Călin Georgescu acuză statul că își „persecută” cetățenii: ”Apă nu mai este, energie nu mai este de mult, hrană este din ce în ce mai puțină”

18 dec. 2025, 12:31, Actualitate

Călin Georgescu a susținut, ieri, un discurs dur la ieșirea de la Tribunalul București, după ce a aflat că rămâne sub control judiciar. Acesta a acuzat statul român de persecuție, a avertizat că tăcerea populației transformă cetățenii în complici și a susținut că România nu mai este capabilă să își apere libertatea, întrucât nu își asigură intern hrana, apa și energia.

Tribunalul București a respins miercuri, 17 decembrie, contestația depusă de Călin Georgescu împotriva deciziei primei instanțe de a rămâne sub control judiciar în dosarul în care este acuzat de propagandă legionară. Decizia este definitivă.

Călin Georgescu: ”Este îngrijorător că foarte mulți oameni nu au nevoie de nicio dovadă ca să creadă minciuni”

La ieșirea de la Tribunalul București, Călin Georgescu a acuzat statul că își „persecută” cetățenii și a avertizat că românii devin complici prin tăcere, susținând că o țară care nu își asigură intern „hrana, apa și energia” nu își poate apăra libertatea.

Problema nu sunt eu. Vedeți, românii astăzi constatăm așa. Apă nu mai este, energie nu mai este de mult, hrană e din ce în ce mai puțină, mâncare este însă diferența este majoră între hrană și mâncare.

Este îngrijorător că foarte mulți oameni nu au nevoie de nicio dovadă ca să creadă minciuni, dar au nevoie de nenumărate dovezi ca să accepte adevărul.”, a declarat Călin Georgescu.

Fostul candidat la prezidențiale a acuzat statul român că persecută și că își bate joc de poporul român și că poporul trebuie să acționeze, pentru că, în caz contrar, este complice.

„Statul este, și așa trebuie să fie, în slujba cetățeanului. El persecută și batjocorește poporul român. Eu vă spun așa: dacă poporul român vede, simte și tace, înseamnă că nu este doar victimă, ci este complice. Și pe acest fond, o țară care nu produce nimic, absolut nimic, nu are cum să își apere libertatea. Este imposibil. Imposibil să facă așa ceva. Menționez, subliniez apăsat, că securitatea economică înseamnă securitate națională”, a încheiat Georgescu.

