Prima pagină » Actualitate » Numele lui Bogdan Peșchir apare o singură dată în RECHIZITORIUL de 327 de pagini prin care Călin Georgescu a fost trimis în judecată. Care sunt acuzațiile la adresa lui Bogpr

Numele lui Bogdan Peșchir apare o singură dată în RECHIZITORIUL de 327 de pagini prin care Călin Georgescu a fost trimis în judecată. Care sunt acuzațiile la adresa lui Bogpr

Cristian Lisandru
16 sept. 2025, 12:25, Actualitate
Numele lui Bogdan Peșchir apare o singură dată în RECHIZITORIUL de 327 de pagini prin care Călin Georgescu a fost trimis în judecată. Care sunt acuzațiile la adresa lui Bogpr

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ) a finalizat rechizitoriul în dosarul 6720/284/P/2024 și a dispus trimiterea în judecată a 22 de persoane, acuzate de tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și alte infracțiuni conexe. Printre acestea se află și Călin Georgescu – fost candidat la Președinția României -, dar și Horațiu Potra, omul său de încredere și cel alături de care ar fi întocmit un „plan de acțiune” care viza răsturnarea ordinii constituționale în România.

Planul ar fi fost pus la cale într-o întâlnire, pe 7 decembrie 2024, la care au participat Călin Georgescu și Horațiu Potra, lider cu pregătire paramilitară.
  • Discuția ar fi vizat organizarea unor manifestații violente în București, scopul fiind acela de a schimba ordinea constituțională sau de a împiedica exercitarea puterii de stat.
  • În data de 7 decembrie 2024, la Mediaș, grupul condus de Potra Horațiu s-a întrunit și s-a decis deplasarea spre București cu 7 autoturisme.

În rechizitoriul întocmit de procurori apare și numele omului de afaceri Bogdam Peșchir – Bogpr -, presupus finanțator al campaniei electorale a lui Călin Georgescu.

„O viralizare excesivă a utilizării hashtag-urilor specifice candidatului Călin Georgescu

Platforma TIK TOK a reprezentat principalul canal prin care a fost amplificată expunerea conținutului de propagandă electorală asociată candidatului Georgescu Călin, se arată în rechizitoriul procurorilor, din care Gândul prezintă extrase în exclusivitate.

Astfel, potrivit procurorilor, au fost eludate „restricțiile de viralizare a conținutului asociat persoanelor din spectrul politic”.

Acest demers a fost facilitat atât prin intermediul unor rețele coordonate, care au moderat discursul public în secțiunea de comentarii, cât și prin utilizarea succesivă a unor hashtag-uri afiliate candidatului, care au fost atașate materialelor video de promovare.

Potrivit unui raport publicat de TIK TOK privind combaterea acțiunilor de dezinformare de pe platformă, au fost identificate și închise două rețele coordonate de conturi care au operat pe teritoriul național, în perioada noiembrie-decembrie, în vederea promovării candidatului Georgescu Călin.

Rețeaua care a activat în luna noiembrie a fost constituită din 78 de conturi active care au cumulat un număr de 1.781 de urmăritori, acțiunile vizate fiind postarea de comentarii, reprezentând totodată faza incipentă de alterare a algoritmului și introducere în discursul opiniei publice a ideii unui președinte suveranist.

Ulterior primului tur de scrutin electoral s-a constat o viralizare excesivă a utilizării hashtag-urilor specifice candidatului (#cg, #calingeorgescu, #georgescu, #calingeorgescu2024, #calingeorgescupresedinte2024), valorile metrice ale materialelor video indicând sute de milioane de vizualizări”, au arătat procurorii.

„Un rol determinant a fost reprezentat de implicarea activă a lui Bogdan Peșchir”

Rețeaua care a activat în luna decembrie a beneficiat de o expunere semnificativă a viralizării față de cea din faza incipientă, fiind constituită din 27.217 de conturi care au cumulat 70.892 de urmăritori, însă obiectivul vizat și modul de operare a fost similar cu cel al rețelei activă în luna noiembrie, respectiv postarea de comentarii în vederea modelării discursului opiniei publice în favoarea candidatului suveranist, se mai arată în rechizitoriul din care Gândul prezintă extrase în exclusivitate.

Aceste acțiuni neautentice coordonate au determinat amplificarea, în mod artificial, a gradului de interacțiune generat de elemente de conținut atribuite candidatului, atât la nivel mondial (numărul 9 în topul de trending în perioada primului tur de scrutin), cât și la nivelul tuturor statelor la nivelul cărora există o diaspora semnificativă.

Un rol determinant, în vederea maximizării capabilităților de viralizare ale platformei, a fost reprezentat de implicarea activă a lui Bogdan Peșchir, utilizator al contului de TIK TOK @bogpr, prin prisma notorietății conturate în rândul utilizatorilor din România.

Acesta a investit anterior suma de aproximativ 1.000.000 euro în platformă pentru a beneficia de statutul de utilizator de nivel 50, care ulterior i-a oferit capabilitățile necesare pentru a finanța campania electorală a candidatului Georgescu Călin.

Astfel, statutul i-a permis accesul la donații monetizabile exclusive utilizatorilor de nivel 50, care au fost acordate sub forma unei mite electorale în cadrul transmisiunilor în direct atât conturilor care derulau propaganda electorală, cât și unor influenceri cu grad ridicat de expunere.

Toate aceste acțiuni coroborate au permis manipularea algoritmului de funcționare a rețelei de socializare astfel încât să influențeze percepția utilizatorilor în favoarea unui actor politic, respectiv a unei ideologii politice, aspect ce încalcă condițiile de utilizare a platformei ce este destinată exclusiv activităților de divertisment, fiind interzisă propaganda politică”, se mai arată în rechizitoriul întocmit de procurori, din care Gândul a prezentat extrase în exclusivitate.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Procurorul general dezvăluie mecanismul războiului hibrid lansat de Rusia în favoarea lui Călin Georgescu. Cum acționa metoda Doppelganger

Donald TRUMP efectuează o vizită în Marea Britanie/ Starmer speră să obțină un acord tehnologic de milioane de dolari

Nicușor și drona. Mircea Dinescu, DEDICAȚIE pentru președintele României după episodul dronei: „S-o caute de ouă sau halva”

JD Vance: „Cei care sărbătoresc uciderea lui Charlie Kirk ar trebui trași la răspundere. Denunţaţi-i şi, la naiba, sunaţi-le angajatorii!”

Donald Trump dă în JUDECATĂ cotidianul The New York Times pentru calomnie. Preşedintele SUA solicită despăgubiri de 15 miliarde de dolari

Citește și

EXTERNE Celebrul actor și regizor Robert REDFORD a încetat din viață
15:23
Celebrul actor și regizor Robert REDFORD a încetat din viață
EXCLUSIV Implicarea clanurilor interlope în „REVOLUȚIA” lui Călin Georgescu. Momentul în care tensiunile au atins apogeul: ”Îi va prinde ca într-o menghină”
15:11
Implicarea clanurilor interlope în „REVOLUȚIA” lui Călin Georgescu. Momentul în care tensiunile au atins apogeul: ”Îi va prinde ca într-o menghină”
ACTUALITATE Ce a discutat Bolojan cu reprezentanții BERD: Premierul cere SPRIJIN pentru modernizarea orașelor și atragerea fondurilor europene
14:57
Ce a discutat Bolojan cu reprezentanții BERD: Premierul cere SPRIJIN pentru modernizarea orașelor și atragerea fondurilor europene
Aparatul electrocasnic care este un „magnet” pentru GÂNDACI. Cum prevenim infestarea bucătăriei și ce trucuri reduc consumul de energie
14:53
Aparatul electrocasnic care este un „magnet” pentru GÂNDACI. Cum prevenim infestarea bucătăriei și ce trucuri reduc consumul de energie
BREAKING NEWS Toto Dumitrescu a fost dus în cătușe la INML. Fiul lui Ilie Dumitrescu fugise de la locul accidentului și a fost căutat două zile de polițiști
14:42
Toto Dumitrescu a fost dus în cătușe la INML. Fiul lui Ilie Dumitrescu fugise de la locul accidentului și a fost căutat două zile de polițiști
ACTUALITATE Vicepreședintele ASF, despre prețurile la asigurările RCA: „Creșterile nu sunt atât de MARI”
14:28
Vicepreședintele ASF, despre prețurile la asigurările RCA: „Creșterile nu sunt atât de MARI”
Mediafax
Stenograme. Cum recruta Potra tineri pentru a fi mercenari: „Ai mai fost în vreun conflict? Știi instrucție de front, cunoști ambuscade?”
Digi24
„Nu mai înotați în canalele noastre! Și puneți ceva pe voi!” Româncă expulzată din Veneția din cauză că s-a scăldat în Canal Grande
Cancan.ro
Nicușor Dan, primele declarații despre Ionuț, SPP-istul care a incitat domnișoarele. Ce s-a întâmplat cu el?
Prosport.ro
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Adevarul
Companiile preferă „angajații maturi, cu rate și copii”. Tinerii români, în topul șomajului european: „Nu vrem să fim sclavi pe plantație”
Mediafax
Procurorul general a prezentat amploarea atacurilor cibernetice asupra României: Rețea cu sute de pagini de Facebook și 22.000 de boți pe TikTok
Click
Orașul din România care interzice complet coroanele de flori în cimitire. Ce amenzi riscă cei care vor încălca noua regulă
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
Un bărbat care a vrut să se sinucidă s-a aruncat de la etaj și a căzut peste o femeie pe care a ucis-o. El este în spital
Digi24
Părinții unui tânăr de 18 ani l-au denunțat pentru că ar fi vrut să lupte de partea Ucrainei
Cancan.ro
Ce a făcut Toto, fiul lui Ilie Dumitrescu, după accidentul cauzat. Avem SINGURELE IMAGINI
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști? Acum e una dintre cele mai frumoase artiste din România! Arată fenomenal la vârsta ei
observatornews.ro
Primarul care de 7 ani promite canalizare în comuna cu 1.000 locuitori. Ia 1.200 lei spor de proiecte europene
StirileKanalD
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
KanalD
Ursoaica care a atacat un bărbat din Mureș, împușcată după 33 de ore de căutări. Care este starea de sănătate a victimei
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Incident cu o Mazda pe Autobahn. Airbag-urile au sărit din senin
Descopera.ro
„Extratereștrii au declanșat viața pe Pământ”: adevăr sau ficțiune?
Capital.ro
Călin Georgescu era sigur din 2019 că va fi președintele României. Pe cine ar fi pus ministru de Justiție
Evz.ro
A murit Robert Redford. Marele actor avea 89 de ani
A1
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Stirile Kanal D
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
Kfetele
Ce spune Nicușor Dan cu privire la SPP-istul care a întors privirile domnișoarelor. Mai este sau nu în slujba edilului?
RadioImpuls
„Nu e treaba mea, dar așteptam demult să luați o asemenea decizie”. Ce a apărut pe contul de socializare al Doinei Teodoru după mesajul cu subînțeles postat de actriță în urmă cu mai multe zile în legătură cu despărțirea de Cătălin Scărlătescu
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, ți-am cumpărat bere, mici și sunt fără chiloți!
Descopera.ro
Cum a căzut Hitler în capcana enormității spațiului rusesc