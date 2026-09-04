Rezervoare de 31.500 de tone și nave de până la 60.000 de tone. Cum arată terminalul petrolier privat de la Marea Neagră: „Putem să fim poarta de intrare pentru Estul Europei”

Într-o zonă a Portului Constanța în care până acum doi ani era pustiu, au apărut rezervoare, conducte, linii de cale ferată și instalații capabile să primească petrolierul, să încarce trenuri și autocisterne și să transfere combustibil către barje. JT Terminal, investiție de aproximativ 30 de milioane de euro a JT Grup Oil, a fost finalizat, iar compania spune că noua infrastructură poate deveni un punct important pentru aprovizionarea cu produse petroliere a României și a statelor din Europa de Est.

La câțiva kilometri de agitația obișnuită a Portului Constanța, printre infrastructura feroviară, conducte și instalații industriale, o nouă construcție atrage atenția. Rezervoarele metalice ale JT Terminal ocupă acum terenul pe care, în urmă cu doi ani, potrivit reprezentanților companiei, nu era decât un spațiu gol.

„Fluxurile pot fi supravegheate de un singur operator”

Este locul în care JT Grup Oil și-a mutat planul de dezvoltare din zona distribuției de carburanți către infrastructură petrolieră. Investiția se ridică la aproximativ 150 de milioane de lei, circa 30 de milioane de euro, iar terminalul este proiectat să opereze până la un milion de tone de produse petroliere pe an. În interior sunt opt rezervoare, cu o capacitate statică totală de 31.500 de tone. Terminalul poate primi produse de pe nave și barje, le poate transfera către calea ferată și apoi către autocisterne. Infrastructura este gândită astfel încât operațiunile să poată avea loc în paralel.

Potrivit acționarului majoritar al companiei, Jean Paul Tucan, terminalul nu funcționează ca o linie în care fiecare operațiune trebuie să o aștepte pe precedenta.

„Fiecare operațiune din terminal este independentă. Putem să încărcăm vagoane prin cădere liberă, putem să încărcăm cisterne prin cădere liberă, putem să descărcăm de la vapor fără energie și, în același timp, să încărcăm în barje cu consumuri foarte mici”, explică Tucan.

În spatele acestor operațiuni se află un centru de comandă. O mare parte din instalație poate fi controlată automatizat, iar Tucan spune că fluxurile pot fi supravegheate de un singur operator. „Vă dați seama, un singur om cu o tabletă sus”, spune omul de afaceri, indicând zona de comandă a terminalului.

Ținta este operarea unor nave de până la 60.000 de tone

Terminalul poate opera nave și barje cu capacități cuprinse între 3.000 și 9.000 de tone, poate lucra simultan cu 16 vagoane, pe două linii feroviare paralele, și poate procesa până la 100 de autocisterne pe zi. Dar planurile companiei nu se opresc la dimensiunea actuală a terminalului.

La mal, în zona unde navele pot acosta pentru operațiunile de încărcare și descărcare, reprezentanții companiei vorbesc despre dezvoltarea unui nou punct de acostare și despre posibilitatea de a aduce nave mult mai mari. „Vrem să ducem conductă subterană. Să vină vapoare mai mari”, spune Jean Paul Tucan. Ținta este operarea unor nave de până la 60.000 de tone.

„Păi să vină vaporul de 60.000 de tone. Și câștigă toată lumea”, afirmă Tucan, susținând că o astfel de navă ar putea genera aproximativ 50.000 de euro pentru port, prin taxele și operațiunile asociate unei escale. „Avem deficit de aproape un milion și jumătate de tone de motorină”.

Pentru acționarul majoritar al companiei, miza terminalului nu este doar una comercială. Tucan vorbește despre un deficit de produse petroliere pe piața regională și despre rolul pe care Portul Constanța l-ar putea avea în aprovizionarea Europei de Est.

„Este o investiție strategică pentru Sud-Estul Europei. Un terminal este, de fapt, legătura între piața mondială și necesitatea internă a Estului Europei. Un terminal înseamnă că ai posibilitatea să vii cu diverse produse”, afirmă el. Tucan susține că România și regiunea au nevoie de cantități importante de produse petroliere. „Noi avem deficit, astăzi, de aproape un milion și jumătate de tone de motorină, de 700.000 de tone de Jet și de aproape 700.000 de tone de bitum pentru programul de autostrăzi”, spune omul de afaceri.

În apropierea terminalului, compania are în plan și alte investiții. Tucan indică un teren pe care, potrivit acestuia, urmează să fie dezvoltat un nou proiect. „Aici, în spate, vedeți un teren gol care, de doi ani de zile, stă degeaba și așteaptă hârtiile să înceapă construcția”, spune el.

Compania are în dezvoltare JT Bitumen Terminal Constanța, proiect estimat la aproximativ 40 de milioane de lei, cu o capacitate de stocare de 8.400 de tone. Un alt proiect, JT Danube Terminal, are o valoare estimată la 20 de milioane de lei și este asociat unei capacități de depozitare de aproximativ 4.000 de tone.

Constanța, Ucraina și „poarta” către Est

Poziția terminalului este una dintre principalele argumente invocate de companie. Produsele pot ajunge pe cale maritimă, după care pot fi distribuite pe cale ferată, rutieră sau fluvială. În viziunea lui Tucan, războiul din Ucraina a schimbat și mai mult importanța logistică a Portului Constanța.

„Deci noi putem să fim exact poarta de intrare pentru Estul Europei. Toate porturile din Ucraina sunt distruse 100%. Asta înseamnă cinci ani să te reconstruiești”, afirmă omul de afaceri.