Brașovul îmbracă haine de sărbătoare. Târgul de Crăciun din orașul situat la poalele muntelui Tâmpa se deschide pe 27 noiembrie. Târgul își va deschide porțile în Piața Sfatului și Piața Sfântul Ioan. De altfel, va urma și momentul în care vor fi aprinse peste 1,3 milioane de luminițe. Organizatorii mai anunță și prezența lui Christkind, Îngerul Crăciunului din Nurnberg, oraș înfrățit cu Brașov, care va fi surpriza din acest an.

Programul sărbătorilor de iarnă din Brașov include parade și spectacole folclorice de Ziua Națională, dar și un Revelion fără artificii, cu lasere și muzică. Târgul de Crăciun se deschide pe 27 noiembrie 2026. Pe 30 noiembrie vor fi aprinse peste 1,3 milioane de luminițe, în cadrul unui eveniment cu concert Voltaj și spectacol de lasere.

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„Pe 27 noiembrie vom deschide căsuţele din Piaţa Sfatului şi Piaţa Sfântul Ioan, iar pe 30 noiembrie vom aprinde iluminatul festiv în întregul oraş, dar şi luminile bradului de Crăciun. Evenimentul începe la ora 17.00, în Piaţa Sfatului. Pe 1 decembrie, avem pregătită o zi plină de evenimente. Începem la ora 10.00, în Piaţa Unirii, alături de Junii Braşoveni. De la ora 12.00, va avea loc defilarea trupelor din Garnizoana Braşov, în faţa Primăriei Braşov, iar de la ora 17.00, în Piaţa Sfatului, se va desfăşura tradiţionalul spectacol folcloric”, a declarat viceprimarul Dan Ghiţă.

Brașovul îmbracă haine de sărbătoare: evenimente festive pentru vizitatori și localnici

În ajun de Moș Nicolae, programul va include spectacole pentru copii. Pe scena din Piața Sfatului vor fi prezentate „Povești de Crăciun”, momente artistice ale unor școli de muzică și musicalul „Frozen, regatul înghețat”. În perioada 17-23 decembrie, programul va cuprinde concerte susținute de artiști, dar și transmisiuni ale spectacolelor Filarmonicii și Operei Brașov, precum și ale Bisericii Negre și Forum Arte.

Christkind, Îngerul Crăciunului din Nurnberg, oraș înfrățit cu Brașov, va fi surpriza din acest an

Pe 19 decembrie, Christkind, Îngerul Crăciunului din Nurnberg, va urca pe scena din Piața Sfatului. Acesta deschide anual celebrul târg Christkindlesmarkt, iar prezența sa la Brașov este posibilă cu sprijinul Primăriei din Nurnberg. Potrivit legendelor germane, Christkind era „îngerul” care aducea daruri copiilor de Crăciun. Părinții le spuneau celor mici că aceasta îi urmărește din vârful celui mai înalt copac din oraș și le oferă cadouri doar celor cuminți.

Revelionul din Piața Sfatului va fi sărbătorit cu o petrecere organizată alături de Kiss FM și un spectacol de lasere, fără focuri de artificii. Este al doilea an consecutiv în care municipalitatea alege această variantă. Pe toată durata sărbătorilor, vizitatorii vor putea participa și la „Studioul lui Moș Crăciun”. Acesta este organizat în parteneriat cu Magic FM, arată Bună Ziua Brașov.

Sursă foto: Shutterstock – imagini care au rol ilustrativ