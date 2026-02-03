Prima pagină » Actualitate » Țara în care se vorbesc peste 840 de limbi. Cum reușesc să se înțeleagă oamenii

Țara în care se vorbesc peste 840 de limbi. Cum reușesc să se înțeleagă oamenii

03 feb. 2026, 10:39, Actualitate
Țara în care se vorbesc peste 840 de limbi. Cum reușesc să se înțeleagă oamenii
Țara în care se vorbesc peste 840 de limbi / Sursa FOTO: Envato

Într-o țară de pe glob se vorbesc peste 840 de limbi, ilustrând o diversitate lingvistică excepțională, remarcă Mediafax. Situată în Oceanul Pacific, în apropierea Australiei, Papua Noua Guinee se remarcă drept țara cu cele mai multe limbi vorbite din lume.

Cifrele sunt oficiale și reprezintă cele mai recente date lingvistice din Papua Noua Guinee.

De ce o asemenea diversitate lingvistică

Peste 840 de limbi vii distincte coexistă pe teritoriul său, depășind la un loc totalul Europei și al Americii de Nord.

Geografia accidentată și extrem de variată a țării a jucat un rol esențial în bogăția sa lingvistică. Munții izolați, văile adânci și pădurile dense au încurajat comunitățile să dezvolte limbi unice, de-a lungul secolelor.

Fiecare limbă reflectă tradițiile și viața de zi cu zi a comunității în care a apărut. De la cântece și povești locale până la vocabular specific legat de natură și obiceiuri, limbile sunt profund ancorate în experiența trăită.

În aceste comunități, copiii cresc, de regulă, vorbind limba locală acasă. La școală, mulți folosesc și Tok Pisin, o limbă creolă larg răspândită, care facilitează comunicarea între grupuri diferite.

Engleza este, de asemenea, predată, creând un mediu multilingv încă din primii ani.

Nivelul de diversitate lingvistică din Papua Noua Guinee este fără egal la nivel mondial. Țara depășește cu mult state precum Indonezia, aflată pe locul al 2-lea, cu peste 700 de limbi, sau Nigeria, unde se vorbesc peste 500 de limbi.

Această varietate excepțională este descrisă uneori drept un „tezaur cultural viu”. Ea arată cum izolarea geografică și tradițiile culturale bogate pot susține o diversitate lingvistică vastă, chiar și în țări cu populații relativ mici. Experții în lingvistică subliniază că numărul limbilor se poate modifica în timp, pe măsură ce dialectele evoluează, se contopesc sau dispar.

Deocamdată însă, Papua Noua Guinee rămâne liderul incontestabil în privința numărului de limbi vorbite.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Anunțul care ar putea schimba tot ce știam despre limbile vorbite pe Pământ

Care este cel mai ciudat CUVÂNT din lume? A intrat în Cartea Recordurilor întrucât este extrem de dificil de tradus în alte limbi. Ce semnificație are

Recomandarea video

Mediafax
Cifrele nu mint! Cât este, de fapt, indemnizația pentru copiii cu handicap mediu / Ministrul Muncii: Trebuie să o mărim
Digi24
VIDEO Motivul pentru care un bulgar cu un vehicul Tesla Cybertruck n-a ajuns mai departe de Lugoj, după ce a intrat în România
Cancan.ro
6 zile de ninsori fără oprire în București. Pe ce dată vine „prăpădul”, potrivit meteorologilor Accuweather
Prosport.ro
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Adevarul
Ritualuri de magie cu „apă de la morți” în biroul președintelui Zelenski. Andrii Ermak ar fi adus vrăjitori din străinătate
Mediafax
Decizia UE: Ce se va întâmpla cu mașinile pe benzină și diesel după 2035
Click
La ce vârstă începe creierul să îmbătrânească accelerat. Ce spun specialiștii
Digi24
EXCLUSIV Daniel Băluță, despre intoxicația cu arsenic și mercur: Cineva chiar mi-a făcut rău. Este un semnal de alarmă pentru alții
Cancan.ro
Primul moment intim de la Desafio! Ce au făcut noaptea Ian și Delia Salchievici
Ce se întâmplă doctore
Tania Budi a descoperit elixirul tinereții! Tratamentul MINUNE care o menține tânără, la 57 de ani
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Cea mai scumpă Dacia în acest moment se vinde în Germania. Bigster tunat costă cât un SUV Audi nou-nouț
Descopera.ro
Ce spune știința despre oamenii cărora le plac cârciumile?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Descopera.ro
Straniu și „extraterestru”: suprafața planetei Marte pe timp de noapte, văzută prin ochii roverului Curiosity
FLASH NEWS Japonia este lovită de cele mai mari ninsori din ultimii 40 de ani: 30 de morți și sute de răniți. Guvernul lui Sanae Takaichi a mobilizat armata
10:28
Japonia este lovită de cele mai mari ninsori din ultimii 40 de ani: 30 de morți și sute de răniți. Guvernul lui Sanae Takaichi a mobilizat armata
IMOBILIARE De ce este important să verifici documentele tehnice ale cadastrului
10:12
De ce este important să verifici documentele tehnice ale cadastrului
ȘTIINȚĂ Imagini rare surprinse de NASA pe Marte. Roverul Curiosity a fotografiat „aurora spațială”, găuri forate și comete interstelare de pe Planeta Roșie
10:05
Imagini rare surprinse de NASA pe Marte. Roverul Curiosity a fotografiat „aurora spațială”, găuri forate și comete interstelare de pe Planeta Roșie
FLASH NEWS Trafic feroviar în haos, după ce o șină s-a rupt în zona Roșiorii de Vede. Trei trenuri, oprite în staţii
09:52
Trafic feroviar în haos, după ce o șină s-a rupt în zona Roșiorii de Vede. Trei trenuri, oprite în staţii
EXTERNE Bill și Hillary Clinton au acceptat să depună mărturie în ancheta Congresului SUA privind legătura cu dosarul Epstein
09:19
Bill și Hillary Clinton au acceptat să depună mărturie în ancheta Congresului SUA privind legătura cu dosarul Epstein
AUTO Cum au reacționat sârbii când au aflat că noul model Dacia va fi construit în Slovenia
08:57
Cum au reacționat sârbii când au aflat că noul model Dacia va fi construit în Slovenia

Cele mai noi

Trimite acest link pe