La 48 de ani, Edi Iordănescu dă marea lovitură a carierei – a acceptat contractul pe care i-l oferă Watford. Este primul antrenor roman din istorie care ajunge în Anglia, scrie PROSPORT. Ca selecționer al României, a calificat echipa națională la Euro2024. Acum, își propune să facă performanță și în patria care dă cel mai puternic fotbal de pe glob.

România nu a mai avut technician care să lucreze la nivelul primelor patru ligi din Anglia. Pentru prima data în istorie, un club din „patria fotbalului” are încredere într-un tehnician roman.

Edi Iordănescu le-a spus „Da” englezilor de la Watford

Surse care cunosc detalii din acest „transfer” cu adevărat uluitor au dezvăluit pentru ProSport cum s-au derulat negocierile.

„A fost o perioadă intensă de negocieri. A fost dorit pentru profilul său care i-a convins atât pe proprietarii clubului din Anglia, cât și pe managerii sportivi de acolo. Concluzia a fost că Edi Iordănescu e omul de care au nevoie. Oamenii au încredere atât în capacitatea lui de impact rapid, de a aduce spiritul necesar și motivația, cât și în profilul lui analitic. Asta i-au transmis bărbătește, fără ocolișuri. În general, tot spiritul negocierilor a fost extrem de deschis și a contat mult asta.

Iar astăzi, luni 23 noiembrie, Edi a acceptat varianta finală de ofertă. Începe imediat munca în Anglia”, dezvăluie sursele ProSport.

Miercuri seară, Watford joacă pe teren propriu cu Blackburn Rovers, în Championship (liga a doua), iar Edi Iordănescu este așteptat să fie present.

„Edi Iordănescu merge la Watford, un club de tradiție, înființat în 1881. Acum patru ani juca în Premier League, sezonul acesta e în Championship, eșalonul secund. Intrarea lui Edi pe această piață fotbalistică e un eveniment realmente spectaculos”, au mai precizat sursele respective.

Watford joacă pe stadionul Vicarage Road, cu o capacitate de 22.200 locuri. Echipa reprezintă Watford, din Hertfordshire, o comunitate la 24 de kilometri distanță de centrul Londrei. Nume mari din istorie au pregătit formația de-a lungul anilor, printre care Roy Hodgson, Slaven Bilic, Claudio Ranieri, Quique Sanchez Flores, Brendan Rodgers, Sean Dyche sau Graham Taylor. Noii proprietari ai clubului sunt familia italiană Pozzo, care are și Udinese.

Detaliile contractului oferit lui Edi Iordănescu

Edi Iordănescu semnează un contract valabil până în vară, la sfârșitul actualului sezon (2026-2027). Obiectivul este salvarea de la retrogradare. Ulterior, în funcție de rezultate și evoluția echipei, „Edi Iordănescu și patronii clubului vor fixa noile coordonate ale colaborării, în mod cert cu alte obiective”.

„Salariul nu e impresionant, undeva la 50.000 de euro lunar, dar accesul la asemenea nivel și pe o asemenea piață fotbalistică sunt prioritare, firește. În plus, bonusuri importante, nu mai spunem de varianta promovării în Premier League! Edi Iordănescu vine cu trei colaboratori în staff-ul tehnic de la Watford, pe zona de analiză și antrenori secunzi. Pe pregătirea portarilor, scouting, pregătire fizică, e deja organizat clubul la un nivel remarcabil, au departamente întregi”, au dezvăluit sursele.