Reprezentanții Guvernului condus de prim-ministrul demis Ilie Bolojan au anunțat joi, 3 septembrie, că sunt făcute „toate demersurile pentru ca România să încaseze integral cele 770 de milioane de euro aferente jalonului 431” din Planul Național pentru Redresare și Reziliență (PNRR), care obligă statul român să implementeze un nou cadru juridic cu privire la standardele de integritate în funcțiile publice. În realitate, nu este vorba de nicio „încasare aferentă”, întrucât suma de 770 de milioane de euro nu reprezintă nimic altceva decât valoarea maximă a penalizării pe care Comisia Europeană o poate aplica statului român, în cazul în care sesizează anumite neregului legate de îndeplinirea respectivului jalon, nu bani pe care Comisia îi virează imediat ce confirmă îndeplinirea lui. De asemenea, deși cifra este identică, aceste 770 de milioane de euro nu au nicio legătură cu celelalte 770 de milioane de euro din PNRR, pe care Bolojan și Nicușor Dan au anunțat că le pierdem din cauza neadoptării legii salarizării.

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Mai mult decât atât, jalonul 431 presupune efectiv „actualizarea cadrului juridic de integritate pentru funcția publică”, ceea ce înseamnă că statul român are argumente foarte solide pentru a justifica îndeplinirea acestuia, prin adoptarea noii legi ANI și prin promulgarea ei de către președintele Nicușor Dan.

De aceea, este foarte redus riscul ca România să fie penalizată cu până la 770 de milioane de euro de Comisia Europeană – așa cum poate fi interpretat anunțul făcut de Guvern – pentru nereguli semnalate față de modul de îndeplinire a jalonului 431.

Toate acestea în contextul în care, în urmă cu patru zile, Ilie Bolojan confirma pierderea aceleiași sume – tot 770 de milioane de euro – pentru neîndeplinirea jalonului 420 din PNRR, cu privire la legea salarizării, inclus în cererea de plată cu numărul 5.

De ce spune Guvernul Bolojan că România încasează integral 770 de milioane de euro, deși ele nu sunt, de fapt, „încasate”

„Guvernul face toate demersurile pentru a se asigura că România va încasa integral cele 770.000.000 de euro aferente jalonului PNRR referitor la noua legislație de integritate, ca urmare a suspiciunilor apărute la nivel european, dar și în societatea românească, privind respectarea principiilor dreptului european de către noua lege ANI”, transmit reprezentanții Guvernului condus de Ilie Bolojan.

În realitate, România nu „încasează” nici măcar un cent din cele 770 de milioane promise, pentru că ele nu reprezintă plata efectivă pe care Comisia Europeană o face în conturile statului român pentru îndeplinirea jalonului 431 din PNRR. Suma despre care vorbesc reprezentanții Executivului este, de fapt, penalizarea maximă pe care Comisia i-o poate aplica statului român pentru neîndeplinirea corespunzătoare a jalonului.

În luna aprilie, Bolojan anunța că România poate pierde 771 de milioane de euro din PNRR dacă nu îndeplinește oricare dintre jaloanele 420 sau 431

Totodată, la finalul lunii aprilie a acestui an, Ilie Bolojan – care încă se afla în fruntea unui Guvern cu puteri depline, înainte de demiterea prin moțiune de cenzură – a publicat, pe pagina personală de Facebook, o listă a jaloanelor pe care România trebuie să le îndeplinească până la data de 31 august 2026, pentru a nu primi sancțiuni din partea Comsiei Europene.

La acea vreme, în dreptul jaloanelor 431 – Legea integrității, respectiv 420 – Legea salarizării, valoarea penalizării maxime anunțate de Ilie Bolojan pentru neîndeplinirea acestora era de 771 de mlioane de euro. Cifra vehiculată astăzi este mai mică cu un milion de euro.

De ce riscul ca România să fie penalizată cu până la 770 de milioane de euro pe jalonul 431 este destul de mic / „Guvernul consideră că verificarea trebuie finalizată cât mai repede cu putință”

Concret, în documentul oficial al Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), aprobat de Consiliul Uniunii Europene la data de 17 iulie 2026, jalonul 431 este intitulat „Actualizarea cadrului juridic de integritate pentru funcția publică”.

„Actul juridic de actualizare a cadrului juridic de integritate intră în vigoare în urma unei evaluări și analize prealabile a legilor existente în materie de integritate”, este specificat în descrierea jalonului 431 din PNRR.

Adoptarea noii legi ANI și promulgarea acesteia de către președintele Nicușor Dan la data de 28 august 2026 – cu trei zile înaintea termenului final de îndeplinire a jaloanelor și țintelor asumate în PNRR – îi oferă statului român argumentele necesare pentru a justifica îndeplinirea corespunzătoare a jalonului.

Totuși, reprezentanții Executivului afirmă că „au apărut suspiciuni atât la nivel european, cât și în societatea românească cu privire la respectarea principiilor dreptului european de către noua lege ANI”, motiv pentru care solicită o evaluare mai rapidă a îndeplinirii jalonului. Este vorba de celebrul „amendament Fritz”, inclus în forma finală a legii, pentru care Comisia Europeană cere explicații.

„Procedural, verificarea îndeplinirii Jalonului 431 – „Actualizarea cadrului juridic de integritate pentru funcția publică” – va fi făcută după depunerea cererii de plată numărul 6, care include acest jalon, adică în luna octombrie.

Guvernul consideră însă că verificarea trebuie finalizată cât mai repede cu putință, astfel încât, dacă vor fi identificate neconcordanțe ale legii cu dreptul european, modificările în vederea alinierii la dreptul european să poată fi realizate în timp util. O verificare finalizată în timp util ar permite, dacă va fi cazul, adoptarea eventualelor modificări necesare, astfel încât să fie protejate atât interesele financiare ale României în ceea ce privește fondurile aferente Jalonului 431, cât și efectele juridice ale legii”, transmit reprezentanții Guvernului.

Cum încearcă Guvernul să facă uitate cele 770 de milioane de euro pe care le-am pierdut prin neadoptarea Legii salarizării

Comunicatul Guvernului de joi, 3 septembrie, vine la doar câteva zile după ce același Ilie Bolojan confirma pierderea sumei de 770 de milioane de euro din PNRR pentru neîndeplinirea jalonului 420, intitulat „Dezvoltarea unui sistem de salarizare echitabil și unitar în sectorul public”. Bolojan spunea că „guvernul pe care îl reprezintă nu are nicio responsabilitate pe această temă”.

De asemenea, în urmă cu o săptămână, miercuri, 26 august, președintele Nicușor Dan anunța, prin intermediul unui comunicat de presă, că România a pierdut cele 770 de milioane de euro din cauza faptului că PSD, PNL, USR și UDMR nu au reușit să ajungă la un acord pe Legea salarizării.

Practic, în acel caz, era vorba de „alte 770 de milioane de euro”, nu de cele despre care Guvernul spune că „face toate demersurile pentru ca România să le încaseze integral din jalonul 431”. Mai multe publicații de presă au lansat titluri precum „Guvernul vrea să recupereze integral cele 770 de milioane de euro din PNRR”, în condițiile în care aceste 770 de milioane de euro reprezintă doar o sumă pe care statul român ar putea să o piardă dacă sunt sesizate nereguli grave în îndeplinirea jalonului 431, nu bani categoric pierduți. Deși este vorba de aceeași cifră, ele nu au nicio legătură cu cele 770 de milioane de euro pe care Bolojan și Nicușor Dan au anunțat că le pierdem din cauza neîndeplinirii jalonului 420.