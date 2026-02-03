Rusia a reluat atacurile la scară largă asupra Kievului în noaptea de 3 februarie, folosind rachete balistice și drone. Mai multe clădiri au fost avariate. Autoritățile ucrainene au raportat și victime în urma atacului rusesc.

Forțele ruse au lansat în noaptea de 2 spre 3 februarie 2026 un atac masiv cu rachete balistice și drone asupra capitalei Ucrainei, Kiev, lovind clădiri rezidențiale din mai multe districte ale orașului și rănind cel puțin trei persoane, au anunțat autoritățile ucrainene.

Atacul asupra Kievului a făcut parte dintr-o ofensivă de amploare desfășurată pe întreg teritoriul Ucrainei, zeci de rachete și sute de drone fiind detectate pe cerul nopții, inclusiv în orașe situate la sute de kilometri de linia frontului, scrie Kiev Independent.com.

Reluarea bombardamentelor de seara trecută vine după un așa-zis „armistițiu energetic temporar”, prin care Moscova acceptase, doar la nivel declratatic să suspende atacurile asupra infrastructurii energetice critice, însă în realitate atacurile au continuat, dar o scară mai micp.

Loviturile asupra capitalei ucraineneau avut loc la doar câteva zile după ce președintele american Donald Trump declara, pe 29 ianuarie, că i-a cerut personal liderului rus Vladimir Putin să evite atacarea Kievului.

Kremlinul anunțase anterior că suspendarea atacurilor asupra infrastructurii energetice urma să fie valabilă doar până la 1 februarie.

Explozii în mai multe districte ale Kievului

În capitală, sistemele de apărare aeriană au fost activate în jurul orei 00:30, ora locală, când dronele rusești s-au apropiat de oraș. Primele explozii au fost raportate la scurt timp, potrivit postului public de televiziune Suspilne.

Localnicii au raportat că exploziile au continuat timp de peste o oră, în timp ce Forțele Aeriene ale Ucrainei avertizau asupra unui atac iminent cu rachete balistice.

Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a anunțat pagube la o clădire nerezidențială din districtul Darnytskyi și la o clădire care adăpostește o grădiniță din districtul Dniprovskyi.

Șeful Administrației Militare a orașului Kiev, Tymur Tkachenko, a precizat că au fost avariate acoperișul unei clădiri rezidențiale de 26 de etaje și un depozit de cinci etaje în districtul Darnytskyi, o clădire rezidențială de 22 de etaje în Shevchenkivskyi și o clădire de cinci etaje în Dniprovskyi.

Serviciile de urgență au raportat și un atac asupra terenului unei clădiri administrative din districtul Desnyanskyi, precum și un incendiu la o benzinărie din Pecherskyi. Mai multe mașini parcate și linii electrice au fost avariate.

„Rușii au ales o noapte geroasă de februarie pentru a lansa un alt atac masiv asupra Kievului. Locuitorii din Kiev, rămâneți în adăposturi. Va fi o noapte dificilă”, a transmis Tkachenko pe rețelele de socializare.

Atacuri aeriene în toată Ucraina, în plin val de ger extrem. Reacția Poloniei

Atacurile au continuat pe parcursul nopții, fiind raportate noi explozii în jurul orei 03:30. În jurul orei 06:30, Forțele Aeriene ale Ucrainei au emis noi alerte privind rachete de croazieră și balistice, explozii fiind auzite în Vinița și în localitatea Tripillia din regiunea Kiev.

Pe fondul reluării bombardamentelor, forțele aeriene ale Poloniei au anunțat că au ridicat avioane de vânătoare pentru protejarea spațiului aerian național.

Mai aproape de linia frontului, atacuri au fost semnalate în Sumî, Pavlohrad, Harkov, Dnipro, Zaporojie și Odesa. În Harkov, un atac cu rachete balistice a lovit cartierul Slobidski, rănind două persoane, potrivit guvernatorului Oleh Synehubov.

Primarul orașului, Ihor Terekhov, a anunțat că autoritățile au fost nevoite să golească sistemul de încălzire, ceea ce va afecta peste 800 de clădiri, în condiții de temperaturi de minus 20 de grade Celsius.

În Dnipro, atacurile au avariat infrastructura locală, o clădire rezidențială cu trei etaje și au distrus două case, potrivit guvernatorului regional Oleksandr Hanja. În regiunea Sumy, două blocuri au fost lovite, iar lângă orașul Konotop a fost raportat un incendiu de proporții.

Anterior, președintele Volodimir Zelenski avertizase, citând informații ale serviciilor de informații, că Rusia pregătește un atac masiv, profitând de valul de frig extrem care a adus temperaturile sub minus 20 de grade Celsius.