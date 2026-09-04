Închis la Penitenciarul Giurgiu, unde execută o pedeapsă de aproape 20 de ani după ce a încercat să-și omoare amanta cu o cruzime rar întâlnită, lăutarul Gheorghiță Sava, care folosea numele de scenă Gicuță din Apărători, ar fi găsit o modalitate prin care reușește să supraviețuiască în cea mai dură pușcărie din țară.

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Gicuță din Apărători a fost condamnat la 19 ani și 8 luni de detenție după ce, în 6 februarie 2023, în jurul orei 4.00, în timp ce era beat și drogat, și-a bătut amanta și, sub amenințarea unui cuțit, a închis-o în portbagaj. După care a incendiat autoturismul. Femeia a reușit să sune la numărul de urgență 112 și a fost găsită și salvată la timp de către polițiști.

Gicuță a primit pedeapsa maximă

Interpretul de muzică de petrecere a fost prins și acuzat de tentativă de omor, iar instanța i-a dat pedeapsa maximă, după ce s-a luat în calcul cruzimea faptei.

Bărbatul a fost încarcerat la Giurgiu, în regim de maximă siguranță. Abandonat de familie, interpretul de manele a fost nevoit să-și găsească un mod prin care să poată supraviețui, mai ales că a fost închis cu cei mai periculoși deținuți.

A cerut să-l lase cu acordeonul în pușcărie

Surse din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP) au declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că Gicuță din Apărători ar fi nevoit că cânte și să-i distreze pe alți condamnați, care, la rândul lor, l-ar ajuta să ducă o viață mai bună, cu lipsuri mai puține.

În plus, spun sursele Gândul, deținutul ar fi înaintat o cerere către conducerea închisorii, prin care a solicitat să i se permită să dețină un acordeon în detenție.

Bărbatul ar fi argumetat că are nevoie de instrumentul muzical respectiv ca să-l poată folosi la așa-numitele activități socio-educative.

Totodată, surse din lumea muzicii de petrecere au afirmat, pentru Gândul, că Gicuță din Apărători ar fi ajutat cu bani de mai mulți lăutari celebri, printre care s-ar număra Liviu Puștiu, Florin Salam și Sorinel Puștiu.