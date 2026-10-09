Călin Georgescu a transmis un prim mesaj susținătorilor săi, în a 11-a noapte de arest: „Copleșit de iubirea voastră, v-o întorc înmiit!” Vezi întreg mesajul

Călin Georgescu, aflat în arest preventiv din 29 septembrie, a transmis un mesaj de mulțumire susținătorilor săi, prin intermediul unei postări publicate pe pagina sa de Facebook. Mesajul apare în a 11-a noapte petrecută în arest, după decizia definitivă a Curții de Apel București, care a dispus arestarea sa preventivă pentru 30 de zile.

„Copleșit de iubirea voastră, v-o întorc înmiit! Mulțumesc. Vă iubesc. Sus inimile!”, este mesajul publicat pe pagina de Facebook a fostului candidat la alegerile prezidențiale.

Postarea conține textul mesajului, afișat pe un fundal albastru, fără alte explicații referitoare la situația juridică a lui Călin Georgescu.

Călin Georgescu, arestat preventiv din 29 septembrie

Călin Georgescu a fost reținut inițial pe 21 septembrie 2026, pentru 24 de ore, într-un dosar instrumentat de DIICOT, în care este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Pe 22 septembrie, Tribunalul București a respins propunerea procurorilor de arestare preventivă și a dispus plasarea acestuia sub control judiciar pentru 60 de zile. DIICOT a contestat hotărârea.

La 29 septembrie, Curtea de Apel București a admis contestația procurorilor și a dispus arestarea preventivă a lui Călin Georgescu pentru 30 de zile. Aceeași măsură a fost luată și în cazul omului de afaceri Ionel Rusen, cercetat în același dosar. Decizia instanței este definitivă.

Percheziții informatice și măsuri asigurătorii în dosarul DIICOT

Potrivit anchetatorilor, dosarul vizează un presupus prejudiciu de 1,1 milioane de euro, în legătură cu promisiunea obținerii unei finanțări pentru un om de afaceri.

În perioada 6-9 octombrie, Călin Georgescu a fost adus în mod repetat din arest la sediul DIICOT, pentru a participa la perchezițiile informatice asupra dispozitivelor electronice ridicate de anchetatori din locuința sa din Mogoșoaia.

Totodată, procurorii au instituit măsuri asigurătorii asupra unor bunuri și conturi bancare. Contestația formulată împotriva sechestrului asupra imobilului din Mogoșoaia a fost respinsă de instanță.

Susținătorii lui Călin Georgescu au continuat să se adune în fața Arestului Central

În perioada petrecută de Călin Georgescu în arest preventiv, grupuri de susținători s-au adunat în fața Arestului Central al Poliției Capitalei.

Vineri seară, 9 octombrie, aproximativ 200 de persoane au participat la o nouă manifestație în fața instituției.

Mesajul apărut pe pagina de Facebook a lui Călin Georgescu vine în acest context, la 11 nopți de la punerea în executare a mandatului de arestare preventivă.

Călin Georgescu beneficiază de prezumția de nevinovăție pe parcursul procedurilor judiciare, iar măsura arestării preventive nu reprezintă o hotărâre de condamnare.