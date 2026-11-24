Sorin Grindeanu a reacționat după ce AUR a prezentat, în conferința de presă de luni seara, un raport privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024. Președintele PSD susține că documentul prezentat nu este unul al Comisiei de abuzuri, ci doar unul al partidului condus de George Simion. Grindeanu susține că acesta nu a fost discutat în comisie.

Grindeanu, reacție după ce AUR a prezentat un raport privind anularea alegerilor din 2024

Președintele social-democraților a punctat că subiectul anulării alegerilor prezidențiale este unul de interes pentru români, motiv pentru care Administrația Prezidențială, care și-a asumat că va prezenta acest raport, ar trebui să facă lumină în acest caz, dar într-un mod serios. Cât depsre raportul prezentat de AUR, Grindeanu a transmis că nu l-a citit.

”Nici măcar nu s-a discutat în comisie, absolut nimic. N-a fost nicio dezbatere, deci poți să spui că este doar un raport al doamnei și al membrilor AUR din comisie. Nu poate fi prezentat acel raport ca fiind un raport al Comisiei de abuzuri. Nu vreau să trimit în derizoriu.

Este un subiect pe care românii trebuie să-l cunoască. Trebuie spus de ce s-au anulat alegerile, dar în mod serios, dezbătut, nu rapid. Este un raport politic al unui partid politic.

Mă aștept ca acest raport să fie, într-un final, prezentat. Am văzut că Administrația Prezidențială și-a asumat acest lucru, dar într-un mod serios, dezbătut, nu ca mișcare politică”, a transmis Sorin Grindeanu.

Ce conține raportul despre anularea alegerilor prezentat de AUR

Raportul despre anularea alegerilor prezentat astăzi de AUR are peste 400 de pagini și arată că anularea scrutinului, la doar patru zile după validarea primului tur câștigat de Călin Georgescu, a avut loc fără o cerere depusă în termenul legal, fără concluziile procurorului și fără dovezi care să arate fraudarea votului. Raportul prezintă și posibile ingerințe europene în alegerile din România și susține că serviciile de informații nu ar fi avut dovezi concrete pentru anulare. Raportul a fost prezentat de președinta Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, deputata AUR Laura Gherasim.