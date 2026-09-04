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Cum supraviețuiește lăutarul criminal Gicuță din Apărători în cea mai dură închisoare din România. A cerut să-l lase cu acordeonul în celulă

Andrei Dumitrescu
Cum supraviețuiește lăutarul criminal Gicuță din Apărători în cea mai dură închisoare din România. A cerut să-l lase cu acordeonul în celulă
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Închis la Penitenciarul Giurgiu, unde execută o pedeapsă de aproape 20 de ani după ce a încercat să-și omoare amanta cu o cruzime rar întâlnită, lăutarul Gheorghiță Sava, care folosea numele de scenă Gicuță din Apărători, ar fi găsit o modalitate prin care reușește să supraviețuiască în cea mai dură pușcărie din țară.

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Gheorghiță Sava, zis Gicuță din Apărători

Gicuță din Apărători a fost condamnat la 19 ani și 8 luni de detenție după ce, în 6 februarie 2023, în jurul orei 4.00, în timp ce era beat și drogat, și-a bătut amanta și, sub amenințarea unui cuțit, a închis-o în portbagaj. După care a incendiat autoturismul. Femeia a reușit să sune la numărul de urgență 112 și a fost găsită și salvată la timp de către polițiști.

Gicuță a primit pedeapsa maximă

Interpretul de muzică de petrecere a fost prins și acuzat de tentativă de omor, iar instanța i-a dat pedeapsa maximă, după ce s-a luat în calcul cruzimea faptei.

Bărbatul a fost încarcerat la Giurgiu, în regim de maximă siguranță. Abandonat de familie, interpretul de manele a fost nevoit să-și găsească un mod prin care să poată supraviețui, mai ales că a fost închis cu cei mai periculoși deținuți.

A cerut să-l lase cu acordeonul în pușcărie

Surse din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP) au declarat, în exclusivitate pentru Gândul,  că Gicuță din Apărători ar fi nevoit că cânte și să-i distreze pe alți condamnați, care, la rândul lor, l-ar ajuta să ducă o viață mai bună, cu lipsuri mai puține.

În plus, spun sursele Gândul, deținutul ar fi înaintat o cerere către conducerea închisorii, prin care a solicitat să i se permită să dețină un acordeon în detenție.

Bărbatul ar fi argumetat că are nevoie de instrumentul muzical respectiv ca să-l poată folosi la așa-numitele activități socio-educative.

Gheorghiță Sava, zis Gicuță din Apărători

Totodată, surse din lumea muzicii de petrecere au afirmat, pentru Gândul, că Gicuță din Apărători ar fi ajutat cu bani de mai mulți lăutari celebri, printre care s-ar număra Liviu Puștiu, Florin Salam și Sorinel Puștiu.

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