Țara în care se vorbesc peste 840 de limbi. Cum reușesc să se înțeleagă oamenii

Într-o țară de pe glob se vorbesc peste 840 de limbi, ilustrând o diversitate lingvistică excepțională, remarcă Mediafax. Situată în Oceanul Pacific, în apropierea Australiei, Papua Noua Guinee se remarcă drept țara cu cele mai multe limbi vorbite din lume.

Cifrele sunt oficiale și reprezintă cele mai recente date lingvistice din Papua Noua Guinee.

De ce o asemenea diversitate lingvistică

Peste 840 de limbi vii distincte coexistă pe teritoriul său, depășind la un loc totalul Europei și al Americii de Nord.

Geografia accidentată și extrem de variată a țării a jucat un rol esențial în bogăția sa lingvistică. Munții izolați, văile adânci și pădurile dense au încurajat comunitățile să dezvolte limbi unice, de-a lungul secolelor.

Fiecare limbă reflectă tradițiile și viața de zi cu zi a comunității în care a apărut. De la cântece și povești locale până la vocabular specific legat de natură și obiceiuri, limbile sunt profund ancorate în experiența trăită.

În aceste comunități, copiii cresc, de regulă, vorbind limba locală acasă. La școală, mulți folosesc și Tok Pisin, o limbă creolă larg răspândită, care facilitează comunicarea între grupuri diferite.

Engleza este, de asemenea, predată, creând un mediu multilingv încă din primii ani.

Nivelul de diversitate lingvistică din Papua Noua Guinee este fără egal la nivel mondial. Țara depășește cu mult state precum Indonezia, aflată pe locul al 2-lea, cu peste 700 de limbi, sau Nigeria, unde se vorbesc peste 500 de limbi.

Această varietate excepțională este descrisă uneori drept un „tezaur cultural viu”. Ea arată cum izolarea geografică și tradițiile culturale bogate pot susține o diversitate lingvistică vastă, chiar și în țări cu populații relativ mici. Experții în lingvistică subliniază că numărul limbilor se poate modifica în timp, pe măsură ce dialectele evoluează, se contopesc sau dispar.

Deocamdată însă, Papua Noua Guinee rămâne liderul incontestabil în privința numărului de limbi vorbite.

