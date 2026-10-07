Gândul vă prezintă calendarul zilei de miercuri, 7 octombrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Vladimir Putin este unul dintre cei mai importanți și controversați lideri politici ai lumii contemporane. Născut pe 7 octombrie 1952, la Leningrad, astăzi Sankt Petersburg, el a studiat dreptul și a lucrat timp de aproximativ 15 ani în KGB, serviciul de securitate al Uniunii Sovietice. Putin a devenit președinte al Rusiei în anul 2000 și, cu o pauză între 2008 și 2012, a rămas principala figură politică a țării. În perioada conducerii sale, puterea politică a fost puternic centralizată, iar Rusia și-a consolidat rolul de mare putere internațională. Politica lui externă a fost marcată de conflicte importante, inclusiv anexarea Crimeei în 2014 și invazia pe scară largă a Ucrainei începută în februarie 2022. Aceste acțiuni au provocat condamnări internaționale și sancțiuni economice împotriva Rusiei. Vladimir Putin este pasionat de sport și încearcă să aibă un stil de viață activ. Practică în special judo-ul, sport pe care îl îndrăgește încă din tinerețe și în care deține centura neagră. De asemenea, este interesat de hochei pe gheață, schi, înot și călărie. În prezent, Putin continuă să fie președintele Federației Ruse, iar politica sa rămâne una dintre cele mai controversate teme ale relațiilor internaționale.

La 7 octombrie 2023, gruparea palestiniană Hamas a lansat un atac de amploare asupra sudului Israelului, trimițând luptători peste graniță și lansând mii de rachete. Atacul a vizat comunități israeliene și un festival de muzică din apropierea graniței cu Gaza. În urma atacului, aproximativ 1.200 de persoane au fost ucise, majoritatea civili, iar aproximativ 250 de persoane au fost luate ostatice și duse în Fâșia Gaza. Evenimentul a reprezentat unul dintre cele mai grave atacuri asupra Israelului din ultimele decenii. Israelul a răspuns prin declararea războiului împotriva Hamas și prin lansarea unei ample operațiuni militare în Fâșia Gaza. Conflictul care a urmat a provocat un număr foarte mare de victime și o gravă criză umanitară, devenind una dintre cele mai importante crize geopolitice ale ultimilor ani. Atacul din 7 octombrie a schimbat profund situația din Orientul Mijlociu și a avut consecințe importante asupra relațiilor dintre Israel, palestinieni și comunitatea internațională.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1885: Niels Bohr 🇩🇰📜 Nobel pentru Fizică în 1922, a avut contribuții esențiale la înțelegerea structurii atomice și a mecanicii cuantice

🎂1900: Heinrich Himmler 🇩🇪✯

🎂1913: Valter Roman 🇷🇴🗣️ militant și politician comunist, de origine evreiască, veteran al brigăzilor internaționale comuniste din Războiul Civil din Spania. A fost tatăl fostului prim-ministru român Petre Roman

🎂1946: Valeria Bufanu 🇷🇴🏃🏻 atletă laureată cu argint la Jocurile Olimpice din 1972 de la München

🎂1952: Vladimir Putin 🇷🇺🗣️

🎂1953: Tico Torres 🇺🇸🥁 baterist Bon Jovi

🎂1959: Simon Cowell 🇬🇧📺 cunoscut în Marea Britanie și SUA pentru rolul său ca judecător la emisiunile de talent Pop Idol, The X Factor, Britain’s Got Talent și American Idol. Este proprietarul casei de discuri și de televiziune Syco

🎂1967: Toni Braxton 🇺🇸🎤 cel mai bine cunoscută pentru hiturile „Unbreak My Heart”, „Breathe Again”, „Another Sad Love Song”. A câștigat 6 premii Grammy

🎂1968: Luminița Anghel 🇷🇴🎤 A ocupat locul al treilea la Eurovision 2005, cu piesa „Let me try”

🎂1968: Thom Yorke 🇬🇧🎤 Radiohead

🎂1973: Dida 🇧🇷⚽️ Este cunoscut mai ales pentru perioada de 10 ani petrecută la A.C. Milan, cu care a câștigat de două ori Liga Campionilor. A reprezentat Brazilia la trei Campionate Mondiale, câștigând ediția din 2002

🎂1979: Simona Amânar 🇷🇴🤸🏻 A obținut 7 medalii olimpice și 10 medalii la campionatele mondiale și a câștigat cu echipa României patru titluri mondiale consecutive. O săritură extrem de dificilă din gimnastică îi poartă astăzi numele, fiind executată în premieră de ea la Olimpiada din 2000

Decese 🕯

🕯️1849: Edgar Allan Poe 🇺🇸✒️🐦‍⬛ considerat inventatorul genului ficțiunii polițiste⁠, precum și un important contribuitor la genul ficțiunii științifico-fantastice. Este primul scriitor american cunoscut care și-a câștigat existența doar scriind, ceea ce a dus la o viață și o carieră dificile din punct de vedere financiar. La 29 ianuarie 1845, poezia „Corbul” (The Raven) a apărut în Evening Mirror și a devenit o senzație populară. Ea l-a făcut pe Poe celebru aproape instantaneu, deși primise doar 9$ pentru publicarea ei. Medicul său curant a spus că ultimele cuvinte i-au fost: „Doamne, ajută-mi bietul suflet”. Toate dosarele medicale relevante s-au pierdut, inclusiv certificatul de deces

🕯️1988: Ștefan Lupașcu 🇷🇴🇫🇷✒️ filosof francez de origine română

🕯️2005: Charles Rocket 🇺🇸🎬 Dumb and Dumber (1994)

🕯️2006: Anna Politkovskaia 🇷🇺✒️ militantă pentru respectarea drepturilor omului, cunoscută pentru poziția ei critică față de politica dusă de Kremlin în Cecenia. S-a numărat printre cei mai proeminenți oponenți ai regimului Vladimir Putin. A fost asasinată în fața locuinței sale

🕯️2008: George Emil Palade 🇷🇴🇺🇸🩺 savant, explorator, speolog și biolog, considerat fondatorul biospeologiei (studiul faunei din subteran – peșteri și pânze freatice de apă), laureat în 1974 al premiului Nobel pentru fiziologie sau medicină. În 1986 i-a fost conferită în SUA National Medal of Science în biologie

Evenimente📋

📋🤝 Ziua internaţională a muncii decente. Organizaţia Internaţională a Muncii (OIM) recomandă ca munca decentă să fie în centrul acţiunilor guvernamentale pentru realizarea creşterii economiei mondiale. Munca decentă este esenţială pentru eforturile de reducere a sărăciei şi pentru asigurarea unei dezvoltări durabile şi echitabile

Calendar 🗒️

🗒️1698: Sinodul de la Alba Iulia: mitropolitul ortodox și 38 de protopopi semnează actul de unire cu Biserica Romei. Astfel ia naștere Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică

🗒️1763: Regele George al III-lea al Marii Britanii emite o proclamație regală prin care, în teritoriile de la nordul și vestul munților Allegani era interzisă colonizarea. Documentul se dorea a fi un pas spre stabilizarea relațiilor dintre englezi și indienii din această parte a Americii de Nord, după terminarea Războiului de șapte ani

🗒️1769: James Cook descoperă Noua Zeelandă

🗒️1777: Bătălia de la Saratoga. Armata colonială americană îi învinge pe englezi

🗒️1857: În cadrul Adunării ad-hoc a Moldovei, Mihail Kogălniceanu prezintă Proiectul de rezoluție care cuprindea „dorințele fundamentale” ale românilor moldoveni, arătând că „dorința cea mai mare” este Unirea Principatelor într-un singur stat

🗒️1870: Războiul franco-prusac – Atacul de la Paris: Leon Gambetta fuge de la Paris într-un balon

🗒️1866: A apărut, la București, periodicul politic și literar „Dacia Română”

🗒️1883: Are loc inaugurarea Castelului Peleș. Construită ca reședință de vară a regilor României, clădirea se află, în prezent, în proprietatea Familiei Regale a României și adăpostește Muzeul Național Peleș. Castelul avea dotări foarte moderne pentru acea perioadă, plafonul de sticlă al holului de onoare putând fi acţionat de un motor electric. Chiar din anul 1883, castelul avea încălzire centrală

🗒️1949: Zona de ocupație sovietică din Germania devine Republica Democrată Germană

🗒️1950: Armata Populară din China începe ocupația Tibetului

🗒️1952: Modelul de cod de bare realizat de Woodland și Silver a început să fie folosit ca model general de identificare a produselor

🗒️1959: Sonda lunară sovietică Luna 3 realizează pentru prima dată imagini cu fața nevăzută a Lunii. Prima fotografie a fost făcută de la o distanță de 63.500 km de Lună

🗒️1985: A fost deturnată nava italiană Achille Lauro aflată în croazieră pe Marea Mediterană cu peste 400 persoane la bord, de membrii organizației „Frontul pentru Eliberarea Palestinei”

🗒️1993: România a fost primită în Consiliul Europei, în urma solicitării din 21 martie 1990

🗒️2001: Forțele militare americane și cele britanice au declanșat ofensiva asupra guvernului taliban și a teroriștilor din gruparea Al-Qaeda

🗒️2003: În California, alegătorii au votat pentru demiterea guvernatorului Gray Davis și l-au ales drept nou guvernator pe Arnold Schwarzenegger

🗒️2023: Hamas lansează o incursiune sângeroasă în sudul Israelului dinspre Fâșia Gaza, provocând un răspuns militar din partea Forțelor de Apărare ale Israelului