Calendarul zilelor libere în ianuarie 2026. Anul începe cu o minivacanță de 4 zile pentru români

10 dec. 2025, 13:33, Actualitate
Calendarul zilelor libere în ianuarie 2026. Cetățenii români vor începe noul an cu o minivacanță de patru zile. Vezi mai jos, în articol, cum arată calendarul pentru prima lună din noul an: zile legale și zile de sărbătoare (cruce roșie).

Începutul anului 2026 aduce o minivacanță pentru cetățenii din România. Zilele de 1 și 2 ianuarie 2026 sunt declarate libere prin lege, iar acestea pică joia și vinerea. Apoi, zilele de 3 și 4 ianuarie 2026, sâmbătă și duminică, se alătură celorlalte două, formând o minivacanță. Apoi, alte două zile libere de la stat vor fi pe 6 și 7 ianuarie 2026. În ziua de 6 ianuarie este sărbătorită Boboteaza, iar în data de 7 ianuarie este prăznuit Sfântul Ioan Botezătorul. Acestea pică în zilele de marți și miercuri.

De altfel, data de 24 ianuarie (Ziua Unirii Principatelor Române) este și ea liberă, însă în 2026 va pica într-o zi de sâmbătă, arată CSID.

Elevii vor intra în vacanță în data de 20 decembrie 2025. Se vor reîntoarce în băncile școlilor abia din 8 ianuarie 2026, când începe cel de-al treilea modul.

Calendarul anului 2026 / foto: Shutterstock

Calendar Ortodox ianuarie 2026: zile marcate cu o cruce roșie

  • 1 ianuarie 2026 (joi): Tăierea-împrejur cea după trup a Domnului; Sf. Ier. Vasile cel Mare, arhiep. Cezareei Capadociei și mama sa Sf. Emilia (Tedeum – Anul Nou) (Nu se fac nunți).
  • 4 ianuarie 2026 (duminică): Soborul Sf. 70 de Apostoli; Sf. Cuv. Teoctist din Siciliei; Sf. Cuv. Apolinaria; Sf. Cuv. Nichifor cel Lepros (Nu se fac nunți); Duminica dinaintea Botezului Domnului (Predica Sf. Ioan Botezătorul); Ap. II Timotei IV, 5-8; Ev. Marcu I, 1-8; glas 5, voscr. 8.
  • 6 ianuarie 2026 (marți): Botezul Domnului (Boboteaza – Dumnezeiasca Arătare) (Nu se fac nunți).
  • 7 ianuarie 2026 (miercuri): Soborul Sf. Prooroc Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul Domnului (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți).
  • 11 ianuarie 2026 (duminică): Sf. Cuv. Teodosie, începătorul vieții călugărești de obște din Palestina; Sf. Cuv. Vitalie; Duminica după Botezul Domnului (Începutul propovăduirii Domnului); Ap. Efeseni IV, 7-13; Ev. Matei IV, 12-17; glas 6, voscr. 9.
  • 18 ianuarie 2026 (duminică): Sf. Ier. Atanasie și Chiril, arhiep. Alexandriei. Duminica a XXIX-a după Rusalii (a celor 10 leproși); Ap. Coloseni I, 12-18; Ev. Luca XVII, 12-19; glas 7, voscr. 10.
  • 25 ianuarie 2026 (duminică): Sf. Ier. Grigorie Teologul, arhiep. Constantinopolului; Sf. Ier. Bretanion, ep. Tomisului; Duminica a XXXII-a după Rusalii (a lui Zaheu); Ap. I Timotei IV, 9-15; Ev. Luca XIX, 1-10; glas 8, voscr. 11.
  • 30 ianuarie 2026: Sf. Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur; Sf. Sfințit Mc. Ipolit, ep. Romei (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți).

Sursă foto: colaj Gândul/Shutterstock

