Incendiu la Spitalul de Psihiatrie Ștei din Bihor. 116 persoane au fost evacuate. Care a fost cauza incidentului

Un incendiu a izbucnit joi seară într-un salon de la etajul I al Spitalul de Psihiatrie Ștei, județul Bihor. Două saltele au fost cuprinse de flăcări, iar fumul a inundat întregul etaj.

116 persoane au fost evacuate sau s-au autoevacuat. Cinci angajați ai spitalului au suferit intoxicații ușoare cu fum.

Incendiul a izbucnit joi seară, iar pompierii militari bihoreni au fost solicitați prin numărul unic 112 pentru a interveni la Spitalul de Psihiatrie din Ștei. La sosirea echipajelor, focul se manifesta la două saltele dintr-un salon. Până la sosirea pompierilor, 53 de persoane se autoevacuaseră.

A fost activat Planul Roșu de Intervenție

”La sosirea echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta la două saltele dintr-un salon. Până la sosirea forțelor de intervenție, 53 de persoane s-au autoevacuat.

Având în vedere specificul situației, la ora 22:13 a fost activat Planul Roșu de Intervenție. La locul evenimentului au fost mobilizate trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, 2 autoscări o ambulanță SMURD și unsprezece echipaje meducale ale Serviciului de Ambulanță Județean și SMURD Oradea”, a transmis ISU Bihor.

Pompierii au reușit să lichideze incendiul, însă fumul a inundat întregul etaj I al clădirii. Salvatorii au intervenit pentru ventilarea spațiilor și au făcut verificări inclusiv la etajul al II-lea.

Din fericire, nu au fost înregistrate victime.

Incendiul ar fi fost provocat intenționat

Potrivit informațiilor transmise ulterior de ISU Bihor, incendiul a fost provocat intenționat de o femeie, despre care reprezentanții instituției au precizat că este „fără discernământ”.

”Incendiul a fost provocat intenționat de o persoană fără discernământ, de sex feminin”, a transmis ISU Bihor într-o informare, în noaptea de joi spre vineri.

Cinci angajați ai spitalului, intoxicați cu fum

Totodată, bilanțul inițial, potrivit căruia nu au existat victime, a fost actualizat. Cinci persoane din cadrul personalului propriu al spitalului – 3 femei și 2 bărbați – au suferit o ușoară intoxicație cu fum.

”Este vorba despre infirmierii care s-au ocupat de evacuarea pacienților de la etajul 1. Toate cele 5 persoane au primit îngrijiri medicale la fața locului și au refuzat transportul la spital”, precizează ISU.

Incendiul a fost lichidat, iar verificările pompierilor au vizat atât etajul I, unde izbucnise focul, cât și etajul al II-lea al spitalului.