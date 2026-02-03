Prima pagină » Actualitate » Mesajul gimnastei Ana Bărbosu pentru americanca Jordan Chiles: „N-ar fi existat dacă regulamentele erau respectate”

Mesajul gimnastei Ana Bărbosu pentru americanca Jordan Chiles: „N-ar fi existat dacă regulamentele erau respectate”

03 feb. 2026, 09:58, Actualitate
Mesajul gimnastei Ana Bărbosu pentru americanca Jordan Chiles: „N-ar fi existat dacă regulamentele erau respectate”
Mesajul gimnastei Ana Bărbosu pentru americanca Jordan Chiles / Sursa FOTO: Mediafax

Gimnasra Ana Bărbosu a decis să vorbească public despre situația ivită, prin care medalia de bronz de la Jocurile Olimpice este, din nou, revendicată de americani. Ea i-a transmis chiar un mesaj rivalei Jordan Chiles, prin intermediul unei postări pe care a făcut-o pe contul personal de Instagram, arată PROSPORT.

Pe un ton diplomat și în care echilibrul exprimării a fost vizibil, sportiva din România și-a arătat înțelegerea și a insistat că gimnastele nu au nicio vină pentru situația creată.

Mesajul Anei Bărbosu pentru Jordan Chiles

„Sabrina, Jordan, gândurile mele sunt alături de voi. Știu ce simțiți, pentru că am trecut prin același lucru. Sunt sigură că veți reveni mai puternice. Sper din suflet ca la următoarele Jocuri Olimpice să fim toate trei pe același podium. Acesta este visul meu adevărat. Această situație nu ar fi existat dacă regulamentele ar fi fost respectate. Noi, sportivele, nu suntem de vină, iar ura îndreptată spre noi este dureroasă”, a scris Ana Bărbosu, într-o postare făcută pe contul personal de Instagram.

Ana Maria Bărbosu a cucerit medalia de bronz în proba la sol la Jocurile Olimpice de la Paris, din 2024, dar ulterior echipa Statelor Unite a făcut o contestație, iar românca a fost depășită de Jordan Chiles.

FR Gimnastică nu a acceptat decizia și a atacat-o la TAS, motivând că americanii au depus contestația peste termenul regulamentar. Analizând cazul, Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne a dat dreptate României și clasamentul s-a modificat, din nou, cu Ana Bărbosu revenind pe locul 3 și în posesia bronzului olimpic.

Dar, americanii au contestat și de data aceasta, iar Federația de Gimnastică din State, împreună cu Jordan Chiles, au înaintat un apel la Tribunalul Federal Elvețian. Decizia a fost de trimitere spre rejudecare a dosarului la TAS. Acum, cazul urmează a fi analizat pentru a doua oară și se va decide unde trebuie să rămână medalia de bronz, notează PROSPORT.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Gimnasta Ana Maria Bărbosu a rămas fără medalia de la Jocurile Olimpice. Cazul a fost trimis de Tribunalul Federal Elvețian spre rejudecare la TAS

Medalie după 12 ani pentru GIMNASTICA românească! Ce performanță a reușit Ana Bărbosu

Ana Maria Bărbosu a spus acum de ce a plâns în finala de la JO Paris! Plus o comparație tristă: „Nu mi-a trecut prin cap că există așa ceva”

Recomandarea video

Mediafax
Cifrele nu mint! Cât este, de fapt, indemnizația pentru copiii cu handicap mediu / Ministrul Muncii: Trebuie să o mărim
Digi24
VIDEO Motivul pentru care un bulgar cu un vehicul Tesla Cybertruck n-a ajuns mai departe de Lugoj, după ce a intrat în România
Cancan.ro
6 zile de ninsori fără oprire în București. Pe ce dată vine „prăpădul”, potrivit meteorologilor Accuweather
Prosport.ro
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Adevarul
Ritualuri de magie cu „apă de la morți” în biroul președintelui Zelenski. Andrii Ermak ar fi adus vrăjitori din străinătate
Mediafax
Decizia UE: Ce se va întâmpla cu mașinile pe benzină și diesel după 2035
Click
La ce vârstă începe creierul să îmbătrânească accelerat. Ce spun specialiștii
Digi24
„Ştie cineva cum să-mi vând omul?” Ce discută „agenții AI” între ei pe Moltbook, o nouă și ciudată reţea socială
Cancan.ro
Primul moment intim de la Desafio! Ce au făcut noaptea Ian și Delia Salchievici
Ce se întâmplă doctore
Tania Budi a descoperit elixirul tinereții! Tratamentul MINUNE care o menține tânără, la 57 de ani
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Cea mai scumpă Dacia în acest moment se vinde în Germania. Bigster tunat costă cât un SUV Audi nou-nouț
Descopera.ro
Ce spune știința despre oamenii cărora le plac cârciumile?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Descopera.ro
Straniu și „extraterestru”: suprafața planetei Marte pe timp de noapte, văzută prin ochii roverului Curiosity
FLASH NEWS Japonia este lovită de cele mai mari ninsori din ultimii 40 de ani: 30 de morți și sute de răniți. Guvernul lui Sanae Takaichi a mobilizat armata
10:28
Japonia este lovită de cele mai mari ninsori din ultimii 40 de ani: 30 de morți și sute de răniți. Guvernul lui Sanae Takaichi a mobilizat armata
IMOBILIARE De ce este important să verifici documentele tehnice ale cadastrului
10:12
De ce este important să verifici documentele tehnice ale cadastrului
ȘTIINȚĂ Imagini rare surprinse de NASA pe Marte. Roverul Curiosity a fotografiat „aurora spațială”, găuri forate și comete interstelare de pe Planeta Roșie
10:05
Imagini rare surprinse de NASA pe Marte. Roverul Curiosity a fotografiat „aurora spațială”, găuri forate și comete interstelare de pe Planeta Roșie
FLASH NEWS Trafic feroviar în haos, după ce o șină s-a rupt în zona Roșiorii de Vede. Trei trenuri, oprite în staţii
09:52
Trafic feroviar în haos, după ce o șină s-a rupt în zona Roșiorii de Vede. Trei trenuri, oprite în staţii
EXTERNE Bill și Hillary Clinton au acceptat să depună mărturie în ancheta Congresului SUA privind legătura cu dosarul Epstein
09:19
Bill și Hillary Clinton au acceptat să depună mărturie în ancheta Congresului SUA privind legătura cu dosarul Epstein
AUTO Cum au reacționat sârbii când au aflat că noul model Dacia va fi construit în Slovenia
08:57
Cum au reacționat sârbii când au aflat că noul model Dacia va fi construit în Slovenia

Cele mai noi

Trimite acest link pe