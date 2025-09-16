Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ) a finalizat rechizitoriul în dosarul 6720/284/P/2024 și a dispus trimiterea în judecată a 22 de persoane, acuzate de tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și alte infracțiuni conexe. Printre acestea se află și Călin Georgescu – fost candidat la Președinția României -, dar și Horațiu Potra, omul său de încredere și cel alături de care ar fi întocmit un „plan de acțiune” care viza răsturnarea ordinii constituționale în România.

Călin Georgescu și Horațiu Potra Planul ar fi fost pus la cale într-o întâlnire, pe 7 decembrie 2024, la care au participat, lider cu pregătire paramilitară

Discuția ar fi vizat organizarea unor manifestații violente în București, scopul fiind acela de a schimba ordinea constituțională sau de a împiedica exercitarea puterii de stat .

În data de 7 decembrie 2024, la Mediaș, grupul condus de Potra Horațiu

În rechizitoriul întocmit de procurori apare și numele omului de afaceri Bogdam Peșchir – Bogpr -, presupus finanțator al campaniei electorale a lui Călin Georgescu.

„O viralizare excesivă a utilizării hashtag-urilor specifice candidatului Călin Georgescu”

Platforma TIK TOK a reprezentat principalul canal prin care a fost amplificată expunerea conținutului de propagandă electorală asociată candidatului Georgescu Călin, se arată în rechizitoriul procurorilor, din care Gândul prezintă extrase în exclusivitate.

Astfel, potrivit procurorilor, au fost eludate „restricțiile de viralizare a conținutului asociat persoanelor din spectrul politic”.

„Acest demers a fost facilitat atât prin intermediul unor rețele coordonate, care au moderat discursul public în secțiunea de comentarii, cât și prin utilizarea succesivă a unor hashtag-uri afiliate candidatului, care au fost atașate materialelor video de promovare.

Potrivit unui raport publicat de TIK TOK privind combaterea acțiunilor de dezinformare de pe platformă, au fost identificate și închise două rețele coordonate de conturi care au operat pe teritoriul național, în perioada noiembrie-decembrie, în vederea promovării candidatului Georgescu Călin.

Rețeaua care a activat în luna noiembrie a fost constituită din 78 de conturi active care au cumulat un număr de 1.781 de urmăritori, acțiunile vizate fiind postarea de comentarii, reprezentând totodată faza incipentă de alterare a algoritmului și introducere în discursul opiniei publice a ideii unui președinte suveranist.

Ulterior primului tur de scrutin electoral s-a constat o viralizare excesivă a utilizării hashtag-urilor specifice candidatului (#cg, #calingeorgescu, #georgescu, #calingeorgescu2024, #calingeorgescupresedinte2024), valorile metrice ale materialelor video indicând sute de milioane de vizualizări”, au arătat procurorii.

„Un rol determinant a fost reprezentat de implicarea activă a lui Bogdan Peșchir”

Rețeaua care a activat în luna decembrie a beneficiat de o expunere semnificativă a viralizării față de cea din faza incipientă, fiind constituită din 27.217 de conturi care au cumulat 70.892 de urmăritori, însă obiectivul vizat și modul de operare a fost similar cu cel al rețelei activă în luna noiembrie, respectiv postarea de comentarii în vederea modelării discursului opiniei publice în favoarea candidatului suveranist, se mai arată în rechizitoriul din care Gândul prezintă extrase în exclusivitate.

„Aceste acțiuni neautentice coordonate au determinat amplificarea, în mod artificial, a gradului de interacțiune generat de elemente de conținut atribuite candidatului, atât la nivel mondial (numărul 9 în topul de trending în perioada primului tur de scrutin), cât și la nivelul tuturor statelor la nivelul cărora există o diaspora semnificativă.

Un rol determinant, în vederea maximizării capabilităților de viralizare ale platformei, a fost reprezentat de implicarea activă a lui Bogdan Peșchir, utilizator al contului de TIK TOK @bogpr, prin prisma notorietății conturate în rândul utilizatorilor din România.

Acesta a investit anterior suma de aproximativ 1.000.000 euro în platformă pentru a beneficia de statutul de utilizator de nivel 50, care ulterior i-a oferit capabilitățile necesare pentru a finanța campania electorală a candidatului Georgescu Călin.

Astfel, statutul i-a permis accesul la donații monetizabile exclusive utilizatorilor de nivel 50, care au fost acordate sub forma unei mite electorale în cadrul transmisiunilor în direct atât conturilor care derulau propaganda electorală, cât și unor influenceri cu grad ridicat de expunere.

Toate aceste acțiuni coroborate au permis manipularea algoritmului de funcționare a rețelei de socializare astfel încât să influențeze percepția utilizatorilor în favoarea unui actor politic, respectiv a unei ideologii politice, aspect ce încalcă condițiile de utilizare a platformei ce este destinată exclusiv activităților de divertisment, fiind interzisă propaganda politică”, se mai arată în rechizitoriul întocmit de procurori, din care Gândul a prezentat extrase în exclusivitate.

