 5 ministere”, așa cum au declarat surse liberale pentru Gândul. 25 de voturi pun la bătaie cei care se opun lui Bolojan. Noii construcții se alatură și UDMR. Uniunea a fost covinsă să iasă din alianța cu Bolojan și USR și să susțină un guvern girat de Nicușor Dan. Astfel, cu UDMR, noul guvern mizează pe “cel puțin 240 de voturi”, spun aceleași surse. Pe structura actuală a Parlamentului, minimul necesar este de 233.

Nicușor Dan și Eugen Tomac / Foto – Mediafax

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